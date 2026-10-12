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每天運動30分鐘 研究：降低罹癌風險、防止癌症復發

編譯周靜芝/即時報導
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越來越多的研究顯示，健身可以降低罹癌風險，甚至有助於防止癌症復發。圖／123RF
越來越多的研究顯示，健身可以降低罹癌風險，甚至有助於防止癌症復發。圖／123RF

AI摘要

文章摘要整理：

多項研究指出，癌症患者每天約30分鐘運動，可降低復發風險並改善治療副作用、生活品質與身體機能。

越來越多的研究顯示，健身可以降低罹癌風險，甚至有助於防止癌症復發。去年一項臨床實驗顯示，參與為期三年運動計畫的結腸癌患者，癌症復發機率較低，且存活率提高；這是因為運動看似能增強抗癌免疫細胞的活性。

加拿大安大略省皇后大學腫瘤科教授布斯（Christopher Booth）日前向紐約時報表示，如果有一種藥物的療效能達到這種程度，將會立即成為標準治療方案，並獲得保險公司給付。

根據德州大學安德森癌症中心（MD Anderson Cancer Center）的資料，運動也被證實能減輕發炎反應並降低胰島素水平，兩者都與某些癌症有關。

專家表示，雖然需要更多研究來了解癌症患者運動時體內發生的過程，但整體證據支持運動對抗癌患者的益處。

MD安德森癌症中心主任巴森-恩奎斯特（Karen Basen-Engquist）說，科學研究顯示，在癌症治療期間運動能緩解疲勞、焦慮和憂鬱，同時改善生活品質與身體機能。

那麼要達到這些益處，需要多少運動量才夠？根據多數指導方針，所有年齡層的癌症患者每天應進行約30分鐘、包括重力與有氧的運動。

這與對非癌症患者的建議相同，且這30分鐘的運動不必是高強度訓練。一項針對超過1700名結直腸癌患者的研究發現，步行尤其能帶來顯著成效，不僅能提升患者的生活品質，還能減輕疲勞感。

紐約州羅徹斯特大學（University of Rochester）醫學院指出，舒緩的瑜伽有助於改善睡眠、緩解焦慮及調節情緒。

運動還能透過改善血液循環、減輕發炎反應，並促進有利於學習與記憶的大腦變化，來對抗因化療引起的昏沉感「化療腦」（chemo brain）。

一項針對乳癌患者於2021年進行的研究顯示，在接受化療前每周進行最多150分鐘的運動，證實能有效預防與治療相關的認知功能障礙。

根據妙佑醫療國際（Mayo Clinic）的資料，運動還可能降低乳癌患者淋巴水腫（即手臂和腿部腫脹）的風險，以及降低治療後常會出現的其他併發症。

妙佑醫療國際復健醫學專科醫師謝維爾（Andrea L. Cheville）表示，已有許多訓練方案被證實能為乳癌患者帶來許多正面效益。

根據美國癌症協會（American Cancer Society）的數據，今年預估將有超過兩百萬名美國人被診斷出罹患癌症。

精華 FAQ

  • 多數指導方針建議，所有年齡層的癌症患者每天約進行30分鐘運動，內容可包含重力訓練與有氧活動，不必追求高強度，步行也能帶來明顯效益。

  • 研究顯示，運動能緩解疲勞、焦慮與憂鬱，改善睡眠與情緒，並提升生活品質、身體機能，還可能減輕化療腦、發炎反應與部分治療併發症。

  • 專家指出，運動可能增強抗癌免疫細胞活性，同時降低發炎反應與胰島素水平，這些變化都與某些癌症風險和復發有關，因此整體證據支持其益處。

紐約時報 癌症 腫瘤

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