洗米水別倒掉 室內綠植都喜歡它

煮飯、洗米或發酵過後的剩餘米水別急著倒掉，那可是室內植物或菜園作物的絕佳養分，有些園丁甚至會用這些米水作為促進發芽的種子浸泡。記者潘俊宏／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 米水別急著倒掉，無論是煮米水或發酵米水，都可成為植物的天然養分，但需控制使用頻率，才能避免土壤板結與招蟲。

雅虎 （Yahoo）shopping報導，煮飯、洗米或發酵過後的剩餘米水別急著倒掉，那可是室內植物或菜園作物的絕佳養分，有些園丁甚至會用這些米水作為促進發芽的種子浸泡。使用米水澆灌作物，可以裝在澆花瓶中淋在土壤上，也可以裝在噴瓶中噴在葉子上，不過要注意的是無論哪種方法，一個月都不要使用超過一次，因為澱粉會累積，讓土壤板結及招來蟲害。

煮米剩下的水澱粉含量最高，這種米水是蘭花及其他喜愛碳水化合物花卉的最佳肥料。發酵米水很適合菜園，因為它能促進讓土壤中氮含量提升的細菌的生長，這對蕃茄、茄子、捲心菜和其他從土壤中吸收大量養分的蔬菜植物非常有益，這些微生物還能提高鉀和其他營養素的溶解度，如此一來這些養分就更容易被花園裡的植物吸收利用。

室內綠植也很喜歡任何種類的米水帶來的溫和營養補充，多肉植物和吊蘭特別喜歡米水，在室內栽種的蕨類也是如此。若在室內種了香草花園，記得留點米水給它們，種在花盆裡的羅勒、薄荷和歐芹有了這種液體肥料肯定能茁壯成長。

雖然將米飯煮熟的水對植物有益，發酵米水可能效果更好，特別是正在種十字花科葉菜（leafy green brassicas）例如菜心。就如同以乳清澆花，用發酵米水能自然地增加土壤的營養成分含量，此外還能提供微生物，以其他方式改善土壤健康。

一份發表於Agronomy期刊的2022年研究指出，發酵三天的米水能促進實驗室中菜心的生長和增加產量。研究人員發現，發酵米水中的細菌數量顯著增加，這些細菌被認為可促進植物生長，也能改善土壤的養分含量，作用和傳統的氮磷鉀肥料相似。研究團隊得出結論，發酵米水在促進多種蔬菜植物的健康方面具有巨大潛力。

可以嘗試製作類似的發酵肥料，方法為用水煮米或以水浸泡米30分鐘，再將米水靜置幾天，發酵的時間越長，能含有的對植物有益的微生物就越多。為了達到最佳發酵效果，在一容器裝四分之三的米水，加入四湯匙牛奶和一茶匙的糖，讓混合物中的微生物繁殖三天，過濾後再用來澆灌蔬菜、香草和花卉。