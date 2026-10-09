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研究：大腦衰退速度 骨骼健康可預警

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大腦中的白質（white matter）是數百萬條如同電纜的神經纖維，在大腦各區...
大腦中的白質（white matter）是數百萬條如同電纜的神經纖維，在大腦各區域之間傳遞電訊息；白質會隨年齡增長而退化，這和血管性失智症、阿茲海默症及會導致中風的腦小血管病變有關。Image by Kohji Asakawa from Pixabay

AI摘要

文章摘要整理：

約翰霍普金斯研究發現，低骨密度與白質退化及認知下降速度較快相關，可能是生物學老化的早期指標。

骨骼和大腦都會隨著年齡增長而衰退，而骨骼的健康程度能反映大腦的健康程度。約翰霍普金斯大學的研究團隊發現，骨密度越低者，在認知測驗中的表現下降更快，團隊認為兩者間有相關，但不代表骨密度降低就會導致認知能力下降，低骨密度可能是更廣泛的生物學老化的標誌，儘早識別能讓醫生有更多時間來解決和治療患者可控的風險因素。

紐約郵報（New York Post）報導，大腦中的白質（white matter）是數百萬條如同電纜的神經纖維，在大腦各區域之間傳遞電訊息；白質會隨年齡增長而退化，這和血管性失智症阿茲海默症及會導致中風的腦小血管病變有關。

研究團隊對身體不同部位進行例行性掃描，觀察了胸部接受無顯影劑電腦斷層掃描、多模態大腦核磁共振造影和認知測試的人，發現較低的骨密度和三方面的認知能力下降速度變快有關。

研究團隊先研究腦部核磁共振造影的數據，發現脊椎骨密度越低，白質纖維的完整性下降得越快，特別是大腦負責認知和執行功能的區域，較低的骨密度與白質高訊號（White Matter Hyperintensities）的快速累積相關，也就是腦部核磁共振造影上受損或異常的白質顯示為高亮度的斑點。

這些異常情況隨著年齡增長而變得更常見，並與腦部小血管損傷、認知能力下降和失智症風險增加有關。研究人員最後分析了認知測驗數據，骨密度較低的人在認知測驗中的表現下降更快，這些測試包括記憶力、注意力和訊息處理速度的評估。

這項研究所提出的最重要可能性之一是病患因為其他原因進行的掃描檢測，未來或許能幫助辨識出大腦加速老化風險較高的人。

研究作者莫塔茲曼內什（Sara Momtazmanesh）說，胸部電腦斷層掃描用於肺癌篩檢、冠狀動脈鈣化指數等，這些掃描可以順便測量胸椎的骨密度，而骨密度與認知功能下降有關。

明確地說，作者指出骨密度降低並不會導致認知功能下降，這份研究的重要性在於骨密度低可能是更廣泛生物學老化的一種指標，一些相同的潛在過程可能同時影響骨骼和大腦，包括發炎、代謝功能障礙和血管問題等。

盡早識別出認知衰退風險加速的人，可讓醫生有更多時間來解決和治療患者可控的風險因素，例如缺乏運動、高血壓和糖尿病，並更密切地監測他們的病情變化。

若進一步檢查確定是阿茲海默等疾病，早期診斷就非常重要，新型的阿茲海默藥物可以延緩部分早期病患的病症發展。

精華 FAQ

  • 研究顯示，骨密度越低的人，在記憶、注意力和訊息處理等認知測驗中的表現下降越快，同時白質完整性也退化得更明顯，兩者存在相關性。

  • 不會。作者明確指出，骨密度降低不代表會直接造成認知能力下降；它較可能是發炎、代謝異常或血管問題等更廣泛老化過程的警訊。

  • 研究認為，原本因其他目的做的胸部CT或其他掃描，可順便估算胸椎骨密度，協助找出大腦可能加速老化的人，及早處理高血壓、糖尿病和缺乏運動等可控風險。

阿茲海默症 失智症 約翰霍普金斯大學

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