我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏外長見中大使 盼中方就和平方案發揮建設性作用

舊金山年收入32.5萬元家庭 也符合政府補助資格

氣炸鍋清洗後仍殘留異味？6方法可解決

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
氣炸鍋。Image by vaxey44972 from Pixabay
氣炸鍋。Image by vaxey44972 from Pixabay

AI摘要

文章摘要整理：

氣炸鍋即使清洗後仍有異味，常見原因包括油脂殘渣、食物氣味、塑膠味、塗層磨損與洗劑殘留，文中並提供多種清潔與去味方法。

用氣炸鍋做薯餅，卻帶著魚腥味？眾所周知，某些食物氣味會久久不散，但究竟要清洗氣炸籃多少次，才能徹底去除這些氣味呢？問題通常不僅是氣味。Southern Living網站指出，食物碎屑與油脂很可能藏在氣炸鍋各處，每次使用時，這些殘渣都會被重新加熱；如果氣炸鍋已使用多年或受損，也可能是問題所在。以下是氣炸鍋即使清洗後仍會散發異味的一些原因，以及可採取的解決方法。

氣炸鍋每次使用後都要清潔

清除碎屑、油漬、濺出的液體與積垢非常重要，不僅因為它們會變質並產生異味，更因它們可能構成起火隱患，所以每次使用後都應快速清潔氣炸鍋。待機器冷卻後，用溫肥皂水清洗氣炸籃與脆皮盤；每周用濕布擦拭氣炸鍋內外表面及發熱元件周圍一次。

消除塑膠異味

使用新的氣炸鍋前幾次，塑膠與化學物質可能會散發異味。製造氣炸鍋時使用的不沾塗層、塑膠、黏合劑、油脂和潤滑劑，在機器預熱時會釋放揮發性有機化合物（VOCs）。首次使用前，先清洗氣炸籃及其他可拆卸部件，並檢查機身內是否藏有膠帶、塑膠或其他包裝材料。若使用手冊允許，烹飪前可將空鍋以 華氏400度空轉15分鐘，以去除殘留物；待機身冷卻後，再用等量醋與水調和的濕布擦拭內部。

內部殘留油脂與食物屑

仔細檢查脆皮盤。烹飪過程中，麵包屑和油脂可能會卡在縫隙中，若脆皮盤上有殘留物，可浸泡在溫肥皂水中15分鐘，然後照常清潔；若仍有污垢殘留，可在該處塗抹由小蘇打和水調製成的糊狀物，靜置15分鐘後，再清洗沖淨。

如同微波爐般，蒸氣對清潔氣炸鍋效果極佳，能軟化積垢，輕鬆擦拭乾淨。若要去除異味，可在氣炸籃中放個裝有醋或檸檬汁的小碗，設定為華氏350度運行3至5分鐘；冷卻後，用軟布擦拭內層及加熱元件周圍。

濃烈的食物氣味久久不散

無論是在爐灶上烹煮，或使用氣炸鍋，某些食物氣味向來難以消除；魚類、大蒜、花椰菜與牛排的氣味都可能持續數日。為清除氣炸鍋內這些氣味，務必徹底清洗氣炸籃與脆皮盤。內部進行蒸氣清潔後，將氣炸鍋打開通風，讓其充分散味。

不沾塗層磨損

若氣炸鍋使用頻率很高，或已使用一段時間，某種氣味可能是由於磨損所致。不沾塗層表面的割痕、刮痕會導致塗層剝落或碎裂，在烹飪時使金屬表面暴露在外。當機器加熱時，除了會產生煙霧，還可能卡住食物碎屑與油脂，當這些殘渣變質時便會散發異味。

仔細檢查氣炸鍋的內外狀況，若發現塗層有剝落現象，碎屑也可能混入食物中。一旦發現損壞跡象，應立即停止使用氣炸鍋。

清潔時未徹底沖淨洗潔精

清潔時若未徹底沖淨洗潔精，殘留物會變得黏膩並吸附食物碎屑，這不僅會產生異味，還會讓食物帶有洗潔精的味道。清潔時，角落、凹凸處及接縫處容易殘留洗潔精，務必徹底沖洗氣炸籃及其他可拆卸部分，並仔細擦拭內部。

