跌倒瞬間掌握這些要領與技巧 可降低傷害

跌倒是年長者致命與非致命傷害的首要原因，每年約有1400萬起跌倒事件，近三分之一65歲以上成年人經歷此意外。示意圖。（圖／123RF）

AI摘要 文章摘要整理： 本文指出，年長者跌倒風險隨年齡與用藥增加，若能在跌倒時以正確姿勢分散衝擊、保護頭部，並透過訓練與環境預防，可降低嚴重傷害。

跌倒後能輕鬆站起來固然重要，但跌倒的姿勢同樣很重要。跌倒是年長者致命與非致命傷害的首要原因，每年約有1400萬起跌倒事件，近三分之一65歲以上成年人經歷此意外。紐約郵報報導，在跌倒時掌握幾項要訣，不僅能減輕對身體的傷害，也能預防跌倒。

雖然沒有特定的年齡來定義何時跌倒會變得危險，但紐約州 醫療保健系統Northwell史泰登島大學醫院內科主任史特蘭奇（Theodore Strange）指出，風險會隨著年齡增長而增加，尤其是在65至70歲以後。

年長者不僅因血管脆弱更容易瘀青，更因骨密度降低，導致骨折（尤其是髖部與脊椎）的機率也增加，同時造成頭部傷害。史特蘭奇表示，此外，若正服用如抗凝血劑等藥物，出血風險更高，導致更嚴重的傷害，甚至危及性命。

只需掌握幾個簡單的要領與技巧，就能在跌倒時正確應對，降低受傷機率，並盡可能預防跌倒。

為了保護頭部，史特蘭奇建議將下巴收攏並低頭，以減輕衝擊力。他表示，若不慎跌倒，應將頭部轉向一側，並將手臂抬至與頭部同高；若向前跌倒，則將手臂置於臉部前方，並將臉偏向一側以面頰著地；若向後跌倒，則將手臂置於腦後。

跌倒時身體轉向以側身著地，也能減少背部、頭部和手臂的受傷風險。史特蘭奇也建議保持手臂和腿部彎曲，而非卡住且僵直，因為身體放鬆可以降低遭受骨折等更嚴重傷害的風險。

落地時將衝擊力分散至全身，可降低某一身體部位發生骨折或嚴重受傷的機率。

跌倒後嘗試蜷身翻滾也能減輕直接衝擊。不過，這項史特蘭奇極力推薦的技巧需要練習，以建立肌肉記憶，讓身體能本能地做出反應。

史特蘭奇說，在有人監督下，年長者若能練習如何跌倒，將大有助益；跌倒時驚慌失措沒有任何好處，事先進行練習則有助於透過自我覺察，並盡可能保持冷靜、避免恐慌。

以瑜伽、太極拳或輕量啞鈴等簡單運動進行體能訓練與平衡練習，能增強核心肌群與腿部肌肉。

穿著合適的鞋以防滑倒，並了解周遭環境，也能預防跌倒。史特蘭奇指出，了解周遭環境中的潛在危險因素，並評估是否需要支援或輔具來預防跌倒，同樣很重要；如有必要，可用拐杖、助行器來獲得額外支撐。

此外，若正在服用某些會增加跌倒風險的藥物，宜避免彎腰或快速轉身，並留意台階或不平的地面。