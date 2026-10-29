居家擦拭該用乾抹布還是濕抹布？一個「做白工」清潔動作很多人都犯

廚房、窗戶玻璃及浴室等需要搭配清潔劑處理的區域，可採用濕擦方式。示意圖。（取材自pexels.com@Polina Tankilevitch ）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 乾擦適合灰塵，濕擦則適合油污、手印與皮脂。

乾擦適合灰塵，濕擦則適合油污、手印與皮脂。 重點二： 清潔應由上而下、由內而外，避免污垢回落。

清潔應由上而下、由內而外，避免污垢回落。 重點三：濕擦後要再乾擦，玻璃需趁水分未乾前處理。

清潔桌面、家具時，究竟該使用乾抹布還是濕抹布？不少人習慣用乾抹布擦灰塵、用濕抹布去除污垢，但不同清潔情境適合的方式並不相同。日本媒體「grape」報導，清潔業者關根直樹指出，乾擦適合清除灰塵，濕擦則較適合去除油污、皮脂及手印，掌握正確的擦拭順序與方法，才能避免清潔不徹底或留下擦拭痕跡。

乾擦、濕擦各有適用情境

關根直樹表示，乾擦適合清理附著灰塵的地方，例如架子、衣櫃內部及電視櫃等。電視液晶螢幕等容易因靜電吸附灰塵的地方，也適合使用乾抹布清潔。

至於濕擦，則適合去除油污、皮脂及手印等髒污。廚房、窗戶玻璃及浴室等需要搭配清潔劑處理的區域，可採用濕擦方式。

掌握清潔順序 避免灰塵與污垢殘留

清潔時應遵循「由上而下、由內而外」的原則。打掃整個房間時，應先清除高處的灰塵，再清潔地板；擦拭地板時，則從遠離入口的位置開始，逐步往入口方向進行。

桌面與地板的邊角容易殘留污垢，建議優先擦拭。

至於木質地板，應順著木板紋路擦拭，若橫向跨越紋路擦拭，灰塵與污垢可能被帶進板材縫隙。

濕擦後要再乾擦 玻璃趁水分未乾前處理

使用清潔劑後，應以輕輕擰過、仍保有較多水分的抹布擦拭，確實清除清潔劑殘留，最後再以乾抹布收尾。

擦拭窗戶玻璃時，也應在濕擦後、水分尚未乾燥前進行乾擦。若水分已經蒸發，容易留下擦拭不均的痕跡或污漬。

此外，擦拭時可讓抹布稍微重疊先前擦過的區域，避免遺漏部分表面，確保清潔完整。

避免畫圈擦拭 清潔後別忘了收乾

清潔時，不建議用抹布反覆畫圈擦拭。例如，桌面若殘留清潔劑，畫圈擦拭可能留下圓形痕跡，影響清潔效果。

另一個常見錯誤是濕擦後就直接結束清潔，若表面殘留水分並自然乾燥，可能形成水垢或擦拭痕跡。因此，濕擦完成後，應視清潔表面與材質狀況，再以乾抹布擦乾，減少水痕及污垢殘留。