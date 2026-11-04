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足部這5個問題 恐預示更嚴重健康問題

編譯周靜芝/即時報導
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足部問題通常起於一些微小的原因，如長時間站立或穿著不合腳的鞋子；但有時足部症狀可...
足部問題通常起於一些微小的原因，如長時間站立或穿著不合腳的鞋子；但有時足部症狀可能預示身體某個看似無關部位的更嚴重健康問題。示意圖。圖／123RF

AI摘要

文章摘要整理：

文章指出，足部毛髮脫落、麻木刺痛、拇趾劇痛、腫脹及趾甲黑斑，可能分別對應循環、神經、代謝、心腎與皮膚癌等健康問題，出現時應及早就醫。

足部問題通常起於一些微小的原因，如長時間站立或穿著不合腳的鞋子；但有時足部症狀可能預示身體某個看似無關部位的更嚴重健康問題。

休士頓貝勒（Baylor）醫學院骨科副教授格蘭貝里（William Granberry）表示，雙腳常是被忽視的附屬物，即使在醫學院也是如此。他描述在醫學院一年級時的經歷說，他們只花了一天時間學習關於腳的課程，腳並不吸引人，只是被順帶提及的事物。

但雙腳其實能透露許多整體健康的訊息，Everyday Health網站報導，以下是五種需留意的症狀，以及若發現這些症狀該如何應對。

1. 足部毛髮脫落

毛髮生長與良好的血液循環有關，佛羅里達州足科暨外科醫師沃拉（Nishit Vora）表示，不妨將從心臟將血液輸送至腳趾的動脈，想像成湖泊的支流，如果那些距離湖泊較遠的支流開始出現阻塞，毛髮生長就無法再獲得血流供應了。

下肢血液循環減弱可能預示一種稱為「周邊動脈疾病」（PAD）的病症。遺傳因素、吸菸、攝取過多不健康的飽和脂肪，以及年滿65歲等，都可能增加罹患PAD的風險。

若腳部及周圍毛髮脫落，且皮膚看起來變薄、有光澤，宜告知醫師，醫師可能會安排動脈超音波檢查。沃拉表示，他們會觀察這些動脈，並確認是否有血塊或其他阻塞物妨礙血液流向雙腿與足部。

「周邊動脈疾病」通常可透過抗凝血藥物或降膽固醇藥物來控制，但嚴重病例有時需手術治療。

2. 足部麻木或刺痛感

足部或腳趾出現針刺感，可能暗示一種稱為神經病變（neuropathy）的神經疾病，亦即神經受損。沃拉說，麻木感通常從腳趾開始，並逐漸向上蔓延，因為那裡的神經最小。

引起神經病變的原因很多，其中包括糖尿病。神經外層有一層保護鞘，能讓信號快速傳導至腳部，並回傳至大腦。沃拉說，糖尿病患者血液中過量的葡萄糖會損害這層保護鞘，使其逐漸萎縮，導致神經信號無法傳導，雙腳因此會感到麻木。

若察覺腳部有任何變化，或出現其他糖尿病症狀（如口渴或排尿次數增加），務必告知醫師，可透過簡單的血液檢測來檢查血糖水平。

3. 大拇趾突發劇痛

大拇趾若有發熱、發紅和腫脹的症狀，可能是罹患痛風。研究顯示，這種會使大拇趾關節發炎並引發劇痛的關節炎，發病率正持續上升，尤其在男性中更為明顯。格蘭貝里表示，典型的症狀是不得不將腳伸出被單外，因為連被單壓在腳上都會感到疼痛。

痛風也被稱為「帝王病」，因為它與高酒精攝取及豐盛飲食有關，歷史上這是上流階層才能負擔得起的奢侈。啤酒、紅肉、貝類、含糖飲料及甜食等食物和飲料都富含嘌呤，這是種會分解成尿酸的化學物質；如果腎臟無法將其過濾排出，尿酸就會在關節中形成結晶。格蘭貝里說，大拇趾的溫度較低，且血液循環較慢，因此結晶容易在此形成。

任何人都可能罹患痛風，但若患有糖尿病、肥胖症、心臟病或腎臟病等慢性疾病，或是未經治療的高血壓，腎臟可能更難清除過量的尿酸。痛風通常會突然出現，並可能在數天或數周後自行消退；但一旦出現症狀，務必盡快就診。痛風若未經治療會損害關節，藥物及調整飲食可清除尿酸，並預防再次發作。

4. 腳或腳踝腫脹

受傷或長途飛行後，腳和腳踝出現腫脹是正常的；但若無明顯原因卻出現腫脹，應立即聯絡醫師。格蘭貝里指出，雙腳都腫脹，最常見的原因是心臟病，其次是腎臟病，需檢查確定水腫原因，以便進行治療。

若腳或腳踝出現腫脹，並伴隨胸痛、嚴重呼吸困難、心跳過快或不規則、昏厥或嚴重虛弱等一種或多種症狀，可能預示心臟衰竭，應立即至急診室就醫。

5. 腳趾甲下的深色斑點或條紋

若腳趾甲出現深色區域，且該區域不會隨指甲生長而消失，亦未擴散至周圍皮膚，這可能是名為「肢端黑色素瘤」（ALM）的致命皮膚癌。雖然情況較為罕見，僅佔所有黑色素瘤病例的2至3%，但ALM在有色人種中較為常見。沃拉表示，它經常被忽略，或被誤診為瘀傷或真菌感染。

與其他類型的皮膚癌不同，過度日曬並非ALM的致病因素，但遺傳可能是原因之一。若懷疑自己可能罹患ALM或任何類型的黑色素瘤，務必立即就醫檢查。沃拉說，黑色素瘤雖屬罕見，但若未及時發現，可能擴散並致命。

精華 FAQ

  • 足部毛髮脫落常與血液循環變差有關，可能預示周邊動脈疾病。若同時出現皮膚變薄、發亮，醫師可能安排動脈超音波，確認是否有阻塞影響血流。

  • 腳趾麻木、刺痛可能是神經病變，糖尿病是常見原因之一。血糖過高會傷害神經外層保護鞘，使訊號傳導受阻，若合併口渴或頻尿更應盡快檢查血糖。

  • 若趾甲上的深色區域不隨指甲生長消失，可能是肢端黑色素瘤。這種皮膚癌雖少見，但常被誤認為瘀傷或感染，應立即就醫，以免延誤治療並擴散。

骨科 佛羅里達州

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