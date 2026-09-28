冰箱除臭：小蘇打粉多久換一次？放太久恐失去效果

小蘇打粉常用於冰箱除臭。(圖／123RF)

不少人會在冰箱內放一盒小蘇打粉（碳酸氫鈉）吸收異味，不過小蘇打粉的除臭能力並非永久有效。《Southern Living》指出，冰箱裡的小蘇打粉最好每1至3個月更換一次，若已明顯聞到冰箱異味，也應立即換上新的。

小蘇打粉又稱碳酸氫鈉，是一種弱鹼，能與造成異味的分子產生反應，將其轉化為沒有氣味的鹽類。隨著反應持續，小蘇打粉逐漸被消耗，吸收及中和異味的能力也會降低。一般而言，小蘇打粉開封後約可保存6個月，但這個期限主要針對烘焙用途，若用於吸收冰箱異味，壽命則會短得多。

不過，如果冰箱已經出現強烈異味，單純更換小蘇打粉可能不夠。首先應清理冰箱，將腐敗或變質的食物丟掉，再用沾有肥皂水的布或海綿擦拭層架及抽屜。像花椰菜、魚類等氣味較重的剩菜，也應放入密封容器保存。

若換上新的小蘇打後冰箱仍有異味，可以將新鮮小蘇打粉倒在小碟子或碗中，再放進冰箱，讓更多粉末直接接觸空氣，幾天後再取出。

此外，市面上也有專門用於除臭的冰箱小蘇打盒，通常側面設有開口，可以增加與空氣接觸的面積。一般烘焙用的小蘇打盒只有小部分開口，除臭效果相對有限；若手邊只有普通包裝，也可以直接將小蘇打粉倒入碗中使用。