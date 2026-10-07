我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夏令時間11/1結束 睡眠專家3建議調節生理時鐘

俄鼠疫實驗室傳第2人染不明肺炎 世衛要求說明

夏令時間11/1結束 睡眠專家3建議調節生理時鐘

編譯尤寶琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
夏令時間將於當地時間2026年11月1日周日凌晨2點結束，屆時時鐘將「撥慢」一小...
夏令時間將於當地時間2026年11月1日周日凌晨2點結束，屆時時鐘將「撥慢」一小時。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

夏令時間11/1結束後時鐘撥慢1小時，三位睡眠專家建議提前幾天漸進調整作息、早晨接觸陽光並減少睡前螢幕使用，以平穩適應新時間。

夏令時間將於當地時間2026年11月1日周日凌晨2點結束，屆時時鐘將「撥慢」一小時。雖然這只能讓你多睡一個小時，但這短短的調整仍然會擾亂你的生理時鐘。為了找到更輕鬆的過渡方法，三位睡眠專家給出了他們心中的最佳意見，那就是循序漸進地做好準備，並在清晨醒來後第一時間接觸自然光。

保持規律的作息時間

「我最好的建議是鼓勵循序漸進地過渡，」維州哈里森堡(Harrisonburg)非營利健康照護組織Sentara Health神經科醫師西迪基(Fouzia Siddiqui)表示，「不要等到最後一天才調整睡眠時間，而是提前幾天開始將就寢時間和起床時間分別調整10-15分鐘，為時差做好準備。」

簡單來說，就是保持規律的睡眠-覺醒週期和良好的睡眠習慣，並在睡前至少一小時前避免使用電子螢幕，幫助於維持晝夜節律並促進健康睡眠。

「早上接觸陽光也很重要，這也有助於調節晝夜節律，」西迪基說。

善用半小時法則

睡眠心理學家、執照心理學家凱勒(Leah Kaylor)建議，與其在時鐘撥慢一小時後整夜入睡，不如採取折衷方案：連續兩晚比平時晚睡晚起半小時。

「這有助於你的生理時鐘更平穩地調整，而不會感到昏昏沉沉或精神亢奮，」凱勒指出。

凱勒建議，在周六和周日兩天，將就寢和起床時間分別提前半小時，而不是一小時。

「保持早晨充足的陽光照射，比如一進門就拉開窗簾或到戶外走幾分鐘，這樣可以幫助你的生理時鐘適應新的時間。」她建議說。

別等到最後一刻

「在夏令時結束前，每天將你的睡眠和起床時間調整15分鐘，」美國國家睡眠基金會(National Sleep Foundation)研究與科學事務資深副總傑爾澤夫斯基(Joe Dzierzewski)指出， 「同樣重要的是，早上起床後要多接觸明亮的光線。這兩種方法結合起來有助於逐步調整你的生物鐘，使過渡更加平穩，並增加你在接下來的一周裡保持良好狀態的機會。」

精華 FAQ

  • 當地時間2026年11月1日凌晨2點夏令時間結束，時鐘會撥慢1小時。雖然能多睡1小時，但仍可能擾亂生理時鐘與晝夜節律。

  • 專家建議不要等到最後一天才改作息，而是提前幾天每天將就寢與起床時間各調整10-15分鐘，或採取連續2晚各晚睡晚起半小時的方式漸進適應。

  • 專家強調早晨起床後盡快接觸明亮自然光，有助於重設生理時鐘；同時睡前至少1小時避免使用電子螢幕，並維持固定的睡眠-覺醒週期。

維州

上一則

日本研究：高熱量飲食恐致腦神經突觸異常 認知功能下降

下一則

清北AI博士年薪衝數百萬人民幣 業界：這時代最值錢的人

延伸閱讀

中秋連假報復性熬夜補眠 醫：罪惡感導致焦慮 反而更累

中秋連假報復性熬夜補眠 醫：罪惡感導致焦慮 反而更累
養生／7招睡好覺 救大腦防失智

養生／7招睡好覺 救大腦防失智
愈想睡愈清醒 白天累翻晚上睡不著 醫師揭失眠關鍵：大腦「過度清醒」

愈想睡愈清醒 白天累翻晚上睡不著 醫師揭失眠關鍵：大腦「過度清醒」
睡眠是大腦「夜間清道夫」 醫揭失智警訊：睡不到6小時、狂打呼要當心

睡眠是大腦「夜間清道夫」 醫揭失智警訊：睡不到6小時、狂打呼要當心

熱門新聞

台灣鳳梨酥品牌眾多，從酸香土鳳梨、冬瓜鳳梨餡，到加入蛋黃、松子及蔓越莓的創新口味，各有擁護者。圖為台北犁記鳳梨酥。(聯合報系資料照)

她試吃11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦

2026-10-02 19:36
一名女子走過康乃爾大學校園一隅。 (美聯社)

整理包／康乃爾大學性侵案 7男凌虐1女7小時 寫作文就沒事？

2026-10-03 00:25
黃仁勳。(路透)

黃仁勳當岳父了 三星會長李在鎔紐約致詞 意外說溜嘴

2026-10-03 21:31
南瓜口感香甜、料理方式多元，除了直接蒸熟食用，也能搭配雞肉、雞蛋、豆腐與菇類，變化成主菜、煎餅、燜飯及湯品。南瓜示意圖。（取材自pexels.com@ Jahra Tasfia Reza）

南瓜別只會用蒸的 網友分享5種家常料理：一顆包辦五天晚餐

2026-10-01 23:25
退休族分享，離開職場後的生活只將精力留給自己。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ SHVETS production）

婉拒老同事聚會 55歲退休女「只做3件事」：不再把時間都留給別人

2026-10-04 22:25
近期社群流行「沙丁魚斷食」，連帶推升沙丁魚罐頭討論度。沙丁魚罐頭示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Towfiqu barbhuiya ）

「沙丁魚斷食」爆紅掀Trader Joe's搶購潮 華人分享三明治做法

2026-10-04 20:25

超人氣

更多 >
北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？

北韓突就台灣警告美國 劍指首批抵台F-16V：準備與中國對抗？
陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動

陪范斯出差 烏莎抱新生兒下機險跌倒…身旁軍人一動不動
台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」

台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」
全美97店一夕熄燈 這家平價吃到飽名店宣布重返加州

全美97店一夕熄燈 這家平價吃到飽名店宣布重返加州
「再打使勁點」21娃代孕風波 華人夫婦今被捕

「再打使勁點」21娃代孕風波 華人夫婦今被捕