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這2種早餐常見天然食物 竟也檢測出塑膠微粒

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塑膠微粒在現代生活中無所不在，從美容用品、衣服、空氣到食物，它們已經滲透到許多地...
塑膠微粒在現代生活中無所不在，從美容用品、衣服、空氣到食物，它們已經滲透到許多地方，很多超加工食品中有塑膠微粒也不令人意外，但有研究發現，雞蛋和蜂蜜這樣的天然食品中也發現了塑膠微粒，很有可能是來自動物的食物、飲用水和生活環境；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

最新文獻綜述指出，雞蛋與蜂蜜這類天然食品也可能含有塑膠微粒，來源或與飼料、水源及環境污染有關，且現行研究方法與標準仍不足以評估其普遍性。

塑膠微粒在現代生活中無所不在，從美容用品、衣服、空氣到食物，它們已經滲透到許多地方，很多超加工食品中有塑膠微粒也不令人意外，但有研究發現，雞蛋和蜂蜜這樣的天然食品中也發現了塑膠微粒，很有可能是來自動物的食物、飲用水和生活環境。

紐約郵報（New York Post）報導，一項新的文獻綜述指出，雞蛋中可能有塑膠微粒，並引用了一項2022年的研究。在該研究中，研究人員打開剛從超市買回來的雞蛋，結果在蛋白和蛋黃中發現約12個塑膠微粒。

大多數食物都是在包裝和處理的過程中被塑膠微粒汙染，這篇研究有趣的地方是塑膠微粒竟出現在雞蛋這種世界上最天然的容器中。

研究人員推測，雞飼料和飲用水被塑膠微粒汙染，下蛋的母雞吃了那些飼料和喝了水後塑膠微粒跑到雞蛋中，但作者強調這只是他們的推論，目前未獲證實。

研究人員觀察到，烹煮也無法消除塑膠微粒。那些塑膠微粒大多是聚乙烯，也就是世界上最常見的塑膠，常見於一次性塑膠製品中，如塑膠袋和塑膠瓶。

這份研究是在中國進行的，因此目前無法確知研究結果能多大程度地適用於美國的雞蛋。

另一個也發現有塑膠微粒的天然食物，是美國人也很喜歡的蜂蜜。一篇文獻綜述重點介紹了四項關於蜂蜜的研究，四篇研究的結果天差地遠。一篇2013年的研究中，研究人員發現每公斤的蜂蜜有698個塑膠微粒，相當於一湯匙有15個塑膠微粒。

另外兩篇研究認為塑膠微粒汙染來自花朵，而四篇研究中最新的那一篇發現的塑膠微粒汙染程度輕微的多。其中一篇研究認為蜂蜜中的顆粒並非塑膠，幾乎沒有發現汙染的證據。

這個結果差異巨大的研究引發一個問題，也就是其他研究中在蜂蜜中發現的顆粒有多少是塑膠微粒，特別是那篇2013年的研究，將近7百顆的塑膠微粒有幾顆真的是塑膠，文獻綜述的作者指出，僅憑該研究中使用的顯微鏡不足以區分塑膠微粒和其他碎片。

文獻綜述的作者指出，蜂蜜和雞蛋只是眾多來自動物的食品中，尚未在塑膠微粒的問題中獲得足夠重視的食物之一，過去大部分的研究都著重於海鮮，但其他食物如乳製品和香腸也有塑膠微粒汙染的證據。

作者認為，這些最新的研究發現指出我們需要有一個更好的方法來評估食物中塑膠微粒的普遍程度，並制定更統一的可接受容許量標準。

精華 FAQ

  • 報導提到雞蛋和蜂蜜這兩種常見天然食物都曾被檢出塑膠微粒，顯示污染不只存在於超加工食品，也可能進入看似最原始的動物性食材中。

  • 研究者推測，雞飼料和飲用水可能先被塑膠微粒污染，母雞攝入後再進入雞蛋；但作者也強調，這仍只是推論，尚未獲得正式證實。

  • 綜述作者認為，現有研究結果差異過大，尤其蜂蜜樣本未必都能準確辨識塑膠微粒，因此需要更好的檢測方法與更統一的可接受容許量標準。

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