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研究：沖泡茶方式 可影響心血管健康

編譯周靜芝/即時報導
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與不常喝茶者相比，有喝茶習慣者罹患所有血管疾病的風險降低了12%，且隨著飲茶量的...
與不常喝茶者相比，有喝茶習慣者罹患所有血管疾病的風險降低了12%，且隨著飲茶量的增加，罹患心血管疾病的風險隨之降低；而每日飲用六至八杯茶的人風險最低。Image by dungthuyvunguyen from Pixabay

AI摘要

文章摘要整理：

研究追蹤48萬餘名中國民眾近9年發現，適量飲茶、選擇中等濃度並避免喝滾燙茶，與較低心血管疾病風險有關。

每個人都聽過喝茶對健康的各種益處，從提升情緒和骨密度，到有助於「藍色地帶」沖繩居民的長壽；但一項研究揭示，沖泡茶的方式究竟如何影響健康，特別是在心臟與血管方面。

紐約郵報報導，研究人員檢視了超過48萬5000名30至79歲測試者的數據，分析他們的喝茶習慣，包括頻率、茶的種類、濃度及水溫。

在平均長達九年的追蹤期間，研究人員持續監測參與者的心血管健康狀況，並檢視了超過1萬4800例心臟病、心肌梗塞、中風、肺源性心臟病及周邊動脈疾病等心血管疾病案例。

研究對最佳泡茶方式的建議

與不常喝茶者相比，有喝茶習慣者罹患所有血管疾病的風險降低了12%，且隨著飲茶量的增加，罹患心血管疾病的風險隨之降低；而每日飲用六至八杯茶的人風險最低。

茶的種類也會產生影響。雖然紅茶與綠茶都來自茶樹（Camellia sinensis），但紅茶與降低健康風險的關聯更為穩定；這種差異源於採收後的加工方式，綠茶是經蒸製或烘烤，而紅茶則是在空氣中進行氧化發酵。

有線電視新聞網（CNN）的醫學顧問溫麟衍（Leana Wen）表示，她不會建議喜歡喝綠茶的人改喝紅茶，反之也是如此，兩者都是心臟健康飲食的一部分。

至於茶的濃度，取決於沖泡時間、茶水比例及水溫，關鍵在於平衡。中等濃度的茶與健康益處的關聯，比淡茶或濃茶更為密切。

至於水溫，這項研究延續了先前研究的建議，即飲用者應讓茶冷卻後再飲用。飲用滾燙的茶，可能讓血管疾病風險增加16%。

而不吸菸且保持規律運動的習慣喝茶者，罹病風險最低，患血管疾病的機率降低了46%。

為什麼茶對健康如此有益？

茶被飲用超過2000年，自有其道理。茶葉富含抗氧化劑兒茶素，能限制人體吸收的膽固醇量，並協助肝臟清除血液中的膽固醇；膽固醇的堆積，可能會造成血栓或血管破裂，進而引發心臟病或中風。

茶中還含有多酚，這是一種能抵抗日常細胞損傷、減輕發炎並有助降低血壓的抗氧化劑。

此外，茶中還含有L-茶胺酸，抗老專家、皮膚科醫師裴禮康（Nicholas Perricone）表示，這種胺基酸能提升專注力，同時讓心情保持放鬆。

然而，研究顯示添加糖分會削弱喝茶的健康益處。一項研究證實，牛奶、糖與蜂蜜都會降低茶在小鼠體內的抗氧化作用。

由於世界各地的飲茶習慣差異甚大，地理背景很重要。在這項新研究中，全部48萬5934名測試者均來自最大的茶消費國中國；相較之下，美國的茶消費量僅略高於中國的1%。

精華 FAQ

  • 研究顯示，有喝茶習慣者罹患血管疾病的風險比不常喝茶者低12%，且飲茶量愈高風險愈低；其中每日6至8杯、搭配良好生活習慣者，整體保護效果最明顯。

  • 研究指出，茶的濃度與水溫都很重要；中等濃度比淡茶或濃茶更有利，而飲用滾燙茶可能讓血管疾病風險增加16%，因此建議茶先放涼再喝。

  • 茶含有兒茶素、多酚與L-茶胺酸，可能有助降低膽固醇、抗發炎並放鬆心情；若再加上不吸菸、規律運動，飲茶者罹病風險可降低46%。

中風 心臟病 心血管疾病

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