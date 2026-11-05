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發霉食物該不該丟棄 風險由這2個因素決定

編譯周靜芝/即時報導
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大部分水果與蔬菜發霉，通常不會導致食源性疾病，雖然它們令人噁心，但不會讓人生病。...
大部分水果與蔬菜發霉，通常不會導致食源性疾病，雖然它們令人噁心，但不會讓人生病。Image by Gábor Adonyi from Pixabay

AI摘要

文章摘要整理：

專家指出，發霉食物能否保留要看食物種類與受污染部位；硬水果可切除，軟爛、多水分或麵包類則應丟棄，且加熱無法消除黴菌毒素。

發霉的蔬果總讓人擔心是否有安全之虞，以及是否該完全丟棄？但專家表示，風險取決於發霉的食物種類以及發霉的部位。

紐約郵報報導，德國最近的一項調查發現，近三分之一的人會在食用剩餘部分前先將發霉處切除，但這樣未必能去除所有毒素。不到半數的受訪者知道，烹煮或烘焙並不能消除食物中肉眼不可見的黴菌毒素；超過25%受訪者認為加熱能消除這些毒素，而另有25%則不確定。

這項由德國聯邦風險評估研究所（Federal Institute for Risk Assessment）進行的調查，目的在測量受訪者對發霉食物處理的習慣與知識，而非食物中的毒素含量或疾病狀況。

該報告強調了僅憑肉眼判斷食品安全所存在的誤區，作者指出，肉眼可見的黴菌能被辨識，並會被避開，但當食物含有毒素卻沒有可見的黴菌時，這種方法便失效了。

內華達大學拉斯維加斯分校流行病學副教授拉布斯（Brian Labus）指出，發霉的食物該如何處理，取決於具體的食品種類。他表示，人們常將普通的食物變質與會引起食源性疾病的細菌混為一談。

拉布斯說，大部分水果與蔬菜發霉，通常不會導致食源性疾病，雖然它們令人噁心，但不會讓人生病。

拉布斯表示，在決定如何處理肉眼可見的黴菌時，果實的硬度是個有用的判斷依據。在蘋果這類較硬的水果上，黴菌可能僅停留在表面，因此可以將受影響的部位切除，而在柔軟、多汁的食物上，黴菌則更容易在食物內部擴散。

拉布斯指出，如果萵苣或其他農產品已經變得軟爛，就應該丟棄；莓果類應丟棄任何可見黴菌或變軟的果實，其餘保持完整且無黴菌跡象的莓果，則可在清洗後食用。美國農業部（USDA）的指引同樣建議，應將發霉的水果及任何與其接觸的部分丟棄，若其餘部分無黴菌且未過度軟爛，則可清洗後食用。

拉布斯表示，麵包的情況則不同，因為黴菌可能已滲入內部。若麵包表面出現黴斑，他建議直接將整個麵包丟棄，而非僅去除肉眼可見的部分。德國風險評估研究所則建議，應將發霉且水份較多的農產品丟棄。拉布斯說，發霉的果醬或果凍也應丟棄。

根據USDA的資料，某些黴菌可能引發過敏反應，而特定黴菌會產生黴菌毒素。不過，若不慎誤食發霉食物，拉布斯表示無需驚慌；他說，不需要立刻衝去看醫生，將它吐出來就沒事了。

拉布斯指出，對黴菌過敏者應避免冒險食用發霉食物，而免疫功能低下者則應在所有食物的處理上都格外謹慎。

拉布斯還建議將食物冷藏保存，並只購買近日會用到的份量，而非囤積整箱批發的莓果。

他補充說，洗手以及防止廚房裡的交叉污染，是更重要的食品安全措施，例如若在處理生雞肉後未清洗刀具，便直接用同一把刀切蔬菜，便會傳播致病細菌。

精華 FAQ

  • 不一定。若是較硬的水果如蘋果，黴菌多半只在表面，可切除受影響部分；但軟爛、多汁或高水分食物，黴菌可能已深入內部，通常應整個丟棄。

  • 不能。調查顯示，許多人誤以為加熱能消除黴菌毒素，但專家提醒，肉眼看不到的毒素不會因烹煮或烘焙而消失，仍可能留下風險。

  • 麵包、果醬或果凍，以及已變軟爛的萵苣與其他高水分農產品，通常都應直接丟棄。莓果若有可見黴菌或變軟，也應丟掉，避免誤食。

德國

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