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徹底清潔床墊 靠家中小蘇打與醋便足夠

編譯莊瑞萌／即時報導
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Image by Interior Lens from Pixabay
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AI摘要

文章摘要整理：

床墊可用家中現成的小蘇打與白醋清潔除味，做法簡單、花費不高，建議每半年徹底清理一次以維持乾淨舒適。

床墊容易累積死皮細胞、油脂、塵蟎、體液與細菌，建議每半年清潔一次。用小蘇打粉和白醋這兩樣家中常見物品，就能讓床墊更乾淨、清新、無異味，而且方法簡單、花費不高。

根據雅虎(Yahoo)報導，床鋪可以是個人的避風港，因此兼顧舒適與清潔最理想。多數人知道要定期清洗床單，但床墊也會累積一堆令人不舒服的東西，讓人夜裡睡不好，死皮細胞、油脂、塵蟎、體液和細菌，只是可能藏身床墊的其中幾種。因此，床墊應該每半年徹底清潔一次。好消息是，清潔不必困難，也不必花大錢，事實上，家裡或許已有現成的清潔材料，那就是小蘇打粉和白醋。

有個簡單的小蘇打妙招，可讓粗糙刺癢的床單變得絲滑。由於小蘇打能中和床墊上的異味，白醋可以清潔，還能幫忙對付細菌，利用這兩樣家中常備品，便可讓床墊會更乾淨、清新、無異味。不過，動手前，請先查看床墊標籤，確認是否標有特殊清潔指示。

臥室裡有些東西，每周都該清一清。首先，先清洗床單、枕套和保潔墊。然後用吸塵器長管吸頭，將整張床全面吸淨，清除灰塵、毛髮和其他微粒。完成後，在噴瓶中混合一份白醋和一份水，噴灑床墊，但不要噴濕。接著將小蘇打均勻撒在床墊表面，幫助吸收濕氣和異味，靜置數小時讓它發揮作用。

等待時，可順便整理整個臥室，數小時後，再用吸塵器長管吸頭將全部小蘇打吸乾淨。

床墊完全乾燥後，便可重新鋪上寢具，潔淨無異味的床墊，搭配乾淨的寢具，應能讓你睡得香甜如嬰兒。每半年重複一次，但若家中有寵物或有人過敏，可考慮提高清潔頻率。兩次清潔之間，為了保持床墊良好狀態，應避免在床上吃東西，使用保潔墊，並盡量別讓毛小孩上床一起睡。

精華 FAQ

  • 床墊會累積死皮細胞、油脂、塵蟎、體液與細菌，若長期不清理容易影響睡眠與衛生。文章建議至少每半年徹底清潔一次，若家中有寵物或過敏者，頻率可再提高。

  • 主要使用小蘇打粉與白醋，因為小蘇打能中和異味，白醋則有清潔與幫助對付細菌的效果。這兩樣材料取得容易、成本低，適合用來做床墊的基礎清潔。

  • 先洗床單、枕套與保潔墊，再用吸塵器吸淨床墊；接著噴灑稀釋白醋但不要弄濕，再均勻撒上小蘇打靜置數小時，最後吸乾淨並確保完全乾燥後再鋪回寢具。

雅虎

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