我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街夢魘…華倫將掌參院銀行委員會

為民眾黨站台恐遭黨紀處分？ 趙少康：求仁得仁

洗米水別倒掉 室內綠植都喜歡它

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
煮飯、洗米或發酵過後的剩餘米水別急著倒掉，那可是室內植物或菜園作物的絕佳養分，有...
煮飯、洗米或發酵過後的剩餘米水別急著倒掉，那可是室內植物或菜園作物的絕佳養分，有些園丁甚至會用這些米水作為促進發芽的種子浸泡。記者潘俊宏／攝影

AI摘要

文章摘要整理：

米水別急著倒掉，無論是煮米水或發酵米水，都可成為植物的天然養分，但需控制使用頻率，才能避免土壤板結與招蟲。

雅虎（Yahoo）shopping報導，煮飯、洗米或發酵過後的剩餘米水別急著倒掉，那可是室內植物或菜園作物的絕佳養分，有些園丁甚至會用這些米水作為促進發芽的種子浸泡。使用米水澆灌作物，可以裝在澆花瓶中淋在土壤上，也可以裝在噴瓶中噴在葉子上，不過要注意的是無論哪種方法，一個月都不要使用超過一次，因為澱粉會累積，讓土壤板結及招來蟲害。

煮米剩下的水澱粉含量最高，這種米水是蘭花及其他喜愛碳水化合物花卉的最佳肥料。發酵米水很適合菜園，因為它能促進讓土壤中氮含量提升的細菌的生長，這對蕃茄、茄子、捲心菜和其他從土壤中吸收大量養分的蔬菜植物非常有益，這些微生物還能提高鉀和其他營養素的溶解度，如此一來這些養分就更容易被花園裡的植物吸收利用。

室內綠植也很喜歡任何種類的米水帶來的溫和營養補充，多肉植物和吊蘭特別喜歡米水，在室內栽種的蕨類也是如此。若在室內種了香草花園，記得留點米水給它們，種在花盆裡的羅勒、薄荷和歐芹有了這種液體肥料肯定能茁壯成長。

雖然將米飯煮熟的水對植物有益，發酵米水可能效果更好，特別是正在種十字花科葉菜（leafy green brassicas）例如菜心。就如同以乳清澆花，用發酵米水能自然地增加土壤的營養成分含量，此外還能提供微生物，以其他方式改善土壤健康。

一份發表於Agronomy期刊的2022年研究指出，發酵三天的米水能促進實驗室中菜心的生長和增加產量。研究人員發現，發酵米水中的細菌數量顯著增加，這些細菌被認為可促進植物生長，也能改善土壤的養分含量，作用和傳統的氮磷鉀肥料相似。研究團隊得出結論，發酵米水在促進多種蔬菜植物的健康方面具有巨大潛力。

可以嘗試製作類似的發酵肥料，方法為用水煮米或以水浸泡米30分鐘，再將米水靜置幾天，發酵的時間越長，能含有的對植物有益的微生物就越多。為了達到最佳發酵效果，在一容器裝四分之三的米水，加入四湯匙牛奶和一茶匙的糖，讓混合物中的微生物繁殖三天，過濾後再用來澆灌蔬菜、香草和花卉。

精華 FAQ

  • 因為米水含有溫和的養分與澱粉，能補充植物所需能量，還可提供有益微生物生長的環境，幫助改善土壤營養與吸收效率。

  • 蘭花、多肉植物、吊蘭、蕨類，以及羅勒、薄荷、歐歐芹等香草都很適合；發酵米水則特別適合菜心、番茄、茄子與捲心菜等蔬菜。

  • 無論是澆土或噴葉，都建議1個月不要超過1次，否則澱粉容易累積，導致土壤板結、影響透氣，甚至增加病蟲害發生的風險。

雅虎

上一則

民主黨女議員「喊停AI開發」跟馬斯克開戰 遭網友圍剿

延伸閱讀

綠手指／紙袋蓋花圃 保持濕度、增養分

綠手指／紙袋蓋花圃 保持濕度、增養分
發酵食品不等於益生菌 多樣化、適量吃才能養好菌

發酵食品不等於益生菌 多樣化、適量吃才能養好菌
吃芒果能減少皺紋 科學家：這些蔬果都有效

吃芒果能減少皺紋 科學家：這些蔬果都有效
花園裡這12種植物 專家：秋天別忘了修剪

花園裡這12種植物 專家：秋天別忘了修剪

熱門新聞

塑膠微粒在現代生活中無所不在，從美容用品、衣服、空氣到食物，它們已經滲透到許多地方，很多超加工食品中有塑膠微粒也不令人意外，但有研究發現，雞蛋和蜂蜜這樣的天然食品中也發現了塑膠微粒，很有可能是來自動物的食物、飲用水和生活環境；示意圖。（圖／123RF）

這2種早餐常見天然食物 竟也檢測出塑膠微粒

2026-11-04 12:38
美國一名好市多女性員工近日在社群平台分享入職七年來的薪資成長歷程，透露自己最初僅時薪14美元，後來一路翻倍飆升，現在年薪預估上看8萬美元。(記者黃筱晴／攝影)

她在Costco做7年 考取1證照後 從時薪14美元變年薪8萬

2026-11-01 23:30
屬牛、屬兔、屬蛇與屬雞的人做事務實，不喜歡在人前張揚成果，平時也懂得控制消費。隨著前期投入逐漸轉化為實際收益，年底有望迎來獎金、回款或副業收入，讓存款在短時間內明顯增加。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ https://kaboompics.com/ ）

屬雞不張揚不炫耀 4生肖「默默耕耘」存款增長速度自己都嚇到

2026-11-05 23:25
搭飛機示意圖；非新聞當事人。（取自123RF）

搭飛機想上廁所該「叫醒鄰座」嗎？空服員教正確做法：不用不好意思

2026-11-02 19:21
華人網友分享，逛好市多三、四年來買過不少商品，能讓她持續回購的，主要是消耗頻率高、料理方便且相對符合健康需求的食品。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

逛好市多三年只留下這幾款 華人公開無限回購清單

2026-11-06 19:05
空服員。示意圖。Image by Lukas Bieri from Pixabay

空姐曝秘訣 搭機時這些都可免費索取

2026-11-06 10:11

超人氣

更多 >
特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產

特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產
兒時帶小籠包上學被笑 鼎泰豐第三代接班：盡可能不漲價

兒時帶小籠包上學被笑 鼎泰豐第三代接班：盡可能不漲價
逛好市多三年只留下這幾款 華人公開無限回購清單

逛好市多三年只留下這幾款 華人公開無限回購清單
重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友

重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友
餐飲難做要漲價？鼎泰豐第三代接班人這麼說

餐飲難做要漲價？鼎泰豐第三代接班人這麼說