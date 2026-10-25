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會開車也要懂保養車 維修技師分享「愛車6件事」

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汽車保養示意圖。（圖／AI生成）
汽車保養示意圖。（圖／AI生成）

AI摘要

文章摘要整理：

多位維修技師提醒車主，定期保養、慎選原廠零件、注意警示燈與輪胎狀況，並避免不當改裝或腳踏墊配置，才能減少故障與安全風險。

汽車是許多人一生中最昂貴、最重要的投資之一，但不少車主未能妥善保養愛車，甚至因錯誤的維修決策埋下安全隱患，導致後續維修費用增加。赫芬頓郵報報導，汽車維修技師分享自己愛車6件事，提醒車主別讓小問題演變成大麻煩。

1. 記得定期保養

亞利桑納州鳳凰城資深汽車維修技師博吉．萊特納（Bogi Lateiner）表示，很多車主認為保養可以延後處理，「他們會想，『這又不是什麼大事。』可以之後再處理。」但她強調，預防性保養的費用通常低於故障後的維修成本。

萊特納將更換機油比喻為刷牙：「你可以每個月只刷1次牙嗎？你或許還能活下去，但你會失去牙齒，也會失去朋友。」

她指出，當機油變得濃稠、劣化，或添加劑失去原有功能，引擎便可能提早磨損，嚴重時甚至發生重大故障。

萊特納建議，車主可考慮將換油間隔縮短至汽車製造商建議里程的一半。她表示，自己通常不會讓換油間隔超過8000英里，約1.29萬公里。

2. 不使用非原廠汽車零件

原廠零件由汽車製造商針對特定車款設計，副廠零件則由其他公司生產，價格通常較低，但未必能與車輛系統完全相容。

紐約BMW Manhattan資深汽車維修技師葛蕾絲．克勞迪奧（Grace Claudio）表示，使用副廠零件可能造成後續問題，長期下來反而增加維修成本。

她舉例，有些副廠電池無法被汽車系統正確辨識，導致車輛仍然判定電池故障，進而無法正常運作。

克勞迪奧說，她曾遇過零件安裝後發生鬆脫或損壞，讓原本的問題變得更嚴重，「接著，維修費用就更高了」。

3. 不忽略居住地氣候就改裝車身外觀

部分車主會選擇汽車包膜，以特殊乙烯基薄膜改變車身外觀，而不必重新烤漆。

不過，內華達州拉斯維加斯資深汽車鈑金技師謝安妮．魯瑟（Cheyenne Ruether）表示，她更偏好烤漆，尤其是在陽光強烈的地區。

她指出，當地紫外線相當強烈，車膜往往很快就會龜裂或剝離，而且拆除過程十分麻煩。

4. 駕駛座勿疊放橡膠腳踏墊

克勞迪奧表示，部分車主為了保持車內清潔，會在駕駛座原有的地毯式腳踏墊上，再加放一層橡膠腳踏墊，但若尺寸不合，便可能造成安全風險。

她指出，腳踏墊可能卡住油門，導致駕駛人無法停止加速，也可能卡在煞車踏板後方，使煞車操作變得困難。

她建議，車主應先取出原有腳踏墊，再選擇能正確貼合地板、且不會妨礙油門與煞車踏板運作的款式。

5. 不忽視汽車警示燈

萊特納表示，現代汽車具備一定程度的自動調整功能，能自行修正部分異常；但當系統無法再自行調整時，就會透過警示燈提醒駕駛人。

她說：「這是汽車在問題嚴重到讓你被迫停在路邊之前，唯一能告訴我們出了什麼狀況的方式。請聆聽你的車，因為它正在試著跟你說話。」

她建議，看到警示燈亮起時，應先查閱車主手冊，確認燈號代表的意義，因為部分問題可能可以自行處理，也可以向附近的汽車維修廠詢問後續建議。

如果經濟狀況暫時無法負擔完整維修，她建議車主仍應先確認車輛是否能安全行駛，以及還能繼續使用多久。

她說：「知道情況，總比完全不知道來得好。」

6. 別用二手輪胎取代舊輪胎

克勞迪奧指出，有些車主為了省錢，會選擇二手輪胎，但賣家提供的輪胎可能尺寸不符，或胎壁已經出現鼓包。

她提醒，車主應留意輪胎是否出現龜裂，以及胎面內側或外側是否有明顯磨損。

即使二手輪胎外觀看似正常，使用年限仍可能構成風險。米其林等輪胎製造商建議，輪胎出廠後最遲不應超過10年仍繼續使用；許多汽車製造商則建議，不論輪胎外觀與狀態如何，至少每6年更換一次。

車主可以查看輪胎側面的4位數輪胎識別碼，判斷製造日期。前2位數代表製造週數，後2位數代表製造年份。例如，識別碼「0719」代表輪胎於2019年第7周製造。

精華 FAQ

  • 因為預防性保養通常比故障後維修便宜，機油若變質會加速引擎磨損，嚴重時甚至造成重大故障。技師建議別拖延，換油間隔可比原廠建議再縮短一些。

  • 副廠零件可能與車輛系統不完全相容，甚至造成故障判讀錯誤或零件鬆脫；二手輪胎則可能有尺寸不合、鼓包、龜裂或磨耗過度等風險，安全性較差。

  • 包括駕駛座不要疊放不合尺寸的腳踏墊，以免卡住油門或煞車；看到警示燈要先查手冊；改裝車身外觀也要考慮當地氣候，否則可能更快損壞。

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