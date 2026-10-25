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小蘇打粉也能拿來「清潔馬桶」4步驟去除頑固污漬

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小蘇打粉也能去除馬桶內壁的污漬與污垢。(Pexels）
小蘇打粉也能去除馬桶內壁的污漬與污垢。(Pexels）

AI摘要

文章摘要整理：

清潔馬桶不必只靠化學清潔劑，小蘇打粉可用4步驟去除污漬，必要時搭配白醋加強效果，並提醒每周定期清潔與注意安全。

清潔馬桶不一定要依賴市售化學清潔劑，廚房常見的小蘇打粉也能去除馬桶內壁的污漬與污垢。Southern Living報導，小蘇打價格實惠，搭配馬桶刷即可使用；若遇到頑固水垢，還可視情況加入蒸餾白醋，加強清潔效果。

小蘇打粉常用於吸收冰箱異味，其實也能用於浴室清潔，其細微粉末具有溫和的研磨作用，能去除陶瓷表面的污漬。

清潔馬桶只需準備1杯小蘇打粉及1支馬桶刷。若馬桶內有頑固水垢，或清潔後仍顯得暗沉，可另外準備蒸餾白醋，每次約使用1/2至1杯。

4步驟清潔馬桶

第一步，先沖水潤濕馬桶內壁，讓水均勻覆蓋陶瓷表面，使小蘇打粉更容易附著。

第二步，將小蘇打粉撒在馬桶內壁，盡量避開中央積水處。污漬較明顯的地方，可適度增加用量。一般清潔可靜置10至15分鐘；若要處理頑固污漬，則可延長至30分鐘。若需要搭配白醋加強清潔，可在撒入小蘇打粉後加入。

第三步，靜置時間結束後，使用馬桶刷刷洗內壁，方式與一般清潔相同。

第四步，再次沖水，將小蘇打粉及白醋沖洗乾淨。如果仍有污漬，或馬桶內壁未恢復理想的潔淨程度，可重複上述步驟。

每周清潔一次

馬桶應每周清潔一次，以維持衛生。小蘇打粉可作為每周固定使用的清潔用品，也可在發現污漬時再使用，依個人清潔習慣調整。

另外，使用小蘇打清潔馬桶時，應避免與漂白水混用，以免產生有害氣體；也不要使用過量的小蘇打粉，否則可能留下顆粒殘留。此外，應避免使用過度粗糙的刷具，以免刮傷表面，並及時處理新出現的污漬，避免污垢長時間累積，增加清潔難度。

除了清潔馬桶，小蘇打粉也能去除垃圾桶異味、清潔淋浴間磁磚縫隙、消除洗手台與水龍頭異味、自製空氣清新劑，以及清潔鏡面。

精華 FAQ

  • 因為小蘇打粉具有溫和研磨作用，能附著在陶瓷表面並帶走污垢與污漬，搭配馬桶刷即可使用，對日常清潔相當方便，也比部分化學清潔劑更實惠。

  • 先沖水潤濕內壁，再撒上小蘇打粉並靜置10至30分鐘，之後用馬桶刷刷洗，最後再沖水清除殘留；若有頑固污漬，可在第二步加入蒸餾白醋。

  • 應避免與漂白水混用，以免產生有害氣體；也不要倒入過量小蘇打粉，避免顆粒殘留，同時不要用太粗糙的刷具，以免刮傷馬桶表面，並建議每周清潔一次。

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