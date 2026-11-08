口腔癌病例增 醫：留意牙齦或舌頭3周內未癒合潰瘍

隨著年輕族群罹患口腔癌的人數飆升，專家呼籲民眾認識預警訊號，特別要注意口腔潰瘍，牙齦或舌頭上三周內沒有癒合的潰瘍是最容易發現的徵兆之一。示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 口腔癌近20年病例大增，年輕族群上升尤其明顯；專家提醒民眾留意口腔潰瘍、紅白斑與腫塊，若變化持續3周未癒合應及早就醫。

口腔癌 的患者人數在過去20年增加超過一倍，主要原因是50歲以下者確診數量增加。隨著年輕族群罹患口腔癌的人數飆升，專家呼籲民眾認識預警訊號，特別要注意口腔潰瘍，牙齦或舌頭上三周內沒有癒合的潰瘍是最容易發現的徵兆之一。

每日郵報（Daily Mail）報導，口腔健康基金會（Oral Health Foundation）的最新研究顯示，人們對口腔癌徵兆的認知沒有跟上確診人數的腳步，三分之一不到的成年人曾檢查口腔是否有可疑變化，一半的人甚至難以說出任何症狀。

專家希望民眾特別留意口腔潰瘍，很多人會誤以為這是身體虛弱的症狀。牙醫師布雷迪（Catherine Brady）說，口腔潰瘍、斑塊或腫塊很容易被忽略，特別是不痛的時候，若這些變化持續三周，就需要給專業人員檢查。

布雷迪說，任何人都可能罹患口腔癌，這和生活方式無關，發現得越早，治療效果就越好，因此了解症狀非常重要，它能影響口腔任何部位，包括牙齦、舌頭、臉頰內側和嘴唇。

英國醫療機構The Health Society的功能牙科醫師桑普森（Victoria Sampson）說，若舌頭上出現不會痛的潰瘍且好幾周都沒有癒合，這是口腔癌高風險最明顯的警訊之一。

凱倫（Karen Liesching-Schroder）對這個專業叮嚀有深刻體會，這位有兩名孩子的母親從不吸菸、很少喝酒又熱愛跑步，有天她發現自己舌頭上有個潰瘍，她忽視那個潰瘍好幾周，潰瘍都沒有癒合，最後變成一個洞，最後被診斷出是舌癌，這讓一直認為自己身體很健康的凱倫無法接受。

布雷迪說，如果出現任何令人擔心的變化，不要等到三周才尋求專業協助，三周的等待期特別指的是沒有癒合的潰瘍。

其他常見症狀包括口腔內出現紅色或白色的斑塊、口腔、嘴唇或脖子出現異常腫塊或腫脹、吞嚥困難和聲音沙啞。

口腔健康基金會呼籲民眾定期對著鏡子檢查口腔，以了解自身口腔的正常狀況。布雷迪建議，刷牙後，觀察頸部、嘴唇內側、臉頰內側以及牙齦、舌頭下方和周圍是否有異常腫脹、皮膚變化、潰瘍、腫塊等，若發現任何異常，或症狀在三周內沒有消退，應諮詢家庭醫師或牙醫。