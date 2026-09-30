我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白卡新制明上路 2027保費喊漲15% 伊州人荷包失血

杜拜航空駕駛艙喋血案 以色列官員稱疑為恐攻未遂

跌倒瞬間掌握這些要領與技巧 可降低傷害

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
跌倒是年長者致命與非致命傷害的首要原因，每年約有1400萬起跌倒事件，近三分之一...
跌倒是年長者致命與非致命傷害的首要原因，每年約有1400萬起跌倒事件，近三分之一65歲以上成年人經歷此意外。示意圖。（圖／123RF）

AI摘要

文章摘要整理：

本文指出，年長者跌倒風險隨年齡與用藥增加，若能在跌倒時以正確姿勢分散衝擊、保護頭部，並透過訓練與環境預防，可降低嚴重傷害。

跌倒後能輕鬆站起來固然重要，但跌倒的姿勢同樣很重要。跌倒是年長者致命與非致命傷害的首要原因，每年約有1400萬起跌倒事件，近三分之一65歲以上成年人經歷此意外。紐約郵報報導，在跌倒時掌握幾項要訣，不僅能減輕對身體的傷害，也能預防跌倒。

雖然沒有特定的年齡來定義何時跌倒會變得危險，但紐約州醫療保健系統Northwell史泰登島大學醫院內科主任史特蘭奇（Theodore Strange）指出，風險會隨著年齡增長而增加，尤其是在65至70歲以後。

年長者不僅因血管脆弱更容易瘀青，更因骨密度降低，導致骨折（尤其是髖部與脊椎）的機率也增加，同時造成頭部傷害。史特蘭奇表示，此外，若正服用如抗凝血劑等藥物，出血風險更高，導致更嚴重的傷害，甚至危及性命。

只需掌握幾個簡單的要領與技巧，就能在跌倒時正確應對，降低受傷機率，並盡可能預防跌倒。

為了保護頭部，史特蘭奇建議將下巴收攏並低頭，以減輕衝擊力。他表示，若不慎跌倒，應將頭部轉向一側，並將手臂抬至與頭部同高；若向前跌倒，則將手臂置於臉部前方，並將臉偏向一側以面頰著地；若向後跌倒，則將手臂置於腦後。

跌倒時身體轉向以側身著地，也能減少背部、頭部和手臂的受傷風險。史特蘭奇也建議保持手臂和腿部彎曲，而非卡住且僵直，因為身體放鬆可以降低遭受骨折等更嚴重傷害的風險。

落地時將衝擊力分散至全身，可降低某一身體部位發生骨折或嚴重受傷的機率。

跌倒後嘗試蜷身翻滾也能減輕直接衝擊。不過，這項史特蘭奇極力推薦的技巧需要練習，以建立肌肉記憶，讓身體能本能地做出反應。

史特蘭奇說，在有人監督下，年長者若能練習如何跌倒，將大有助益；跌倒時驚慌失措沒有任何好處，事先進行練習則有助於透過自我覺察，並盡可能保持冷靜、避免恐慌。

以瑜伽、太極拳或輕量啞鈴等簡單運動進行體能訓練與平衡練習，能增強核心肌群與腿部肌肉。

穿著合適的鞋以防滑倒，並了解周遭環境，也能預防跌倒。史特蘭奇指出，了解周遭環境中的潛在危險因素，並評估是否需要支援或輔具來預防跌倒，同樣很重要；如有必要，可用拐杖、助行器來獲得額外支撐。

此外，若正在服用某些會增加跌倒風險的藥物，宜避免彎腰或快速轉身，並留意台階或不平的地面。

精華 FAQ

  • 先將下巴收攏、頭部轉向一側，並依跌倒方向把手臂抬至適當位置；前倒護臉、後倒護腦，可降低頭部直接受撞擊的風險。

  • 因為年紀增長後血管較脆弱、骨密度下降，瘀青與骨折機率都會升高；若又服用抗凝血劑，還可能增加出血與致命風險。

  • 可透過瑜伽、太極拳或輕量訓練強化核心與腿力，穿防滑鞋、留意地面與台階，必要時使用拐杖或助行器增加支撐。

紐約州

上一則

🎙️「貴人語遲」？不要錯過孩子最佳治療期

下一則

「流星花園」的他來了 五月天阿信、言承旭、吳建豪、周渝民也瘋狂

延伸閱讀

台每天近5人跌倒喪命 醫揭行動力4大警訊 走路不穩恐是骨折前兆

台每天近5人跌倒喪命 醫揭行動力4大警訊 走路不穩恐是骨折前兆
65歲後老化程度如何？7項簡易體能測試 在家就能做

65歲後老化程度如何？7項簡易體能測試 在家就能做
別只盯體重 研究：肌少症失智風險高42%

別只盯體重 研究：肌少症失智風險高42%
人物／摔71次不放棄 91歲翁重奪征服阿帕拉契山徑最年長紀錄

人物／摔71次不放棄 91歲翁重奪征服阿帕拉契山徑最年長紀錄

熱門新聞

網友測評四款鳳梨酥口味。鳳梨酥示意圖，非新聞事件圖。(聯合報系資料照)

4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝

2026-09-27 19:55
美國遊客在國外旅遊時常說話很大聲成為TikTok近日熱議話題，不少人抱怨美國遊客的這個習慣令人感到困擾。巴黎遊客示意圖，非新聞當事者。(路透)

美國人一項習慣 到國外變成討人厭的遊客行為

2026-09-23 20:25
日本11月1日起消費稅退稅制度改制，改為「先付後退」模式，圖為日本街頭。(路透)

日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退

2026-09-26 13:12
有三生肖在中秋節喜獲小確幸，無論是工作獎金、投資回饋，或彩券手氣，都是生活中的難得驚喜。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gustavo Fring ）

中秋節財神眷顧3生肖 鼠無心插柳也有意外收穫

2026-09-24 22:25
好市多托特包延續品牌一貫的簡潔設計，以淺色帆布搭配好市多標誌，主打日常購物、外出收納等實用用途。好市多示意圖。(路透)

跟風Trader Joe's？好市多一大一小帆布袋8.99元 配色意外掀論戰

2026-09-25 20:02
中國家主席習近平夫人彭麗媛，24日在華盛頓同美國總統川普夫人梅蘭妮亞參觀國立亞洲藝術博物館。 （新華社）

與梅蘭妮亞同框 彭麗媛盤髮穿高跟鞋 3套造型秀「小心思」

2026-09-25 00:25

超人氣

更多 >
月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算

月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算
亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊

亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊
黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了

黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了
未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津

未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津
國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了

國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了