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全美10大鼠患城市 紐約、洛杉磯、費城排名前三

編譯尤寶琪／即時報導
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一家全國性害蟲防治公司發布了年度美國十大鼠患最嚴重的城市名單，紐約和洛杉磯繼續佔...
一家全國性害蟲防治公司發布了年度美國十大鼠患最嚴重的城市名單，紐約和洛杉磯繼續佔據前兩名，費城上升一位，位居第三。美聯社

AI摘要

文章摘要整理：

Terminix依據2025年全美300多家分公司的滅鼠服務數據，公布鼠患最嚴重城市榜，紐約、洛杉磯與費城居前三，底特律首次躋身前10。

一家全國性害蟲防治公司發布了年度美國十大鼠患最嚴重的城市名單，其中一座中西部城市首次上榜。

該榜單基於Terminix公司在全美300多家分公司2025年的滅鼠服務數據，對居民最常使用該公司服務的城市進行排名。

紐約和洛杉磯繼續佔據前兩名，費城上升一位，位居第三。

前十名的城市包括休士頓、芝加哥和華盛頓特區等再次上榜的城市，以及波士頓和達拉斯。

今年前十名中還有一位新成員，那就是底特律，從第11名上升一位，首次躋身前十。

底特律居民先前就曾因鼠患問題而擔憂。

福斯數位新聞(Fox News Digital)獲得的一份2023年備忘錄顯示，時任底特律市長兼市議會主席的謝菲爾德(Mary Sheffield)在一次會議上提到，居民曾抱怨鼠患問題。

「在我最近舉行的一次社區會議上，鼠患是居民們的主要抱怨之一，」謝菲爾德當時說道，「居民們反映，許多拆遷後的房屋都成了老鼠的棲息地。」

緊跟底特律之後，名列前15名的城市則包括哈特福(Hartford)、亞特蘭大、巴爾的摩、坦帕(Tampa)和沙加緬度(Sacramento)。

Terminix公司表示，榜單上的所有城市都具有三個共同特徵：人口眾多、食物來源豐富以及大量給囓齒動物的藏身之處。

「這些條件共同為老鼠提供了生存和繁殖所需的資源，」總部位於田納西州孟菲斯的Rentokil Terminix公司在聲明中指出。

「人口數量高會產生大量的食物垃圾，而垃圾箱、小巷、公園和其他城市空間，則為囓齒動物提供了便捷的食物來源。」Terminix補充指出，「老舊建築、地鐵系統和下水道網絡也為它們提供了更多遷徙、藏身和築巢的場所。」

Terminix公司也敦促居民採取措施預防鼠患，包括密封門窗和地基周圍的縫隙和開口，將食物儲存在密封容器中，並保持居住空間清潔，清除食物碎屑和殘渣。

精華 FAQ

  • 榜單由Terminix依據2025年全美300多家分公司的滅鼠服務數據製作，主要看居民最常使用該公司服務的城市，藉此排序各地鼠患嚴重程度。

  • 今年前3名依序為紐約、洛杉磯與費城，其中紐約和洛杉磯持續占據前2名，費城則比去年上升1位，來到第3名。

  • 底特律今年從第11名升至第10名，首次擠進前10。Terminix指出，大城市人口密集、垃圾多、藏身處多，老舊建築與地下系統也助長鼠患。

費城 洛杉磯 波士頓

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