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流感季節即將來臨 多吃這種帶苦味蔬菜

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蘆筍。Image by Rob Owen-Wahl from Pixabay
蘆筍。Image by Rob Owen-Wahl from Pixabay

AI摘要

文章摘要整理：

最新文獻綜述指出，蘆筍萃取物可能有助於睡眠、情緒、記憶與免疫力，但研究規模有限且部分資金來自保健食品公司。

有些人不愛吃蘆筍，這個蔬菜以泥土般的微苦味而著稱，但越來越多研究表明，這個有時被嫌棄的蔬菜不但能保護免疫系統不受侵襲，還能幫助入睡、增進記憶力及提升情緒。

每日郵報（Daily Mail）報導，在一份針對16項研究的新文獻綜述中，英國和日本的研究人員發現服用萃取自蘆筍的保健食品的人睡眠較安穩、焦慮感較少，注意力也較集中。

這項由劍橋大學出版社出版的文獻綜述中，研究人員篩選出16項研究，這些研究共涉及503名參與者，評估了蘆筍補充劑的影響。這些參與者年齡介於20至87歲間，涵蓋大學生、計程車司機、輪班工作者和被診斷患有失智症的長者。

評估的研究中，有十項研究了睡眠情況，研究人員發現蘆筍保健食品和較好的睡眠品質、睡眠時間較長及醒來後更有精神有關；對於那些有失眠和其他睡眠問題的人來說，這些益處尤為顯著，例如在一項為期一周、涉及18位男性的研究中，服用蘆筍萃取物的人較少做夢和噩夢，也在比較接近預訂的時間醒來。

蘆筍也和深度睡眠時間較長有關，這是身體重建肌肉和組織以及清除大腦中與失智症相關的廢物的關鍵睡眠階段。

雖然這項文獻綜述的規模較小且重點放在保健食品，但它進一步證實了蘆筍中的營養成分可能與更好的睡眠和大腦健康有關。另外要注意的是，這項研究部分資金來自保健食品公司Amino Up，可能導致研究結果有偏差。

這個用途廣泛的蔬菜也含有抗氧化物，能保護免疫系統不受外來物侵擾，尤其是在流感季節來臨之際。

其他研究也指出蘆筍萃取物對記憶力有益。2023年一項針對輕度至中度失智症患者的初步研究發現，服用蘆筍萃取物者焦慮和憂鬱的症狀獲得減輕。

蘆筍富含葉酸，這是一種必須營養素，有助於提高反應速度並預防和年齡相關的認知能力下降。此外，蘆筍富含維生素C、維生素E，還有被稱為多酚的抗氧化物，能刺激紅血球和白血球的活性，增強這些細胞的活性可以增加抗體產生，進而抵抗流感和普通感冒等疾病。

雖然吃保健食品能輕鬆增加蘆筍的攝取量，但專家仍建議盡可能吃天然食物，以增加有益營養素的攝取量。

精華 FAQ

  • 報導指出，蘆筍及其萃取物可能有助改善睡眠品質、減少焦慮、提升注意力，並對記憶力、情緒與免疫系統帶來正面影響。

  • 這份由劍橋大學出版社出版的綜述篩選了16項研究，共涉及503名參與者，年齡介於20至87歲，包含多種不同族群。

  • 雖然保健食品方便補充，但專家仍建議盡量從天然食物攝取蘆筍，因為可同時獲得更多完整營養素，也較能避免研究資金來源造成的偏差疑慮。

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