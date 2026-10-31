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牡丹、鳶尾等多年生植物 秋天正是栽種好時機

編譯周靜芝/即時報導
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牡丹是多年生植物中的「超級老人」（super agers）。這些木質灌木在春季會...
牡丹是多年生植物中的「超級老人」（super agers）。這些木質灌木在春季會開出大而豔麗的花朵，雖然往往需要一段時間才能茁壯成長，但一旦成活，便能輕易存活50至100年，有時甚至更久。美聯社

AI摘要

文章摘要整理：

本文介紹秋季適合栽種的5種多年生植物，並說明牡丹、鳶尾、玉簪、萱草與藍花膺靛的長壽特性及栽培要點。

就像所有生物一樣，植物也有壽命，一年生植物會在一年內完成從種子到死亡的整個生命周期；儘管通常會自行播種，但二年生植物也只能存活兩年，而多年生植物（perennials）則預期能存活得更久。

美聯社報導，有些多年生植物如飛燕草（delphiniums）生命期較短；另一些，如紫錐花（coneflowers），則壽命中等；但有些在適當的條件下可存活20、50甚至100年，而秋季正是栽種它們的絕佳時機，以下是常見的5種多年生植物。

1. 牡丹（Peonies）

牡丹是多年生植物中的「超級老人」（super agers）。這些木質灌木在春季會開出大而豔麗的花朵，雖然往往需要一段時間才能茁壯成長，但一旦成活，便能輕易存活50至100年，有時甚至更久。它們是傳家寶植物，通常代代相傳。在第3至9耐寒區，在初秋將牡丹種在向陽處（南方地區需有午後遮蔭），便能享有一生盛開的景致。

2. 有鬚鳶尾（Bearded iris）

有鬚鳶尾同樣能世代相傳，只要照料得當，甚至可以說長生不死。美聯社
有鬚鳶尾同樣能世代相傳，只要照料得當，甚至可以說長生不死。美聯社

有鬚鳶尾同樣能世代相傳，只要照料得當，甚至可以說長生不死。這種植物由夏末或初秋種植的根莖生長而成，根部會在地下不斷蔓延，持續萌發新生命。每三至五年應將植株挖起並分株，以防止植株過於擁擠，導致根腐與衰退病；在將較新的根系重新種植於另一向陽處之前，要先將老舊或枯死的根莖丟棄。

3. 玉簪（Hostas）

在第3至9區，玉簪的壽命可超過50年。為獲得最佳生長效果，應在春季或秋季將它們種植在肥沃、微酸性土壤中，並選擇能接收些許晨光的陰涼處；同時需密切觀察並防範蛞蝓等害蟲，且在植株生長滿十年後，每三至五年進行一次分株。

4. 萱草（Daylilies）

雖然每朵萱草（金針花）的花期僅有一天，將其種植在肥沃、排水良好的土壤中，並選擇向陽處，這些植物往往能在幾乎無需照料的情況下存活長達50年。根據品種不同，可栽種在第2、3-9或11區的向陽處；於早春或夏末至初秋種植，並每三至五年分株一次，便能使植株恢復生機，並繁殖更多。

5. 藍花膺靛（False indigo）

在第3-9區的庭園中，藍花膺靛的壽命輕易可超過50年。這些植物生長緩慢，需長達五年才能成熟，但一旦建立根系，長的木質主根便能幫助它們抵禦乾旱、霜凍，以及大自然所有的考驗。但它們不喜歡被頻繁搬動，因此謹慎選擇一個向陽的花園位置，並讓它們靜靜生長。

精華 FAQ

  • 因為秋季氣溫較穩定，土壤仍保有熱度，能讓多年生植物先發展根系，再迎接來年生長；對牡丹、鳶尾等植物而言，這是建立健康植株的理想時機。

  • 文中列出牡丹、有鬚鳶尾、玉簪、萱草與藍花膺靛5種多年生植物，其中牡丹與藍花膺靛可超過50年，部分在適當條件下甚至能存活到100年。

  • 重點包括選對日照與土壤、避免積水、定期分株，以及不要頻繁搬動植株；像鳶尾和萱草需每3至5年分株，玉簪則要注意蛞蝓等害蟲。

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