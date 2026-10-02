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紙袋覆蓋花圃 保持土壤濕度又能補充養分

編譯周靜芝/即時報導
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紙袋。Image by Matthias Böckel from Pixabay
紙袋。Image by Matthias Böckel from Pixabay

AI摘要

文章摘要整理：

園藝專家指出，素面棕色紙袋可當作環保覆蓋物，能抑制雜草、保濕保溫並分解供土壤養分；鋪設時需清潔、重疊、澆透，且避開有塗層或彩印紙袋。

天氣逐漸轉涼，正是為花圃鋪設覆蓋物（mulch）的好時機，雖然可在賣場買到木屑與堆肥等覆蓋物，但家中廚房裡可能已有免費又環保、為花園鋪設覆蓋物所需的材料；或許聽來令人有些意外，但紙袋是既能利用的回收材料，又兼具覆蓋物的所有益處。家居網站Martha Stewart諮詢園藝專家，分享哪些紙袋最適合用作覆蓋物、如何鋪設，以及應避免的錯誤。

紙袋如何發揮覆蓋作用

Maine Hill農場主人紐斯馬（Eric Nieusma）表示，紙袋能形成一道屏障，既能抑制雜草生長，又能阻隔雜草種子發芽所需的陽光，是極有效的覆蓋物；將紙袋平鋪並以層疊方式鋪設時，還能減緩水分蒸發、保持土壤濕度，並調節土壤溫度、保護植物根系。此外，由於紙袋是由有機木漿製成，會逐漸分解，為有益的蚯蚓提供養分，所含的碳與有機物質也能肥沃土壤。

紙袋覆蓋物鋪設5步驟

鋪設紙袋覆蓋物的方法很簡單，選在土壤露出部分，一年四季皆可進行。緬因州永續農業與觀賞園藝專家辛格（Ankit Singh）建議，在鋪設前，先將紙袋上的提把、膠帶、釘書針或標籤清除乾淨，確保覆蓋物無毒、可分解且天然，這對維持健康的花園環境很重要。

1. 清理區域：將花床中的所有雜草與碎屑移除，使表面相對平整。

2. 準備紙袋：沿接縫處將紙袋剪開、攤平，並除去所有塑膠標籤、提把、膠帶及釘書針。

3. 層疊鋪設：紐斯馬表示，將攤平的紙袋鋪在土壤上，邊緣需重疊2至4英吋；紙袋應與植物的莖與枝幹保持2至3英吋距離，防止因濕氣積聚而腐爛。

4. 用水澆透：將紙袋徹底澆濕，直到完全浸透、變重，並緊密貼合土壤。

5. 表層加上覆蓋物：紐斯馬建議在紙袋上覆蓋2至4英吋的有機材料，如樹皮屑、木屑、堆肥、乾葉或稻草，以遮蓋紙袋並加厚覆蓋層。

適合與不適合當覆蓋物的紙袋

為保護環境與植物，辛格建議使用素面棕色超市紙袋作為覆蓋物。

勿使用光滑、發亮、上蠟或印有彩色油墨的紙袋，這些紙袋通常含有塑膠內襯、蠟質或有毒化學物質，可能滲入花床並污染土壤。辛格指出，應避免使用表面經層壓處理、含金屬油墨、塑膠片或其他非紙質成分的紙袋，有助於讓花園土壤與植物遠離合成化學物質與塑膠。

應避免的錯誤

即使選對了紙袋，仍可能發生簡單的疏失，尤其是首次使用時，以下是3種應避免的錯誤。

- 未重疊鋪設：紐斯馬說，鋪設紙袋時若未讓紙袋重疊，土壤容易乾燥，雜草也更容易萌發。

- 鋪設後未澆水：鋪設紙袋覆蓋物後若忘記澆水，可能導致紙袋被風吹走；澆水不僅有助使材料保持緊密，還能促進分解過程。

- 將紙袋堆在莖幹上：鋪設紙袋時，需在莖幹周圍留出幾英吋空間，確保空氣流通、防止真菌滋生與腐爛。

精華 FAQ

  • 紙袋平鋪後可遮光抑制雜草，並減少水分蒸發、維持土壤濕度；它還能調節土溫、保護根系，分解後也可提供有機物質與碳，幫助土壤肥沃。

  • 最適合的是素面棕色超市紙袋，因為材質較單純、容易分解，也較不易釋出有害物質；應避免光滑發亮、上蠟、層壓、彩色油墨或含金屬、塑膠成分的紙袋。

  • 常見錯誤包括沒有讓紙袋重疊，導致土壤變乾、雜草更容易長；鋪完沒澆水，紙袋容易被風吹走；以及把紙袋直接堆在莖幹上，增加真菌滋生與腐爛風險。

緬因州

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