年長者食慾減退 8原因恐得了這個病

憂鬱症常與社交網絡的喪失或惡化有關，是老年人常見的心理問題，也是導致食慾不振的重要原因。示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 老年厭食症常被誤認為自然老化，實則與生理、心理、社交及慢性病等多重因素相關，且可增加死亡風險，應及早找出原因並介入治療。

家中曾經喜愛周日聚餐的長輩，開始在盤中留下食物，或過去每周都會烘焙的年長鄰居，如今對烹飪提不起興趣；當這一切發生時，周遭的人往往會將原因歸咎於只是年紀大了，但現實遠比這更複雜。雅虎 （Yahoo）新聞報導，老年人食慾減退並非單純是生命中不可避免的事實，研究人員與臨床醫師現已將其視為一種明顯、通常可治療的病症，而了解原因是解決問題的第一步。

正視「老年厭食症」（Anorexia of Aging）

因老化過程中的生理、心理及社會環境所導致的食慾減退或不振，在1988年被老年學專家莫利（John Morley）稱之為「老年厭食症」。儘管「老年厭食症」的盛行率極高，卻常被臨床醫師忽視；更令人擔憂的是，它普遍被視為不可避免且是老化過程中的正常現象。

一項2025年的研究發現，全球「老年厭食症」的總體合併盛行率約為22.7%，且此一數字在2011年至2024年間大致維持穩定；意即全球每五位年長者中，就有超過一人受此影響，其中住院者的比率最高，約每三人中就有一人。研究發現，被診斷為「老年厭食症」者，年死亡率約為22%，而未被診斷者則約為4%，代表致命風險恐增加五倍以上。以下是8個造成「老年厭食症」的原因：

1. 胃部傳遞不同的訊號

老年人過早產生飽足感，主要原因似乎是胃底的舒張適應功能減弱，導致胃竇過早充盈；此外，膽囊收縮素（CCK）水平與效率的增加，亦在「老年厭食症」中扮演一定角色。簡而言之，胃部填滿的速度變快，大腦接收「飽足」訊號的時間也比預期來得更早；而身體進食驅動力，似乎也會隨年齡增長而降低。

食物攝取量的減少，可能是源於進食驅動力降低，也可能是因為作用更迅速或效力更強的抑制性飽足訊號所致；這是生理上的轉變，而非個人選擇，若未找出根本原因，想要逆轉往往困難重重。

2. 味覺與嗅覺衰退

味覺與嗅覺感知在食物偏好、營養攝取及食慾上扮演關鍵角色，但無論是老化或疾病都可能對這些感官造成負面影響，讓香氣誘人的食物，變得索然無味、甚至令人反感。老化的主要生理變化之一，便是嗅覺與味覺等感官的喪失或減退；這些變化會降低對食物的興趣，導致食物與營養攝取量減少，進而增加健康惡化的風險。

食慾減退、味覺與嗅覺受損，以及胃腸道訊號傳導變慢等生理變化，皆是導致「老年厭食症」的因素。當進食不再是種享受，便會迅速成為一項苦差事；對許多年長者來說，曾驅使他們進食的感官滿足，隨著歲月流逝而逐漸減弱。

3. 藥物是主要且常被忽視的因素

藥物的副作用可能改變味覺或嗅覺，或引起口乾與便秘，這些現象皆與食慾減退有關。許多年長者每天需服用多種藥物，對食慾的影響相當可觀。食慾減退特別與多重用藥有關，此外，高齡、女性及慢性腎臟病也是相關因素。

許多常用藥物有導致或加劇營養不良的副作用，因唾液分泌減少所引起的口乾及便秘，在年長者中十分常見，特別是抗膽鹼劑之類的藥物。當年長者出現食慾減退時，檢視其完整用藥紀錄是最有效的起點之一。

4. 憂鬱症對食慾的影響

憂鬱症常與社交網絡的喪失或惡化有關，是老年人常見的心理問題，也是導致食慾不振的重要原因。情緒與食物的攝取有深厚連結，但憂鬱症在老年族群中常未被充分診斷，因此很容易被忽略。發表於「BMC老年病學」期刊的研究發現，即使營養狀況良好的年長者，老年憂鬱症量表（Geriatric Depression Scale）分數越高，與食慾減退越有明顯關聯。

一項2024年的研究指出，睡眠品質不佳、情緒低落以及較嚴重的疼痛，在日常生活中均與年長者食慾不振有關；這些因素往往相互交織，對進食意願產生巨大加乘效應。

5. 孤獨感與獨自進食

食慾是決定年長者營養狀況與整體健康的關鍵，一旦下降會造成衰弱、肌少症及死亡率上升等多種不良健康結果。社交環境對進食行為的影響，遠比多數人意識到的更深。一項近期研究發現，孤獨感與食慾減退存在明顯關聯，而社交網絡的規模，則與食慾無顯著關聯。

研究證實，年長者的孤獨感與食慾有關，且比社會隔離更為顯著。與他人共同進餐既能提供動力，也能帶來樂趣；當這種社交元素消失時，進食的動力也隨之大幅減弱。

6. 牙齒問題與口腔健康

牙齒狀況不佳、假牙不合適等生理因素，或與年齡相關的味覺與嗅覺變化，都可能影響年長者的食物選擇，並限制其攝取的種類與份量。若食用某些食物會引起疼痛或困難，自然會開始避免食用；口腔健康不佳、咀嚼與吞嚥困難，以及行動能力受限等生理障礙，都會進一步減少食物攝取量。

年長者可能出現牙齒問題、口乾，或難以使用餐具、咀嚼或吞嚥食物，這些問題往往逐年增加，有時甚至被個人與照護者視為常態；但若未加處理，會嚴重影響營養的攝取。

7. 慢性病會直接抑制食慾

癌症、糖尿病與阿茲海默症等慢性疾病，都可能抑制年長者的食慾；許多藥物或藥物組合同樣會造成此結果。這些疾病雖透過不同機制影響食慾，但殊途同歸讓身體的飢餓訊號減弱。由於認知功能障礙通常與進食行為的改變有關，失智症患者除了喪失表達飲食選擇與偏好的能力外，食慾也可能產生變化。

在聯邦醫療保險經確診為厭食症的年長患者中，最常見的併發症包括慢性肺病、失智症及周邊血管疾病，凸顯食慾減退並非獨立存在的問題，而是深深交織於與年齡相關的疾病之中。

8. 缺乏身體活動形成惡性循環

身體活動量減少被視為人們隨年齡增長而食慾減退的潛在因素之一。當身體消耗的熱量減少時，自然會產生較少的飢餓感；活動量越少，飢餓感越弱，進而導致食物攝取量減少。

發炎指數與用藥情況在年長者中較為普遍，兩者都可能對食慾產生負面影響。要打破這個惡性循環，通常需同時改善活動能力與身體活動，並調整個人飲食習慣、食物種類、營養攝取量或進食方式，而非僅著眼於食物本身。