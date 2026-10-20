花園裡這12種植物 專家：秋天別忘了修剪

玉簪（Hostas）。Image by Katie McMurray from Pixabay

AI摘要 文章摘要整理： 專家建議秋季可修剪12種多年生植物，包括易染病或冬季枯萎的品種，但也提醒部分莖葉可供鳥類與昆蟲過冬。

秋天時，花園裡有許多需在冬季來臨前完成的工作，其中重要的一項便是修剪多年生植物，尤其是葉片染病、受損或遭蟲害者；但並非所有植物都適合在秋季修剪，若時機錯誤可能會去除明年的花苞、降低冬季的觀賞價值，或奪走授粉者與野生動物的棲地。家居生活網站Martha Stewart諮詢了園藝 專家，建議了以下適合在秋季修剪的12種植物。

1. 天藍繡球（Phlox）

天藍繡球是一種美麗的花卉，但當夏天結束時，需處理殘留的葉片。景觀設計師約翰森（Jan Johnsen）表示，夏季開花的天藍繡球容易感染黴菌，即使抗菌的品種，若遇上持續潮濕的天氣，也可能受到影響。若庭院裡的天藍繡球感染了黴菌，應在秋季將所有葉片與莖剪除並銷毀；若無此問題，則可在深秋時將莖剪短。

2. 玉簪（Hostas）

玉簪屬植物因美麗的葉片而廣受喜愛，即使未開花時，鮮豔的葉片也能成為花園中的一大亮點；但玉簪的葉片卻難以抵禦秋季的天氣。約翰森表示，最好在深秋時修剪玉簪，它的葉片會轉黃，並在初霜過後變得軟爛。剪除枯葉可防止病害、昆蟲和蛞蝓在冬季藏在葉叢中。

3. 細香蔥（Chives）

細香蔥（Chives）。Image by PublicDomainPictures from Pixabay

細香蔥會開出紫色的球狀花朵，為春季花園增添一抹生機，並吸引授粉者。在生長季節修剪細香蔥，可促進新一輪生長，並讓它們在來年春天有個健康的起點。

4. 萱草（Daylily）

萱草是春季最早開始萌芽的多年生植物之一，迷人的葉片與顏色鮮豔的花朵為花園增添風采。若在生長季結束時清除所有枯萎葉片，萱草的外觀會更為美觀，同時也能為來年新芽萌發騰出空間。約翰森指出，夏季時，萱草的葉片支撐著美麗的花朵，但到了秋季，葉片開始顯得殘破，這些枯葉可能藏匿有害的蛞蝓等生物；基於這個原因，並為了保持整潔，宜在秋季修剪萱草。

5. 西洋蓍草（Yarrow）

儘管西洋蓍草的花朵與葉片極為迷人，但一旦冬季來臨，便會發皺且呈褐色。為避免此情況，宜在秋季修剪，以免花園顯得雜草叢生，只需注意不要將其修剪至地面高度即可。

6. 蜂香薄荷（Bee Balm）

想吸引授粉者並在庭院營造出色的花卉景觀，蜂香薄荷絕對是不可錯過的選擇，蜂鳥尤其對它情有獨鍾。然而，當白晝漸短，初霜使蜂香薄荷的葉片凋萎時，宜將所有枯萎的部分剪除，以免成為黴菌滋生的溫床。

7. 菊花（Chrysanthemum）

菊花色彩繽紛，每逢秋季總是花園中的寵兒。但花朵凋謝後，需將其修剪以利下一季的生長。修剪時，保留約1至2英吋的莖部，有助保護根部免受寒冷侵襲。

8. 鳶尾花（Iris）

鳶尾的豔麗花朵是花園中一道亮麗的風景。盡可能保留葉片，有助植株累積季末所需的養分；但當葉片開始萎蔫變褐，便應將所有部分剪除，僅在地面處保留一小段。

9. 飛燕草（Delphinium）

高挺的飛燕草很適合為花園增添不同層次，但務必在秋季進行修剪。可在首次重大霜凍後，移除大部分葉片，但保留靠近地面幾英吋的葉片以提供隔絕作用。

10. 一枝黃花（Goldenrod）

一枝黃花生蔓延迅速，常被視為雜草，但也有園藝愛好者欣賞其纖細的金黃花朵。即使生命力強，一枝黃花一旦遭受霜凍便會失去美感，宜在秋季修剪植株，待明年仍會重新萌發。

11. 天人菊（Blanket Flowers）

天人菊（Blanket Flowers）。Image by PurpleOwl from Pixabay

天人菊也稱毯子花，令人想起大而鮮豔的雛菊，為花園景觀增添幾分暖意。當季節結束時，宜將植株修剪至地面，若喜歡乾燥花莖的外觀，也可以讓天人菊保持原樣。

12. 桔梗（Balloon Flowers）

桔梗擁有明亮、呈凹的鐘狀花朵，為花園增添色彩與夢幻氛圍。當花期結束後，可在秋季將植株修剪至地面高度。

小秘訣

若希望在冬天時保持植物的完整形貌，可省去秋季修剪的步驟。明尼蘇達大學園藝推廣教育家愛爾蘭-漢森（Laura Irish-Hanson）表示，許多種子頭在冬季是鳥類與其他動物的食物來源，較大型草本多年生植物的中空莖幹，會成為各種昆蟲的過冬場所；若仍想將植株修剪至地面，不妨找個隱蔽處堆放這些莖幹，直到春末再處理。