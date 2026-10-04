物價漲「貴到離譜」？華人列最有感開銷 小費、房租、月餅全上榜

在美國上餐廳吃外食需負擔高昂的小費。餐廳示意圖。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 華人網友熱議美國物價上漲，小費、房租、外食與醫療支出最有感，亞洲節慶食品和水果也常因地區與供應而價格驚人。

近年美國生活成本持續受到華人 關注，小紅書 帳號「吉牛傳媒」近日發文詢問，「美國有什麼東西現在已經貴得離譜？」並感嘆許多商品與服務都在不知不覺中漲價，老移民感受或許更加明顯。話題吸引超過1100則留言，從小費 、房租、外食到亞洲水果與醫療支出，幾乎涵蓋日常生活各層面。

最多人首先想到的是「小費」，有網友直言，餐廳小費壓力大到已減少外食，曾與朋友4人吃火鍋，餐費約300美元，另付約40美元小費；也有人指出，部分刷卡機推薦比例甚至從20%或30%起跳。針對「小費已漲至40%」的說法，多名在美網友澄清，一般餐廳常見區間仍約15%至20%，40%多屬顧客自願，不能視為普遍標準。此外，強制收取的服務費可能還需計稅，也讓帳單更加複雜。

住房則是另一項沉重負擔。有人表示，每月2500美元只能租到一房一廳，若想換成兩房一廳，租金可能逼近4000美元；另有灣區網友稱，部分地區一房一廳已接近4900美元。高價不只出現在房租，一名網友透露換冰箱花了1.12萬美元，但也有人質疑，普通冰箱通常不至於如此昂貴，推測可能是內嵌式高階機型或包含安裝工程。

節慶食品及亞洲水果也讓華人感受強烈。有網友抱怨月餅一顆要價7至8美元，甚至見過17美元的款式，4顆豆沙蛋黃月餅可能售價58美元；不過也有人分享，好市多(Costco)節日前後曾出現4顆不到10美元的價格。另有人買9顆山竹花了近40美元，火龍果、荔枝等商品也因產地、季節及販售場所不同，價差相當明顯。

其他被點名的高支出還包括外食、五金零件及寵物醫療。灣區一碗牛肉麵加稅與小費約25至30美元，河粉有人吃到31美元；一個水管接頭要價52美元，寵物急診留院一晚更可能收到數千美元帳單。

不過，也有網友認為「賺美元、花美元」不能直接以匯率換算，超市物價也因州別、促銷及店家差異甚大。