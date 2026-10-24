指甲月牙變紅要小心 恐與這些病有關

指甲月牙的外觀如何，不只是好看與否的問題，它們的狀態或許是發現潛在健康狀況最簡單的方法之一。示意圖。(圖／123RF)

AI摘要 文章摘要整理： 指甲月牙若呈紅色，可能反映心臟、肺臟、自體免疫或其他全身性疾病，但若僅單一指甲變紅，也可能只是局部受傷。

指甲月牙的外觀如何，不只是好看與否的問題，它們的狀態或許是發現潛在健康狀況最簡單的方法之一。

紐約郵報(New York Post)報導，月牙(lunulae)在拉丁文原意為「小月亮」，是指甲根部的半月形區域，新的指甲細胞就在這裡生成，接著逐漸向指尖推進。月牙在拇指上最為明顯，往小指的月牙會逐漸變小，也愈來愈不明顯。

首篇探討特殊異常月牙的研究發表於1954年，研究人員希望藉此了解這些小月牙能透露哪些健康訊息。月牙通常呈白色，因為該處指甲較厚，遮住了甲床中的血管。不過並非每個人都有明顯的月牙，沒有月牙也不代表身體不健康。

然而如果月牙呈現紅色，就可能是危險的警訊。研究作者寫道：「紅色月牙可能反映全身性疾病的活動情況，或局部病變。」指甲對身體健康的變化相當敏感。指甲要持續生長，需要穩定的營養、氧氣、血液供應，任何一項出現變化都會影響指甲的生長方式。

這也是為什麼人們長期以來會觀察指甲，視其為健康狀況的指標。在1954年首篇相關報告中，倫敦研究人員就發現受檢查且有紅色月牙的人當中，有61%患有心臟衰竭。其餘出現紅色月牙的人則患有某種全身性疾病，例如肺氣腫與慢性支氣管炎(兩者都屬於慢性阻塞性肺病，COPD)、肝硬化，以及癌症包括真性紅血球增多症(polycythemia vera)、淋巴瘤(白血球癌症)，以及骨髓性白血病。

此後，更多研究顯示，紅色月牙也與自體免疫疾病有關，包括圓禿(頭髮呈圓形斑塊脫落，俗稱「鬼剃頭」)、皮肌炎(dermatomyositis)，以及全身性紅斑狼瘡。

研究作者也指出，紅色月牙與充血性心臟衰竭、乾癬、一氧化碳中毒，以及性病性淋巴肉芽腫(LGV)有關。LGV是一種性傳染病，由特定變異型的披衣菌引起；不過目前仍不清楚紅色月牙為什麼會與上述疾病有所關聯。

研究人員也指出，只有在多根手指的指甲都出現紅色月牙時，這種關聯才存在。如果只有一根指甲出現紅色月牙，原因更可能是局部問題，例如指甲下方受傷。

紅色月牙不一定代表身體出問題，正如白色月牙也不代表身體完全健康。作者表示這篇回顧性研究目的只是指出，如果患者就醫時出現紅色月牙，應考慮進一步檢查，臨床醫師須注意全身性疾病或皮膚疾病的關聯，有助於及早發現並辨識重要的全身性疾病。