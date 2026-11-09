流感季節提早到 打疫苗有哪些選擇

現在還來得及為迎接流感季節做好準備，雖然病毒的傳播迅速且容易變異，但接種疫苗仍是安度這場挑戰的最好選擇。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 今年流感季提早來襲，H1N1取代原先預測的H3N2成為主流，住院病例快速增加；疫苗仍能提供保護，民眾可依年齡與需求選擇傳統、mRNA或鼻噴式疫苗。

每個流感 季節都不相同，有些來得早，有些來得晚，有些症狀輕微，而有些就像去年如龍捲風 般襲來。每年，科學家都會根據流感季節來得較早的南半球各國數據，預測哪種流感病毒將會侵襲美國。關鍵字是「預測」，由於流感病毒變異迅速，科學家很難百分之百保證正在肆虐澳洲的病毒株也一定會席捲美國，而這正是去年流感季節以及今年所發生的情況。

Men's Health網站報導，幾周前，科學家曾預測H3N2、也稱「超級K」將成為美國的主要流感病毒株；但西岸地區對流感病例的早期監測發現，另一種Ａ型流感病毒H1N1亞型已在10月取代H3N2，成為主要流感病毒株。疾病管制與預防中心（CDC）新的數據顯示，與流感相關的住院人數正急遽上升。

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CDC的調查發現，今年10月中旬，流感住院人數是2025年的10倍，每10萬人中有2.1人住院，相較於去年同期為每10萬人中有0.2人住院。

其他變化還包括病毒傳播的時間與地點。雖然流感病例通常在秋季開始增長，但今年感染人數早在八月就已開始攀升。早期病例的激增主要集中在西岸，包括亞利桑納州、內華達州與加州，夏威夷州與路易斯安納州則處於中度流行水平；美國的流感季節通常始於南部地區。

整體來說，全國的流感活動仍處於低水平，但截至10月28日，CDC估計，有39個州的感染人數正在增加或可能增加；這些數據與東岸各州、包括賓州與紐約州流感活動加劇的早期報告相符。

流感疫苗 對H1N1病毒株是否仍有效？

儘管科學家最初預測「超級K」流感病毒株將成為主流，但今年的疫苗涵蓋了H1N1、B型維多利亞譜系（B/Victoria lineage）以及H3N2等三種病毒株。目前尚無法確定疫苗能否完全抵禦變異的H1N1病毒株，但預期仍可提供某種程度的保護。

約翰霍普金斯大學病毒學家佩科斯（Andrew Pekosz）表示，抗原不匹配並不是非黑即白，人們可能僅有較低的免疫力，而非完全沒有免疫力。以去年為例，即使接種了抗原不匹配的流感疫苗，與未接種者相比，這些人罹患重症與住院的機率仍較低。

流感疫苗有哪些選擇？

除了傳統的流感疫苗外，50歲及以上的成人還可接種名為mFLUSIVA的新型流感疫苗，該疫苗採用與新冠疫苗相同的mRNA技術製成。針對該疫苗的第三期臨床試驗發現，與標準疫苗相比，它在預防A型與B型流感病毒引起的疾病方面更為有效；目前主要的流感病毒株為A型流感病毒H1N1亞型。

去年流感季節中，接種這款新疫苗的2萬179人，在14天內僅有411人出現經確認的流感病例（佔2%）；相較之下，接種標準疫苗的2萬124人中，有557人罹患流感（佔2.8%）。

不過，值得注意的是，新型流感疫苗出現副作用的機率較高。在臨床試驗中，受試者較常報告出現注射部位疼痛、疲勞、頭痛及肌肉無力等症狀。

如果不想打針且年齡介於2至49歲，也可選擇鼻噴式流感疫苗FluMist。水牛城大學內科教授塞利克（John Sellick）指出，隨著年齡增長，鼻腔的免疫反應會減弱，這代表鼻噴式疫苗對年長族群的效力較低。

總之，現在還來得及為迎接流感季節做好準備，雖然病毒的傳播迅速且容易變異，但接種疫苗仍是安度這場挑戰的最好選擇。