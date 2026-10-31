三星冰箱傳4大毛病 製冰機結成一大塊、還可能讓廚房淹水

有三星冰箱的使用者表示冰箱會出現製冰機故障、冰箱內溫度過高等問題。冰箱示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Kevin Malik）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 三星冰箱常見製冰機結冰故障，部分機型曾引發集體訴訟。

三星冰箱常見製冰機結冰故障，部分機型曾引發集體訴訟。 重點二： 冰箱內溫度過高會讓食物腐敗，甚至傳出食物中毒案例。

冰箱內溫度過高會讓食物腐敗，甚至傳出食物中毒案例。 重點三：飲水機與冷凍室結冰問題頻繁，維修不便且可能造成淹水。

冰箱是廚房內最重要的家電之一，一旦出現問題，不僅存放的食物可能會變質腐敗，維修可能也要花費大量精神和金錢，雖然三星 是全球最大的消費電子品牌之一，但三星冰箱卻因為性能不穩定，在網路上有些負評。Daily Meal報導列出三星冰箱最常見的4個問題。

1. 製冰機故障

三星冰箱常出現製冰機結成整塊冰的問題，原因有很多，但通常可追溯至外部暖空氣滲入，因為此問題的嚴重性，讓三星約在2021年重新設計冰箱製冰機，新款機型雖然表現有改善，但問題還是存在。

這一問題在三星的法式多門冰箱系列中特別嚴重，有幾位不滿的美國消費者因為製冰機瑕疵，向聯邦法院提起集體訴訟，在三星和多位原告達成和解後，訴訟在2024年撤回。因為製冰機故障的問題，讓三星冰箱在Reddit上被認為是最不可靠的品牌，若要替三星稍為辯解，即使三星的故障率可能高於平均，製冰機故障是所有冰箱品牌都容易發生的問題。

2. 冰箱內溫度過高

消費者報告（Consumer Reports）發現，目前有超過200起因為三星冰箱溫度過高，導致食物腐敗的相關投訴，其中還有數十起不幸的食物中毒案例。這也導致一起針對三星的集體訴訟，該訴訟主要關注的是下層冷凍的法式多門冰箱。

Daily Meal的專欄作家路易斯（Bobby Lewis）說，去年夏天他就經歷過類似的倒楣事件，家裡使用兩年的三星法式門冰箱在採買完雜貨後出問題，一天內冰箱內部就升到室溫，買回來的大部分食物都無法再食用。冰箱問題出在控制板短路，而且維修技師表示這很常見，由於新零件需要等好幾天才會送達，還得再支付維修費，因此他便更換成其他品牌的冰箱。有冰箱溫度計，就能作為食物變質的早期預警系統，監測冰箱內溫度是確保冰箱正常運作的關鍵，如果有異常也能及早行動。

3. 飲水機故障

裝在門上的飲水機很方便，但這也是三星冰箱常被抱怨的地方，網路上有不少消費者抱怨門上的飲水機以各種方式故障，而且讓人難以預料，有消費者表示，因為飲水機關不掉，導致廚房淹水。

飲水機故障的維修費用，取決於問題源頭。水管結凍等問題可以輕鬆自行修復，但這無法改變故障帶來的不便，如果問題反覆發生更是如此。而且使用者必須自行清洗飲水機，即使以為出水口只接觸乾淨水，還是需要定期清洗，防止礦物質沉積，與潛在危險細菌繁殖。

4. 冰箱內結冰

消費者報告發現，消費者對三星冰箱的冷凍室結冰的投訴高於平均，這不是結霜，而是真正的冰，從冷凍室底部結一層薄冰，到整個抽屜內結滿冰塊都有。三星冰箱甚至可能在冷藏室內部出現結冰現象，而冷藏室的溫度不應該低到結冰，原因通常是除霜閥設計不良，不是需要耗費大量精力自己修理，就是需要花大錢請人維修。

為了防止結冰問題再次發生，有些人建議購買副廠配件，如額外的隔熱層、蒸發器線圈的加熱裝置。這些方法的效果因人而異，但無法解決機器設計不良的問題；網友抱怨說，一台售價超過1000美元的家電應該正常運作，而不需要使用者花更多錢購買額外配件。