到美國生活才發現不一樣 華人常見5大迷思 大房子、人情味全是誤解

不少人尚未踏上美國前，會透過影視作品及網路影片想像當地生活，認為美國人收入豐厚、家家住大房子，人際關係則相對冷漠。示意圖。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 北卡華人分享在美生活後，發現美國收入、住房與人際關係等刻板印象多有誤差，真正日常其實同樣受成本與界線影響。

不少人尚未踏上美國前，會透過影視作品及網路影片想像當地生活，認為美國人收入豐厚、家家住大房子，人際關係則相對冷漠。一名居住北卡 羅來納州" rel="154663">北卡羅來納州 的小紅書網友「lina在美國」分享，真正落地生活後才發現，許多根深蒂固的印象只是片面觀察，美國同樣存在生活成本、居住選擇及人際界線等現實問題。

第一個常見誤解，是「美國人個個家底豐厚」。lina表示，部分美國人經常旅行、購物，看起來消費能力強，背後卻可能依賴信用卡及分期付款。許多中產家庭外表體面，手中可動用的存款未必充足，一旦遇上失業、疾病或突發支出，也可能迅速承受經濟壓力，普通家庭過日子一樣需要精打細算。

第二個迷思是「家家戶戶都住獨棟大別墅」。lina目前在北卡居住兩房公寓，認為公寓及聯排住宅在城市生活中相當普遍；獨棟大屋雖然空間寬敞，卻伴隨地產稅、保險、修繕及庭院維護等成本，不是每個家庭都願意承擔。不過，留言區也有人質疑這項描述過度概括。美國人口普查局2024年資料顯示，全美約61.1%的住宅單位屬於獨棟住宅，代表大屋確實相當普遍，但不同州、城市與城郊之間仍有明顯差異。

第三個誤會是「美國人冷漠、沒有人情味」。lina觀察，當地人在路上碰面會點頭問候，鄰居之間也會簡單寒暄，陌生人遇到困難時仍可能主動伸出援手。與華人 社會不同的是，他們通常不會過度打探隱私，也較少隨意介入別人的家庭事務。表面上的禮貌疏離，不一定代表冷漠，而是對個人界線的重視。

第四個迷思是「鄰居不串門就代表關係生疏」。在當地文化中，沒有事先通知便登門拜訪，反而可能被視為打擾。鄰居平時各自生活，但會在節日互送小禮物，或透過社區活動交流。彼此保留私人空間，同時在需要時提供協助，是另一種人際相處方式。

第五個誤解則是「露營和逛二手市集純粹是興趣」。lina認為，在物價較高的環境下，短程露營是不少家庭相對平價的休閒選擇；跳蚤市場及二手交易也具有實際功能，家具、玩具及工具常能以較低價格購入。看似悠閒的生活方式，背後也反映當地民眾節省開銷、重複利用物品的日常習慣。

lina最後提出，可先透過長期簽證實際體驗當地生活，再決定是否長期移居，挑戰另一種生活方式。