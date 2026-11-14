落葉當覆蓋物 為來年花園植物搶得先機

秋天落葉紛紛，與其把它們裝袋丟棄，不如回收到花園中，將之變成來自大自然的覆蓋物，免費又環保，既能滋養土壤，又能促進植物生長。Image by No-longer-here from Pixabay

AI摘要 文章摘要整理： 專家指出，秋季落葉不必丟棄，適當粉碎後鋪在花圃可節水、抑草、保溫並回補養分，但要避開病葉與植株莖幹。

秋天落葉紛紛，與其把它們裝袋丟棄，不如回收到花園中，將之變成來自大自然的覆蓋物，免費又環保，既能滋養土壤，又能促進植物生長，這種天然覆蓋物可保持土壤水分、抑制雜草生長、保持土壤溫度，並在分解過程中提供重要養分，只要用對方法和時機，落葉就是又省錢又省事的覆蓋物。

Martha Stewart報導，緬因山農場（Maine Hill Farm）共同負責人紐斯瑪（Eric Nieusma）說，落葉覆蓋物好處很多，可以讓土壤營養更豐富，因為落葉分解後會將碳、氮和磷等必須營養素釋放回土壤。

紐斯瑪說，用落葉形成一層覆蓋物，可以阻擋陽光照射到雜草種子，減少花園雜草的萌發和生長，還可保護土壤免受乾燥的風和水分蒸發的影響，可幫助植物根系保持濕潤，減少澆水需求。

紐斯瑪說，對土壤來說，落葉覆蓋物能調節溫度和改善結構，落葉就像一層隔熱毯，讓植物根系在冬天保暖、夏天保持涼爽，紐斯瑪建議春夏季鋪2至3英吋厚的落葉，秋冬季鋪4至6英吋厚，而改善結構是指覆蓋物能吸引蚯蚓，讓黏重的土壤被疏鬆，並改善通氣。

紐斯瑪說，落葉還能作為有益的授粉昆蟲如蝴蝶、原生蜜蜂等在冬季作為庇護所，也讓栽種者無須購買市售木屑覆蓋物，省錢又省事，也能省去處理庭院垃圾的麻煩。

緬因大學推廣部助理教授辛格（Ankit Singh）說，大多數樹葉都可當作覆蓋物，包括楓樹、橡樹和樺樹，但要避免使用被除草劑或遭受過嚴重病害的植物樹葉，避免造成問題。

使用落葉覆蓋物不是只是把葉子耙到花園裡這麼簡單。首先用耙子或機器讓落葉在草坪上堆成小堆，或使用割草機的集葉袋，接著用割草機輾過落葉堆或用歲業機粉碎成小塊，然後在花圃直接鋪2至3英吋的落葉，要避開莖幹避免腐爛，最後用有噴嘴的園藝軟管輕輕噴灑覆蓋層，維持一定濕度但又不能太潮濕。

辛格說，秋天葉子開始掉落時就是鋪設落葉覆蓋層的最佳時機，對大多數花園來說，2至3英吋厚就足夠了。

使用落葉覆蓋層時有些錯誤方法要避免。紐斯瑪說，不要把覆蓋物堆在莖幹周圍，應距離至少2至4英吋，否則滯留的水分恐讓其腐爛，甚至招來會危害植物的昆蟲。

使用完整的葉片是另一個錯誤行為。潮濕且完整的葉片會形成厚厚的墊層，讓土壤難以呼吸，阻擋水分和氧氣到達根系。也要記得不要使用病葉，雖很難檢查每一片葉子，但要留意是否有白粉病（powdery mildew）、蘋果黑星病（apple scab）或黑色斑點，這些病害在葉片上的顯現方式為正反兩面有深色凸起的黑點、一層灰白色的覆蓋物，或深褐色天鵝絨狀的病斑。