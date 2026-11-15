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5步驟清除洗碗機霉斑 只需用上廚房常備物品

編譯周靜芝/即時報導
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洗碗機。Image by Aritha from Pixabay
洗碗機。Image by Aritha from Pixabay

AI摘要

文章摘要整理：

洗碗機出現霉味或黑斑時，可透過斷電、清潔濾網與門封條，再以白醋和小蘇打深度除污，並養成通風與定期保養習慣來預防復發。

多數家庭廚房裡的洗碗機幾乎每天都會使用，在潮濕的空氣、頻繁的洗碗次數，以及偶爾忘記執行洗清程序等因素下，也許打開門時會聞到一股霉味，或是橡膠密封條上出現黑點。Southern Living網站指出，這個問題是可以解決的，黴菌與霉斑會在溫暖潮濕的環境中滋生，使得洗碗機成為易受侵入的目標；好消息是，只要花點力氣並利用幾樣廚房常備物品，就能讓洗碗機恢復清新狀態。

辨識所看到的斑點

並非每個深色斑點都是黴菌，在多數情況下，積垢會出現在三個常見區域：門邊的橡膠密封條、內槽角落、過濾器或排水口周圍。

擦拭時會暈開的黑點，通常是霉斑或黴菌；帶有顆粒感的殘留物可能是食物殘渣或硬水沉積物。若散發酸臭或霉味，則顯示霉菌已滋生。

若問題範圍廣泛或頻繁發生，便該諮詢專業家電維修人員；不過，多數情況下，徹底清潔就能解決問題。

第一步：拔掉洗碗機插頭

清潔前，先拔掉洗碗機的插頭或關閉斷路器。拔掉插頭可避免觸電風險，即使認為沒有電線外露也是如此。

戴上橡膠手套，並在可能的情況下打開窗戶，良好的通風能讓清潔工作更舒適。

第二步：取出並清潔濾網

許多現代洗碗機在底部都設有可拆卸的濾網，例如Bosch機型通常配有圓形濾網，只需旋轉即可取出；而部分GE洗碗機的濾網則可直接從濾網槽中滑出。若不確定濾網的位置或取出方式，可查閱使用手冊。

將濾網取出，用溫水中沖洗乾淨。使用軟毛刷或舊牙刷，搭配少許洗碗精，輕輕刷去油脂與殘渣。若有陳年頑垢，可在刷洗前先將濾網浸泡在溫肥皂水中10至15分鐘。

濾網堵塞是洗碗機產生異味與黴菌的主要原因之一，因此這一步驟很重要。

第三步：處理門封條與黑斑

門邊的橡膠密封條是黴菌常見的棲身之處，將布或軟刷浸入等量的白醋與溫水混合液中，沿著凹槽處仔細刷洗。

針對頑固的黑斑，可將小蘇打與少量水調成糊狀，直接塗抹於受影響處並輕輕刷洗。避免使用可能損壞橡膠的研磨性清潔刷。

若懷疑黴菌滋生較為嚴重，可使用稀釋的漂白水溶液，但需先查閱使用手冊，部分不鏽鋼內槽不應使用漂白水清潔。

完成後，用乾淨的布將所有部位擦乾，去除殘留的濕氣有助於防止黴菌再次滋生。

第四步：執行深度清潔

清除可見的積垢後，接下來是清潔洗碗機內槽。將一個可放入洗碗機的碗裝入一杯白醋，置於上層架上。將洗碗機設定為最高溫的清潔模式，理想溫度至少為140°F。白醋有助於分解油脂、除臭，並殺死殘留的黴菌。

該模式結束後，在洗碗機底部均勻撒上一杯小蘇打。啟動一個短暫的熱水模式，可增加內部光澤並消除殘留異味。

第五步：防止黴菌再次滋生

預防很重要，若不謹慎，濕氣可能會讓先前的清潔工作付諸東流。以下幾項習慣能帶來顯著差異：

- 每次洗滌結束後，將洗碗機門微微打開，讓濕氣散去。

- 每周擦拭一次密封條。

- 每月清潔一次濾網。

- 避免讓髒碗盤在密閉的洗碗機內放置數日。

精華 FAQ

  • 主要因為洗碗機長期處於潮濕、溫暖環境，加上食物殘渣累積、濾網堵塞或忘記清洗，容易讓黴菌和霉斑在密封條、角落與排水處滋生。

  • 清潔前要先拔掉插頭或關閉斷路器，避免觸電風險，接著戴上橡膠手套並盡量打開窗戶通風，讓後續拆洗濾網與擦拭密封條更安全。

  • 先將一杯白醋放在上層架，啟動高溫清潔模式分解油脂並除臭；結束後再撒一杯小蘇打跑短暫熱水模式，可進一步去除異味、提升光澤並抑制殘留霉菌。

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