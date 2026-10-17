年紀大了還在冒痘痘？皮膚科醫師曝原因與解方

痘痘（粉刺）與痤瘡（acne）是青少年時期令人不舒服的特徵，但成年人也會長痘痘。示意圖。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 成年人長痘並不罕見，成因可能與荷爾蒙、遺傳或飲食有關，醫師建議依症狀選擇外用、口服或雷射治療，並避免擠壓以減少色斑與疤痕。

蒙塔爾博（Gillian Maegan Montalbo）在青少年時痘痘（pimples）狀況不算太嚴重，只是額頭、鼻子上會冒出幾；但進入職場後，痘痘又重新出現且更加嚴重，臉頰與下巴上的痘痘甚至讓她不敢直視他人眼睛。她表示，這嚴重打擊了她的自尊與自信。

美聯社報導，痘痘（粉刺）與痤瘡（acne）是青少年時期令人不舒服的特徵，但成年人也會長痘痘。痤瘡也可能出現在胸部、肩膀等身體其他部位，此外還有「背痘」（bacne），這個指稱背部痘痘的網路用語。

最佳的治療方式因人而異，取決於痤瘡的成因及外觀，且痘痘消退後，可能會留下色斑與疤痕，這些問題的癒合時間甚至更長。如果痘痘持續存在並導致皮膚變色或膚質改變，最好請教皮膚科醫師。

約翰霍普金斯大學醫學院皮膚科醫師阿古（Crystal Aguh）表示，他們知道如何治療痤瘡，也了解其成因，所以別獨自承受痛苦。

痤瘡成因各不相同

阿古指出，青少年痤瘡通常出現在額頭、鼻子和臉頰，年長者、尤其是女性，則可能出現荷爾蒙痘，主要出現在下顎線和下巴；對某些人來說，服用類固醇也可能引發痤瘡。

當皮膚的毛細孔被油脂、細菌和死皮細胞堵塞時，就會形成粉刺。這些粉刺通常會在數周至數月內消退，但如果斑塊持續存在並擴散，便是痤瘡的徵兆，皮膚科醫師將痤瘡視為一種病症。

痤瘡的成因眾多，包括遺傳、荷爾蒙、環境，甚至飲食，如過量攝取乳製品。臉部與身體的痤瘡成因相似，儘管皮膚細菌有時在身體痤瘡中扮演更重要的角色。

痘痘可能是較輕微、無痛的白色小疙瘩或深色小點（即白頭和黑頭粉刺），也可能是較疼痛的紅色腫塊及更深層的囊腫。

治療痤瘡的選擇

無論擠出痘痘有多麼令人暢快，切勿去擠壓或摳痘痘。芝加哥皮膚科醫師法恩（Lauren Fine）表示，每個人都想擠痘痘，但這樣做只會讓情況惡化。

擠壓會將發炎推向皮膚深層，並導致痤瘡擴散，也會增加留下疤痕的風險。阿古指出，對於膚色較深的人來說，這些痕跡需要更長時間才能消退，因為他們的皮膚在受到擠壓時會產生額外的色素。

痤瘡的治療方式從非處方藥膏與乳液，到處方藥物都有。皮膚科醫師表示，相較於身體其他部位，臉部痤瘡較容易治療，因為臉部汗腺較多，且不易乾燥；此外，像背部這一藥膏較難塗抹的部位，醫師通常會開立口服藥物。

針對較輕微的臉部痤瘡，皮膚科醫師會建議使用含有過氧化苯甲醯（benzoyl peroxide）、水楊酸（salicylic acid）或阿達帕林（adapalene）等類視黃醇（retinoids）成分的洗面乳或乳霜。

若痘痘頻繁發作，醫師可能會開立較高濃度的治療方案，如抗生素或含有維A酸的藥物；若上述藥物無效，或遇到嚴重的囊腫性痤瘡，異維A酸（Isotretinoin）便成為選項。

成人荷爾蒙痘（特別是女性）的治療方式，與青少年有所不同。部分皮膚科醫師會建議使用避孕藥來穩定荷爾蒙，或採用螺內酯（spironolactone）等治療方式。

法恩指出，在緊急情況下，可使用可體松（cortisone）注射來治療活躍的痘痘，但並非長期解決方案。

痘痘貼能吸收痘痘中的液體，並防止擠壓痘痘。阿古表示，這類貼片僅適用於輕度痤瘡；法恩則指出，這些貼片曾導致部分患者出現色素沉澱，因此她並不推薦。

使用去角質產品和洗面乳改善色斑

專家表示，含有甘醇酸（glycolic acid）的去角質產品和洗面乳有助於淡化色斑。含有阿達帕林和視黃醇的非處方乳霜也能有所幫助。對於較嚴重的疤痕，皮膚科醫師會建議採用更強效的治療方式，如能深入皮膚層的雷射療法。

制定合適的治療計畫可能需要時間，而看到成效則需要更長的時間。開始新的治療時，有些人可能會經歷「皮膚排毒」現象，當產品迅速將底層髒污逼到皮膚表面時，便會引發痘痘大爆發。