要去除肥皂漬，宜徹底清洗氣炸籃與脆皮盤，並充分沖洗，確保沒有肥皂殘留於細小縫隙中。若需要，也可以讓空機運轉，以消除任何殘留物。

精華 FAQ

  • 常見原因是食物碎屑與油脂藏在縫隙中，反覆加熱後變質產味；另外，新機塑膠味、塗層磨損、洗潔精殘留，也都可能讓氣炸鍋持續發臭。

  • 每次使用後，待機器冷卻就先清洗氣炸籃與脆皮盤；每周再用濕布擦拭內外表面與發熱元件周圍，避免油漬、碎屑與積垢累積。

  • 可先徹底清洗可拆部件，再依手冊讓空鍋以華氏400度空轉15分鐘；之後用醋水擦拭內部，或以醋、檸檬汁蒸氣清潔並通風散味。

上一則

🎙️甲狀腺結節越查越多 哪些情況才需要治療？

下一則

退休金怎麼領才不怕花光？2種提領策略一次看

延伸閱讀

不想每天洗擦浴室、常保清香 這7招驅異味

不想每天洗擦浴室、常保清香 這7招驅異味
烤鮭魚不再乾柴關鍵曝 蜂蜜燒烤醬醃出入口即化

烤鮭魚不再乾柴關鍵曝 蜂蜜燒烤醬醃出入口即化
6款冷凍雞柳 氣炸鍋便能達到完美酥脆口感

6款冷凍雞柳 氣炸鍋便能達到完美酥脆口感
煎牛排「別用這種油」大廚提醒：高溫下易燒焦變苦

煎牛排「別用這種油」大廚提醒：高溫下易燒焦變苦

熱門新聞

圖為外星人示意圖。(美聯社)

外星人非友善物種？ 美國登月太空人：偽裝天使的惡魔

2026-10-19 03:40
美國一對退休夫妻展開游牧生活，每月租屋預算約5000美元；示意圖。（圖/123RF）

退休夫妻賣掉家當「游牧生活」每月花5000元租屋、每6周換城市住

2026-10-20 00:45
廚房裡最耗電的電器不是冰箱也不是洗碗機，而是電烤箱，每分鐘的耗電量幾乎超過廚房裡的任何其他電器。廚房示意圖。（取材自pexels.com@Curtis Adams ）

冰箱、洗碗機都輸了 廚房耗電冠軍是這台

2026-10-20 20:25
煎牛排。（本報資料照片／記者蘇健忠攝影）

煎牛排「別用這種油」大廚提醒：高溫下易燒焦變苦

2026-10-19 23:45
南加州一間酒吧因不滿客人小費給太少，將顧客的收據放上網並批評客人，沒想到討拍不成反而被罵到刪文。小費示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Dan Smedley）

消費400元給25元小費 加州酒吧公審顧客酸「吃快樂兒童餐」

2026-10-14 21:25
專家建議，規劃FIRE時絕不能只看資產總額或預估的投資報酬率，應該建立穩健的「生涯現金流量表」，並透過兼職貼補家用，減輕生活負擔。示意圖，非新聞當事者。(路透)

股市投資「賺夠了」提早退休 57歲男才過2年就慌了：想回去上班

2026-10-14 19:25

超人氣

更多 >
砸230多萬買黃金保退休 南加老夫妻：養老錢慘虧

砸230多萬買黃金保退休 南加老夫妻：養老錢慘虧
中生PO文「小小賴清德拿下」遭移民署驅逐 國台辦回應了

中生PO文「小小賴清德拿下」遭移民署驅逐 國台辦回應了
國防部令切斷與中國關係 部分大學拒絕：不涉敏感 保留聯繫

國防部令切斷與中國關係 部分大學拒絕：不涉敏感 保留聯繫
保留至少75%領土控制權…澤倫斯基：凍結現狀願和談

保留至少75%領土控制權…澤倫斯基：凍結現狀願和談
這錢是給誰？機場自助付款機要求18%小費

這錢是給誰？機場自助付款機要求18%小費