落葉當覆蓋物 為來年花園植物搶得先機
專家指出，秋季落葉不必丟棄，適當粉碎後鋪在花圃可節水、抑草、保溫並回補養分，但要避開病葉與植株莖幹。
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專家指出，秋季落葉不必丟棄，適當粉碎後鋪在花圃可節水、抑草、保溫並回補養分，但要避開病葉與植株莖幹。
秋天落葉紛紛，與其把它們裝袋丟棄，不如回收到花園中，將之變成來自大自然的覆蓋物，免費又環保，既能滋養土壤，又能促進植物生長，這種天然覆蓋物可保持土壤水分、抑制雜草生長、保持土壤溫度，並在分解過程中提供重要養分，只要用對方法和時機，落葉就是又省錢又省事的覆蓋物。
Martha Stewart報導，緬因山農場（Maine Hill Farm）共同負責人紐斯瑪（Eric Nieusma）說，落葉覆蓋物好處很多，可以讓土壤營養更豐富，因為落葉分解後會將碳、氮和磷等必須營養素釋放回土壤。
紐斯瑪說，用落葉形成一層覆蓋物，可以阻擋陽光照射到雜草種子，減少花園雜草的萌發和生長，還可保護土壤免受乾燥的風和水分蒸發的影響，可幫助植物根系保持濕潤，減少澆水需求。
紐斯瑪說，對土壤來說，落葉覆蓋物能調節溫度和改善結構，落葉就像一層隔熱毯，讓植物根系在冬天保暖、夏天保持涼爽，紐斯瑪建議春夏季鋪2至3英吋厚的落葉，秋冬季鋪4至6英吋厚，而改善結構是指覆蓋物能吸引蚯蚓，讓黏重的土壤被疏鬆，並改善通氣。
紐斯瑪說，落葉還能作為有益的授粉昆蟲如蝴蝶、原生蜜蜂等在冬季作為庇護所，也讓栽種者無須購買市售木屑覆蓋物，省錢又省事，也能省去處理庭院垃圾的麻煩。
緬因大學推廣部助理教授辛格（Ankit Singh）說，大多數樹葉都可當作覆蓋物，包括楓樹、橡樹和樺樹，但要避免使用被除草劑或遭受過嚴重病害的植物樹葉，避免造成問題。
使用落葉覆蓋物不是只是把葉子耙到花園裡這麼簡單。首先用耙子或機器讓落葉在草坪上堆成小堆，或使用割草機的集葉袋，接著用割草機輾過落葉堆或用歲業機粉碎成小塊，然後在花圃直接鋪2至3英吋的落葉，要避開莖幹避免腐爛，最後用有噴嘴的園藝軟管輕輕噴灑覆蓋層，維持一定濕度但又不能太潮濕。
辛格說，秋天葉子開始掉落時就是鋪設落葉覆蓋層的最佳時機，對大多數花園來說，2至3英吋厚就足夠了。
使用落葉覆蓋層時有些錯誤方法要避免。紐斯瑪說，不要把覆蓋物堆在莖幹周圍，應距離至少2至4英吋，否則滯留的水分恐讓其腐爛，甚至招來會危害植物的昆蟲。
使用完整的葉片是另一個錯誤行為。潮濕且完整的葉片會形成厚厚的墊層，讓土壤難以呼吸，阻擋水分和氧氣到達根系。也要記得不要使用病葉，雖很難檢查每一片葉子，但要留意是否有白粉病（powdery mildew）、蘋果黑星病（apple scab）或黑色斑點，這些病害在葉片上的顯現方式為正反兩面有深色凸起的黑點、一層灰白色的覆蓋物，或深褐色天鵝絨狀的病斑。
因為落葉能在分解後提供碳、氮、磷等養分，同時像天然隔熱毯一樣保濕、抑草與調節土溫，還能減少澆水與處理庭院垃圾的需求。 一般花園建議春夏鋪 2 至 3 英吋，秋冬可加厚到 4 至 6 英吋；若是多數花圃，2 至 3 英吋通常已足夠，太厚反而不利土壤透氣。 要避開噴過除草劑或帶有病害的葉子，鋪設前最好先粉碎，再均勻覆蓋於花圃，並與莖幹保持 2 至 4 英吋距離，最後輕噴水維持微濕。
精華 FAQ
因為落葉能在分解後提供碳、氮、磷等養分，同時像天然隔熱毯一樣保濕、抑草與調節土溫，還能減少澆水與處理庭院垃圾的需求。
一般花園建議春夏鋪 2 至 3 英吋，秋冬可加厚到 4 至 6 英吋；若是多數花圃，2 至 3 英吋通常已足夠，太厚反而不利土壤透氣。
要避開噴過除草劑或帶有病害的葉子，鋪設前最好先粉碎，再均勻覆蓋於花圃，並與莖幹保持 2 至 4 英吋距離，最後輕噴水維持微濕。
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