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周四寒露交節宜開運 命理師授「一字訣」：3招迎好運

記者賴香珊／南投即時報導
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古文「禮記．月令」談季秋，「乃命冢宰，農事備收。」意即農忙到了這個階段，要把收成...
古文「禮記．月令」談季秋，「乃命冢宰，農事備收。」意即農忙到了這個階段，要把收成妥善處理，為下一個季節做好準備。 (示意圖／AI生成)

AI摘要

文章摘要整理：

命理師指出，寒露節氣開運重點在一個「收」字，建議從整理玄關、清點帳目與完成待辦事項入手，以簡單可持續的生活整理迎接好運。

10月8日（四）是節氣「寒露」，台灣命理師柯柏成說，寒露交節開運，不用買開運用品，只需留意1個字「收」，建議從「收整、安定、完成」開始，清理玄關、把帳目與單據整理清楚、完成一件拖了很久的事，替年底留份從容，有助於開運。

柯柏成指出，寒露是入秋之後，第一個名字帶有「寒」字的節氣，今年寒露將在農曆八月廿八，也就是本周四（8日）交節氣。而寒露除了注意「寒」要視氣候增添衣物外，更有1個字務必留意，那就是「收」。

古文「禮記．月令」談季秋，「乃命冢宰，農事備收。」意即農忙到了這個階段，要把收成妥善處理，為下一個季節做好準備。不難看出，「收」在寒露節氣有其寓意，因此寒露開運重點，可從「收整、安定、完成」開始。

他進一步表示，居家風水重視入口的整潔與通暢。寒露前後，可以把玄關好好整理一次：不用的東西移走，故障的照明修好，潮濕的鞋子晾乾，不用特別擺什麼，也不用卡在交節氣的那一分鐘，讓家門口乾淨、明亮、好走，就是很好的開始。

其次就是「借秋收之意，替辛苦換來的成果做好管理」，將還沒申請的報帳、忘了取消的訂閱、找不到的保固單，趁這時一次整理，甚至翻一翻帳單，或許會有意外收穫，畢竟那些每次看起來不多、累積起來卻不少的支出，往往最易被忽略。

最後建議，可以利用寒露完成一件拖了很久的事，不妨回顧一下年初訂下的目標，可能還有一些沒能完成的，不用多，一件就好，找最簡單的事情開始，可能是規畫許久的小旅行或者是答應長輩的飯局，利用秋季收穫的特性迅速整理。

柯柏成說，開運不需要依照古籍規定的固定儀式，依節氣意涵延伸的生活祈福建議，做得簡單、能持續，比忙著買一堆開運用品更實際，尤其很多時候，讓人覺得不順的，是生活裡懸著太多事情。每次想到就煩一次，完成一件就少一份牽掛。

精華 FAQ

  • 他認為最重要的是一個「收」字，意指收整、安定、完成。與其忙著買開運用品，不如把生活中懸著的事情整理好，讓心境與環境都更穩定。

  • 因為居家風水重視入口的整潔與通暢。把不用的物品移走、修好照明、晾乾潮濕鞋子，能讓家門口乾淨明亮、好走順暢，成為迎接好運的起點。

  • 可以趁這時整理報帳、取消訂閱、找保固單與帳單，並完成一件拖很久的事，例如小旅行規畫或長輩飯局。先少一件牽掛，年底就能更從容。

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