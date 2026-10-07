夏令時間11/1結束 睡眠專家3建議調節生理時鐘

夏令時間將於當地時間2026年11月1日周日凌晨2點結束，屆時時鐘將「撥慢」一小時。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 夏令時間11/1結束後時鐘撥慢1小時，三位睡眠專家建議提前幾天漸進調整作息、早晨接觸陽光並減少睡前螢幕使用，以平穩適應新時間。

夏令時間將於當地時間2026年11月1日周日凌晨2點結束，屆時時鐘將「撥慢」一小時。雖然這只能讓你多睡一個小時，但這短短的調整仍然會擾亂你的生理時鐘。為了找到更輕鬆的過渡方法，三位睡眠專家給出了他們心中的最佳意見，那就是循序漸進地做好準備，並在清晨醒來後第一時間接觸自然光。

保持規律的作息時間

「我最好的建議是鼓勵循序漸進地過渡，」維州 哈里森堡(Harrisonburg)非營利健康照護組織Sentara Health神經科醫師西迪基(Fouzia Siddiqui)表示，「不要等到最後一天才調整睡眠時間，而是提前幾天開始將就寢時間和起床時間分別調整10-15分鐘，為時差做好準備。」

簡單來說，就是保持規律的睡眠-覺醒週期和良好的睡眠習慣，並在睡前至少一小時前避免使用電子螢幕，幫助於維持晝夜節律並促進健康睡眠。

「早上接觸陽光也很重要，這也有助於調節晝夜節律，」西迪基說。

善用半小時法則

睡眠心理學家、執照心理學家凱勒(Leah Kaylor)建議，與其在時鐘撥慢一小時後整夜入睡，不如採取折衷方案：連續兩晚比平時晚睡晚起半小時。

「這有助於你的生理時鐘更平穩地調整，而不會感到昏昏沉沉或精神亢奮，」凱勒指出。

凱勒建議，在周六和周日兩天，將就寢和起床時間分別提前半小時，而不是一小時。

「保持早晨充足的陽光照射，比如一進門就拉開窗簾或到戶外走幾分鐘，這樣可以幫助你的生理時鐘適應新的時間。」她建議說。

別等到最後一刻

「在夏令時結束前，每天將你的睡眠和起床時間調整15分鐘，」美國國家睡眠基金會(National Sleep Foundation)研究與科學事務資深副總傑爾澤夫斯基(Joe Dzierzewski)指出， 「同樣重要的是，早上起床後要多接觸明亮的光線。這兩種方法結合起來有助於逐步調整你的生物鐘，使過渡更加平穩，並增加你在接下來的一周裡保持良好狀態的機會。」