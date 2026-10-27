烘衣紙防靜電 還能「清潔微波爐」？專家提醒3大缺點

不少人會拿「烘衣靜電紙」擦拭微波爐。（圖／AI生成）

AI摘要 文章摘要整理： 烘衣靜電紙雖能擦掉微波爐污垢，卻可能留下持久香味、化學殘留與肥皂味，專家建議改用檸檬水或白醋水清潔更合適。

添加了柔軟劑和抗靜電成分的「烘衣靜電紙」，除了能減少衣物靜電，近年也常被用來清潔浴室玻璃、烤箱架及沾滿焦垢的鍋具，甚至有人拿來擦拭微波爐。不過，烘衣紙雖然方便，卻可能在微波爐留下持久香味，甚至讓食物吃起來帶有肥皂味。

1.香味久久不散

烘衣紙通常帶有香氛，能讓衣物散發清新氣味，對於有魚腥味或剩菜異味的微波爐，乍看之下似乎是理想的清潔工具。然而，烘衣紙的香味可能長時間殘留，即使經過多次清潔仍難以消除。當使用者加熱中式剩菜時，持續飄散的香氛可能與食物氣味混合，令人感到不適。

2.可能留下化學殘留物

烘衣紙的設計原理之一，是利用表面活性劑等成分在衣物纖維上形成薄層，以減少靜電。如果用烘衣紙擦拭微波爐，這些成分也可能附著在內壁。因此，若仍選擇使用烘衣紙清潔，務必再用濕抹布徹底擦拭，清除殘留物。

3.食物可能出現肥皂味

烘衣紙留下的氣味可能讓微波爐內部帶有類似肥皂的味道，進而影響食物的風味。雖然大多數人會使用容器盛裝食物再放入微波爐加熱，直接接觸殘留物的機會較低，但人體對味道的感知有很大一部分來自嗅覺，因此即使食物沒有直接沾染殘留物，氣味仍可能讓人覺得食物味道不對。

還能用什麼清潔微波爐？

報導建議，與其使用烘衣紙，不如選擇檸檬或蒸餾白醋清潔微波爐。兩者都具有溫和的酸性，有助於去除油污及異味。

檸檬水蒸氣清潔法：將檸檬切片，放入裝有清水的小碗，再放進微波爐加熱2分鐘，利用蒸氣軟化內壁污垢並去除異味。待水稍微冷卻後，用抹布沾取溫熱的檸檬水，擦拭微波爐內部，最後打開爐門，讓內部自然風乾。

白醋水清潔法：在小碗中加入1杯清水及2湯匙白醋，放入微波爐加熱，操作方式與檸檬水相同。加熱後，用抹布或海綿沾取白醋水擦拭內壁，再打開爐門通風，讓殘留氣味逐漸散去。