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從11月開始作好3件事 年底大掃除不再累人

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居家清潔與收納專家建議，從11月開始分階段打掃，就不需為年末大掃除煩惱；示意圖。...
居家清潔與收納專家建議，從11月開始分階段打掃，就不需為年末大掃除煩惱；示意圖。（pexels／Antonius Ferret）

AI摘要

文章摘要整理：

專家建議從11月開始分階段清潔與整理，先做玄關、浴室和陽台窗外，再用零碎時間處理小區域，並依垃圾收運日安排斷捨離，讓年底大掃除不再吃力。

2026年即將進入尾聲，家中累積的灰塵與雜物也該趁年底前整理。日本媒體「朝時間」報導，居家清潔與收納專家建議，從11月開始分階段打掃，先處理重點區域，再利用零碎時間整理物品，並配合垃圾收運日安排斷捨離，讓12月不必為大掃除忙得不可開交。

一、趁天氣轉冷前 完成三處清潔

清潔專家表示，天氣正式轉冷前是清潔的好時機，建議11月優先處理三個區域：

1.玄關：將鞋櫃內的鞋子全部取出，清除灰塵與砂土，再用除菌濕紙巾擦拭層板。事先整理好玄關，年底只需簡單清掃，10分鐘內就能完成。

2.浴室：可用刷子將除霉劑均勻塗在地板上，靜置20至30分鐘後用水沖洗。

3.陽台與窗戶外側：掃除落葉和砂塵，再擦拭欄杆與窗戶。專家提醒，陽台排水口若被落葉堵塞，可能造成發霉或長青苔；天冷後水溫較低，沖水清潔可留待春天再進行。

二、每天10至15分鐘 完成小範圍清潔

除了提前清潔，也可利用零碎時間進行小規模整理。清潔專家建議，每次花10至15分鐘，只處理一個區域即可：

1.整理一個廚房抽屜：清空內容物、擦拭內部，並丟棄不需要的物品。

2.擦亮洗手台鏡子與水龍頭：鏡子可用中性清潔劑擦拭，水龍頭則用沾有檸檬酸水的布擦亮。

3.清理冰箱其中一層：檢查調味料存量與保存期限，避免重複購買。

除了提前清潔，也可利用零碎時間進行小規模整理；示意圖。（pexels／Polin...
除了提前清潔，也可利用零碎時間進行小規模整理；示意圖。（pexels／Polina Zimmerman）

三、配合垃圾收運日 規畫斷捨離

清潔專家也建議，提早制定斷捨離計畫，以垃圾收運日作為整理期限，倒推安排清理時間，讓整理工作更有方向。

至於物品去留，可用「今年是否使用過」作為判斷標準。若整年都沒用到，明年也很可能用不上；若仍難以決定是否丟棄，也可以設定期限，再做取捨。

專家建議，11月開始整理家中不再使用的物品、利用周末清掃平時較少整理的區域，12月則以「幾乎什麼都不用大動」為收尾目標。提早完成整理與清潔，年底便能有更多時間享受活動及私人生活。

精華 FAQ

  • 建議先處理玄關、浴室與陽台窗戶外側三個重點區域，趁天氣轉冷前完成較費時的清潔，年底就能只做簡單整理，整體負擔會明顯降低。

  • 可先整理一個廚房抽屜、擦亮洗手台鏡子與水龍頭，或清理冰箱其中一層，集中處理單一區域就能逐步累積成果，也比較不容易感到疲累。

  • 專家建議以垃圾收運日為期限倒推規畫，並用今年是否使用過作為取捨標準；若整年沒用到，明年多半也不需要，可提早決定去留並完成整理。

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