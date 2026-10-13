何時該為草坪施肥 冷、暖季兩類型時間大不同

要養出一片好看的草坪，能提供草坪生長必須營養的肥料不能少。Image by Mariakray from Pixabay

AI摘要 文章摘要整理： 草坪施肥要先分辨冷季型或暖季型，再依其生長與休眠週期安排時機，才能提升抗逆性、避免高溫受損並維持全年綠意。

要養出一片好看的草坪，能提供草坪生長必須營養的肥料不能少。「營養充足的草坪對乾旱、人為踐踏和環境挑戰等各種壓力具有更強的抵抗力，」Sod Solutions內容策略師史密斯(Valerie Smith)表示。且想要最大限度地利用這些營養，施肥的時間和頻率非常重要。

冷季型草坪和暖季型草坪是什麼？

施肥前，請先確定你的草坪是冷季型草坪還是暖季型草坪，又或是兩者兼有。這兩類草坪草的活躍生長期差異顯著。冷季型草坪草，如羊茅(fescue)、肯塔基藍草(Kentucky bluegrass)和多年生黑麥草(perennial ryegrass)，是在冬季和早春生長。它們在初夏開花結籽，並在夏季高溫期間，進入休眠期。

暖季型草坪則相反，在冬季休眠，春季來臨時生長旺盛。它們在夏季至初秋寒冷天氣到來之前開花結籽。暖季草坪包括結縷草(zoysia)、聖奧古斯丁草(St. Augustine)、蜈蚣草(centipede grass)、野牛草(buffalo grass)和百慕達草(Bermuda grass)。這些草坪耐熱，是南方地區的主要草坪類型，而冷季型草坪則在北方各州生長茂盛。美國中部存在著一個廣闊的過渡帶，房主可以在該區域種植這兩種類型的草坪。

何時施肥

冷季型和暖季型草坪的生長周期決定了最佳施肥時間。以下是根據草坪類型建議的施肥時間：

暖季型草坪

「為了促進生長、增強夏季抗逆性和為越冬做好準備，暖季型草坪應在春末、夏季和初秋施肥，」史密斯指出。春季施肥應在草坪返青後兩周左右進行，好幫助植物打破冬季休眠。初夏施肥則有助於植物抵禦環境壓力。

另外，請務必避免在高溫或乾旱時期施肥。等到夏末或初秋氣溫回落後，可進行最後一次施肥，幫助暖季型草坪從夏季壓力中恢復。

冷季型草坪

「像肯塔基藍草這樣的冷季型草坪，在炎熱天氣會進入休眠狀態，因此最好在夏末秋初和春末施肥，」史密斯指出。在南方，人們通常將冷季型草坪種植在陰涼處，或播種在百慕達草坪上，以增加冬季的綠意。補播草坪需要對施肥計畫做一些調整。大約在播種冷季型草坪前30天的9月初至9月中旬時，請停止給百慕達草坪施肥。新播種的冷季型草坪，則需等到幼苗出土兩周後再施肥。