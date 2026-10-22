氣炸鍋清洗後仍殘留異味？6方法可解決

氣炸鍋。Image by vaxey44972 from Pixabay

AI摘要 文章摘要整理： 氣炸鍋即使清洗後仍有異味，常見原因包括油脂殘渣、食物氣味、塑膠味、塗層磨損與洗劑殘留，文中並提供多種清潔與去味方法。

用氣炸鍋做薯餅，卻帶著魚腥味？眾所周知，某些食物氣味會久久不散，但究竟要清洗氣炸籃多少次，才能徹底去除這些氣味呢？問題通常不僅是氣味。Southern Living網站指出，食物碎屑與油脂很可能藏在氣炸鍋各處，每次使用時，這些殘渣都會被重新加熱；如果氣炸鍋已使用多年或受損，也可能是問題所在。以下是氣炸鍋即使清洗後仍會散發異味的一些原因，以及可採取的解決方法。

氣炸鍋每次使用後都要清潔

清除碎屑、油漬、濺出的液體與積垢非常重要，不僅因為它們會變質並產生異味，更因它們可能構成起火隱患，所以每次使用後都應快速清潔氣炸鍋。待機器冷卻後，用溫肥皂水清洗氣炸籃與脆皮盤；每周用濕布擦拭氣炸鍋內外表面及發熱元件周圍一次。

消除塑膠異味

使用新的氣炸鍋前幾次，塑膠與化學物質可能會散發異味。製造氣炸鍋時使用的不沾塗層、塑膠、黏合劑、油脂和潤滑劑，在機器預熱時會釋放揮發性有機化合物（VOCs）。首次使用前，先清洗氣炸籃及其他可拆卸部件，並檢查機身內是否藏有膠帶、塑膠或其他包裝材料。若使用手冊允許，烹飪前可將空鍋以 華氏400度空轉15分鐘，以去除殘留物；待機身冷卻後，再用等量醋與水調和的濕布擦拭內部。

內部殘留油脂與食物屑

仔細檢查脆皮盤。烹飪過程中，麵包屑和油脂可能會卡在縫隙中，若脆皮盤上有殘留物，可浸泡在溫肥皂水中15分鐘，然後照常清潔；若仍有污垢殘留，可在該處塗抹由小蘇打和水調製成的糊狀物，靜置15分鐘後，再清洗沖淨。

如同微波爐般，蒸氣對清潔氣炸鍋效果極佳，能軟化積垢，輕鬆擦拭乾淨。若要去除異味，可在氣炸籃中放個裝有醋或檸檬汁的小碗，設定為華氏350度運行3至5分鐘；冷卻後，用軟布擦拭內層及加熱元件周圍。

濃烈的食物氣味久久不散

無論是在爐灶上烹煮，或使用氣炸鍋，某些食物氣味向來難以消除；魚類、大蒜、花椰菜與牛排的氣味都可能持續數日。為清除氣炸鍋內這些氣味，務必徹底清洗氣炸籃與脆皮盤。內部進行蒸氣清潔後，將氣炸鍋打開通風，讓其充分散味。

不沾塗層磨損

若氣炸鍋使用頻率很高，或已使用一段時間，某種氣味可能是由於磨損所致。不沾塗層表面的割痕、刮痕會導致塗層剝落或碎裂，在烹飪時使金屬表面暴露在外。當機器加熱時，除了會產生煙霧，還可能卡住食物碎屑與油脂，當這些殘渣變質時便會散發異味。

仔細檢查氣炸鍋的內外狀況，若發現塗層有剝落現象，碎屑也可能混入食物中。一旦發現損壞跡象，應立即停止使用氣炸鍋。

清潔時未徹底沖淨洗潔精

清潔時若未徹底沖淨洗潔精，殘留物會變得黏膩並吸附食物碎屑，這不僅會產生異味，還會讓食物帶有洗潔精的味道。清潔時，角落、凹凸處及接縫處容易殘留洗潔精，務必徹底沖洗氣炸籃及其他可拆卸部分，並仔細擦拭內部。

要去除肥皂漬，宜徹底清洗氣炸籃與脆皮盤，並充分沖洗，確保沒有肥皂殘留於細小縫隙中。若需要，也可以讓空機運轉，以消除任何殘留物。