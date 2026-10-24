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水壺每天洗卻「愈洗愈黏」？ 學者警告：光用清潔劑不夠

TVBS新聞網／編譯：劉宸瑄
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日本感染控制專家指出，水壺內壁摸起來黏黏滑滑的真面目可能是細菌、黴菌等微生物形成...
日本感染控制專家指出，水壺內壁摸起來黏黏滑滑的真面目可能是細菌、黴菌等微生物形成的「生物膜」（Biofilm）；示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

日本感染控制專家指出，水壺越洗越黏多半是生物膜作祟，需用刷具與適當消毒徹底清潔，否則恐因微生物滋生而引發腹瀉或不適。

每天使用的水壺，明明都有清洗，內壁或瓶蓋卻還是摸起來黏黏滑滑的？日本感染控制專家指出，這種黏滑物的真面目，可能是細菌、黴菌等微生物形成的「生物膜」（Biofilm），一旦附著在水壺內部，單靠清水沖洗或清潔劑不一定能徹底去除，若長期忽略清潔，甚至可能導致腸胃不適。

水壺為何越洗越黏？專家揭生物膜真相

根據Yahoo! Japan News報導，一名40多歲女性保育員透露，曾有幼兒向她反映水壺散發奇怪的味道，她打開檢查後，發現瓶內傳出腐敗臭味，密封圈甚至已經發霉，整體髒污程度看起來像是好幾天沒有清洗，讓她趕緊清潔並消毒；另一名育有小學生的40多歲母親表示，曾幫兒子運動隊友清洗遺忘的水壺，發現密封圈不僅變色，摸起來還相當黏滑，她也曾在任職的學校，看過學生水壺的密封圈出現黑黴，認為水壺衛生是家長不能忽視的問題。

日本東邦大學護理學部感染控制學教授小林寅喆解釋，水壺內部出現的黏滑物，主要是細菌、黴菌等微生物形成的「生物膜」（Biofilm），當飲料殘留的糖分及其他營養物質累積，微生物便可能大量繁殖並分泌黏滑物質，形成一層保護膜，讓自己更容易附著在水壺表面。

小林形容，生物膜就像微生物穿上的「防護衣」，不僅能幫助它們牢牢附著，也讓清水沖洗難以將其去除，尤其水壺底部、內壁、瓶蓋接縫及密封圈等位置，容易殘留水分和飲料成分，成為微生物滋生的溫床，若水壺內部出現鏽蝕，表面凹凸不平，也會增加細菌附著的機會。

25至35度容易滋生細菌 只用水沖、泡清潔劑都不夠

小林指出，微生物在溫暖、潮濕且有營養來源的環境中最容易繁殖，尤其攝氏25至35度是容易大量增生的溫度範圍，其中，細菌偏好約35度的環境，黴菌則容易在約25度的條件下生長。

他舉例，炎熱天氣下，如果將已經直接對口飲用的麥茶留在水壺內，隔天可能出現像毬藻一樣的漂浮物，這可能代表飲料已經受到黴菌污染。此外，運動飲料因含有糖分等成分，可能為微生物提供養分；冷泡茶及礦泉水未經加熱處理，也必須特別留意保存衛生。專家提醒，即使水壺只裝白開水，也不代表完全沒有變質風險。

至於正確清潔方式，小林建議每天使用中性清潔劑搭配刷具，仔細刷洗水壺內壁、底部及瓶蓋接縫，再徹底沖淨、晾乾。他表示，清潔劑中的界面活性劑雖然能幫助去除污垢，但如果生物膜已經附著在表面，仍需要透過刷具摩擦才能有效清除，即使使用泡沫型清潔劑，也不能認為噴上泡沫、沖水後就一定乾淨。

另外，專家指出，許多細菌和黴菌在約攝氏65度的條件下可被殺滅，因此在水壺材質允許的情況下，也可透過熱水輔助清潔，不過實際消毒方式仍應遵守產品標示，避免高溫造成水壺、塑膠零件或密封圈損壞。專家還提醒，含氯漂白劑可能腐蝕不鏽鋼水壺，建議優先考慮產品允許的氧系漂白劑。

水壺飄臭味恐藏大量微生物 專家示警腹瀉風險

小林表示，水壺內的微生物多半來自飲用者口腔或周遭環境，並非全部都是具有高度致病性的病原菌，但細菌或黴菌的種類、數量達到一定程度，仍可能引發腸胃不適，甚至腹瀉，若水壺已散發腐敗臭味，可能代表內部已有大量微生物繁殖，應立即停止飲用並徹底清潔。

專家也提醒，孩子早上帶出門的茶水，如果放到傍晚已經恢復室溫，即使還有剩餘，也不建議繼續飲用。使用過的水壺最好當天清洗，避免只是隨手沖水，就直接裝入隔天要喝的新飲料。

每天洗水壺卻「越洗越黏」　日專家警告：光用清潔劑不夠

TVBS新聞網

精華 FAQ

  • 多半是細菌、黴菌等微生物形成的生物膜，會黏附在內壁、底部與瓶蓋接縫。這層膜具有保護性，單靠清水沖洗或泡清潔劑，通常不易完全去除。

  • 建議每天用中性清潔劑搭配刷具，仔細刷洗內壁、底部與密封圈，再充分沖淨並晾乾。若材質允許，也可用熱水輔助；但仍要依產品標示，避免高溫或漂白劑損壞材質。

  • 若水壺出現腐敗臭味、黏滑感、發霉或變色，通常表示微生物已大量繁殖，應立即停止飲用並徹底清潔。尤其放到隔天仍未洗的茶水或運動飲料，更可能增加腸胃不適風險。

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