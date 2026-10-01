避免植物澆水過多 試試牙籤測量妙招

牙籤。Image by d from Pixabay

AI摘要 文章摘要整理： 園藝專家建議以未塗層牙籤插土5分鐘，判斷盆栽是否缺水，避免過度澆水造成爛根、黃葉與病蟲害。

眾所周知，植物需要水分，但澆水過多反而傷根、黃葉、掉葉，甚至導致病蟲害發生。園藝 專家建議，用一根未塗層的木質或竹製牙籤插入土壤之後，五分鐘後取出，即可判斷植物是否該澆水，如此做法簡單又省錢。

根據雅虎 (Yahoo)報導，植物需要水才能健康生長，但澆水過多可能適得其反。過度澆水會損害根部，阻礙植物吸收所需養分，導致葉片發黃、掉落，土壤發霉，甚至引來小飛蟲等害蟲。這時與其花錢買土壤濕度計，不如直接讓一根牙籤派上用場，而且這種方法簡單又低成本。在拿起澆水壺之前，可以先用牙籤測試植物是否真的需要水，或是否澆得太多。這種原理有點像用牙籤插進蛋糕，看烤熟了沒。

這種做法只需要使用一根未塗層、未染色的木質或竹製牙籤。首先，把牙籤插進土裡，直到牙籤約有一半沒入土中，插入時記得避開莖和根部分，停留約五分鐘後取出觀察。如果牙籤看起來乾淨乾燥，表示土壤需要水分，便可以澆水。此時也可順便了解一下該植物的澆水需求，並考慮使用有助盆栽排水的材料。反之，如果牙籤顏色已變深，且沾附一層薄土，表示土壤中已有足夠水分，因為變色和沾土代表牙籤吸收了多餘水氣。

記住，為了保護植物和土壤，只能使用未經塗層或染色(colorings)的天然牙籤。避免使用調味過(flavored)牙籤，因為不知其添加物是否會影響植物，也應避免使用塑膠或金屬製牙籤，因為它們不會吸收水分。如果手邊沒有牙籤，可用未塗層的竹籤(bamboo skewer)代替，還能順便支撐較高的攀爬植物(climbing plants)。