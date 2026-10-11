醫生提醒家長注意能量飲料對兒童及青少年的風險

圖為超市販售的能量飲料。路透

AI摘要 文章摘要整理： 美國醫師團體警告，能量飲料對兒童與青少年可能造成嚴重心血管風險，並呼籲體育聯盟勿接受相關贊助，以免誤導青少年過量攝取咖啡因。

全美多位兒科與心臟科醫師近日組成聯盟，警告能量飲料對兒童與青少年構成嚴重健康風險，並要求大學體育聯盟暫停與能量飲料巨頭的商業贊助案，呼籲各界重視青少年過量攝取咖啡因引發的猝死 與心血管問題。

美聯社報導，事件導火線源於怪獸能量飲料(Monster Energy)與美國大學體育聯盟「大12聯盟」(Big 12 Conference)簽署贊助協議，計劃在球衣與球場置入聯名標誌。愛達荷州心臟科醫師尼爾森(Matthew Nelson)指出，青少年看到崇拜的運動員代言，極易將能量飲料誤認為運動飲料。

疾病防制中心(CDC )說明，運動飲料旨在補充汗水流失的水分與電解質，能量飲料則含有高劑量興奮劑，兩者截然不同。

醫師團體引述悲劇指出，南卡羅來納州16歲少年克里普(Davis Cripe)在短時間內連續喝下汽水、拿鐵及能量飲料後，因心律不整不幸猝死。克里普的父親克萊普(Sean Cripe)痛心表示，「我們知道這不健康，但從不知道它竟會致命。」美國兒科學會(AAP)營養委員會主席漢農(Tamara Hannon)比喻，咖啡因等興奮劑會加速心率與神經系統運算，就像「果汁機馬達運轉過熱發燙」，即使無先天疾病的健康青少年，也可能因系統超負荷而引發心臟衰竭。

依據密西根大學進行的「監測未來」(Monitoring the Future)調查，全美有23%的高三學生與18%的國二學生每天飲用能量飲料。市售能量飲料每份咖啡因含量高達80至300毫克，遠超普通咖啡的80至100毫克。AAP建議12至18歲青少年每日咖啡因攝取上限為100毫克，12歲以下應完全避免，且青少年應徹底禁飲能量飲料。儘管哈佛醫學院(Harvard Medical School)專家指出目前尚無科學證據顯示咖啡因會阻礙發育，但其心血管風險已獲醫界普遍證實。

對此，涵蓋Monster等業者的美國飲料協會(ABA)回應，成員均有自願標示咖啡因含量及警語，且未在中小學行銷。美國大學體育協會(NCAA)則表示無權監管各聯盟的商業贊助，但會持續提供教育資源。

專家呼籲家長與教練應積極教育孩子認識咖啡因危害，以身作則並引導青少年遠離高刺激性飲料。