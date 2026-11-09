白色「枕頭套」變黃怎麼辦 清潔專家：漂白水不一定有效

床單示意圖。（取材自pexels.com@ Pixabay）

AI摘要 文章摘要整理： 白色枕頭套易因汗水、油脂與彩妝殘留泛黃，專家指出漂白水不一定有用，改用含酵素洗劑浸泡後再溫洗，並維持定期清潔更能恢復潔白。

白色枕頭套使用一段時間後，容易因汗水、皮脂、頭髮油脂及灰塵等因素逐漸泛黃，不少人第一時間會想到使用漂白水清潔，但清潔專家提醒，漂白水不一定能有效去除黃漬，甚至可能讓污漬顏色更深，還會傷害布料。

生活網站Southern Living報導，清潔專家建議，可利用含酵素洗衣劑浸泡一夜，再以溫水清洗，不必使用漂白水，也有機會讓枕頭套恢復潔白。

枕頭套為何容易泛黃？

肯塔基州 路易維爾市Super Cleaning Service Louisville營運經理希爾茲（Elizabeth Shields）指出，枕頭套泛黃最常見的原因是汗水與身體油脂。由於枕頭每天接觸臉部及頭髮，長期吸收汗水、皮脂及頭髮上的油脂，污漬便會逐漸累積，若沒有定期清洗，顏色也會愈來愈深。

她解釋，這類黃漬多半屬於蛋白質污漬，與氯系漂白水接觸後，可能產生化學反應，使污漬更加附著在布料上，甚至看起來更深。此外，棉質等部分布料較容易顯現污漬，而洗衣精使用過量，也可能因為無法徹底沖洗乾淨，造成洗劑殘留及污垢堆積。

希爾茲建議，想要避免使用漂白水，關鍵在於及早處理污漬。她表示：「如果你不想使用漂白水，時間真的會是你的盟友。」

她推薦使用含酵素的清潔劑，因為枕頭套泛黃通常來自身體油脂、汗水及頭髮產品等有機物質，酵素清潔劑有助於分解這些污垢。

具體做法是先準備一盆溫水，加入含酵素的洗衣劑，將泛黃枕頭套浸泡一整夜，隔天先沖洗，再放入洗衣機正常清洗。

希爾茲建議，洗衣機使用溫水模式，並選擇一般或強力洗衣程序，讓布料獲得較徹底的清潔。如果想進一步提亮，可在柔軟精投放槽加入1/2杯白醋。她也提到，如果洗完仍有些泛黃，可以加入極少量藍色色素，利用視覺上的色彩效果，讓白色看起來更加明亮。

洗枕頭套3個錯誤

洗衣精使用過量：洗劑不是愈多愈乾淨，過量洗衣精可能無法完全沖洗，反而在布料上留下殘留物，使枕頭套看起來暗沉。

沒有事先浸泡處理：部分頑固污漬需要先使用清潔劑浸泡一段時間，直接放進洗衣機未必能徹底清除。

清洗頻率不足：長時間沒有清洗，汗水及皮脂容易持續堆積，讓泛黃情況更加明顯。

4習慣讓枕頭套潔白

每1至2周清洗床上用品：枕頭套最好每周清洗一次，有助去除汗水、皮脂及其他污垢。

睡前卸妝：避免彩妝及保養品沾染枕頭套，造成布料變色。

控制洗衣精用量：按照每次洗衣的衣物量使用適當劑量，避免洗劑殘留。

白色衣物分開洗：白色枕頭套應與深色衣物分開清洗，減少染色及色彩轉移的可能性。