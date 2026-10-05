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脫髮與睡眠姿勢有關？專家：床上這一物更關鍵

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一項最新研究指出，側睡姿會讓接觸枕頭那一側的頭髮掉髮，導致髮際線不對稱。示意圖。...
一項最新研究指出，側睡姿會讓接觸枕頭那一側的頭髮掉髮，導致髮際線不對稱。示意圖。（123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

最新研究懷疑側睡與髮際線不對稱有關，但專家指出真正影響較大的是枕頭摩擦與髮絲受損，建議改用光滑枕套並避免濕髮或綁太緊睡覺。

一項最新研究指出，側睡姿會讓接觸枕頭那一側的頭髮掉髮，導致髮際線不對稱。但專家說掉髮關鍵不在睡姿，而是在頭下睡的枕頭，睡姿和頭皮無關，枕頭的壓力並不會影響髮際線，若害怕因睡姿摩擦而導致的掉髮，可以把枕頭套換成更光滑的材質、避免綁髮過緊和避免濕髮入睡。

雅虎（Yahoo）健康報導，一份今年發表於JPRAS Open醫學期刊的研究指出，睡姿會悄悄導致掉髮，研究團隊測量有雄性禿的161位男性的髮際線，發現他們側睡那一邊髮際線倒退得更厲害，而仰睡者的掉髮情況很對稱，作者推測睡覺時頭皮長時間受壓迫可能會限制血液循環，減少毛囊的血液供應，進而對頭髮生長產生負面影響。

但這代表側睡者只能註定掉髮嗎？專家說並非如此，關鍵不是睡姿，而是枕頭。南加州大學凱克醫學中心（Keck Medicine of USC）從事植髮的整形外科醫師莫耶（Roxana Moayer）說，要壓迫毛囊血液流動到足以停止毛髮生長的程度，所需的力量遠大於頭壓在枕頭上產生的力，仰睡者整晚壓著後腦勺，但男性後腦勺很少禿頭，那邊也是醫師提取毛囊移植物的地方。

接受過毛髮重建進階培訓的專科護理師扎頓（Ashley Zsaton）說，該項研究在實際因果關係方面很薄弱，因為男性受測者是自己回報睡姿，不過診間的髮際線不對稱的男性病患仍會引起她的注意，只是她關切的不會是睡姿，而是枕頭。

動作感測研究發現，我們睡覺時平均每小時變化1.6個姿勢，一整晚大約12次，頻繁的翻身、扭動和頭髮在枕頭套上的摩擦都會傷害頭髮，但如同扎頓說的，這種摩擦不會導致掉髮，但會讓頭髮斷裂或損傷，例如使用棉質枕套的女性頭頂髮質容易有變化和斷裂，因為該區不斷受到摩擦。

TRI Princeton是測試增髮纖維的獨立實驗室，頭髮研究主任馬利瑙斯基特（Ernesta Malinauskyte）說，彎曲、拉扯和摩擦會對頭髮造成損害，但這不代表要對棉質枕套敬而遠之，頭髮嚴重受損、護髮不足以及習慣濕髮睡覺的人更容易受到枕頭或織物摩擦造成的損傷。

掉髮的基因無法改變，但若想避免頭髮在睡覺時受到損害，有幾項建議可以參考。

首先是把棉質枕套換成更光滑的材質。美國皮膚病學學會（American Academy of Dermatology）在給捲髮的指南中表示，用緞面或絲質的枕頭套可減少摩擦，否則摩擦會讓頭髮毛燥及更容易斷裂。扎頓說，絲質枕套主要能緩解拉扯性掉髮或持續摩擦引起的掉髮，更光滑的表面能讓每次翻身時受到的阻力變小。

美國皮膚病學學會將緞面和絲質睡帽與光滑表面的枕頭套共同列為可在睡眠期間減少斷裂的物品，且可隨頭部移動而調整，是枕套沒有的優勢，但要注意帽子不能過緊，否則會增加掉髮風險。

此外，濕髮比乾髮脆弱，受到摩擦後更容易斷裂，最好在睡前弄乾頭髮。用髮圈緊緊綁著頭髮睡覺，也會讓頭髮受力點容易斷裂和導致拉扯性掉髮，建議改用寬大的髮圈將頭髮鬆散地固定即可。可以使用免沖洗護髮保護頭髮，避免摩擦和打結，但要塗抹時要避免接觸頭皮。

至於是否該換邊睡？扎頓和馬利瑙斯基特都說不用，認為應優先考慮睡眠舒適度，而非糾結睡哪一側，但這不代表睡姿毫無意義，只是意義不在於頭皮，枕頭的壓力確實會留下痕跡，只是不會在髮際線上。

精華 FAQ

  • 研究發現，有雄性禿的受試男性若長期側睡，接觸枕頭那一側的髮際線似乎退得更明顯；仰睡者則較對稱，作者推測可能與頭皮受壓、血液循環受影響有關。

  • 專家指出，頭壓在枕頭上的力量不足以壓到毛囊停長，仰睡者整晚也會受壓，但後腦勺通常不會禿；她們更在意枕頭材質、摩擦與髮絲是否反覆受損。

  • 可把棉質枕套換成緞面或絲質，降低翻身摩擦；睡前先把頭髮吹乾，避免濕髮入睡；也不要把頭髮綁太緊，改用寬髮圈鬆鬆固定，並可搭配免沖洗護髮。

雅虎

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