社群媒體、短影音成癮 年長者面臨風險較年輕人更高

示意圖。Image by fancycrave1 from Pixabay

年輕群族黏在手機或電腦螢幕的時間以及社群媒體 成癮的問題，往往令人擔憂，但年長者同樣面臨風險，且程度更為嚴重。加州斯克利普斯學院（Scripps College）臨床神經心理學教授伍德（Stacey Wood）向紐約郵報表示，年長者較不了解演算法的威力，例如它們是如何運作的；對他們來說，很難分辨哪些資訊可信、哪些不可信，「讓人非常擔憂」。

根據樂齡會（AARP）的數據，目前每十位50歲以上的美國人中，就有九位使用社群媒體，其中72%使用臉書（Facebook）、34%使用Instagram，18%使用TikTok。市場數據平台Statista統計，即使是65歲以上的年長者，目前每天花在社群媒體上的時間也估達104分鐘。

年長者也正大規模使用人工智慧（AI），皮尤（Pew）研究中心二月的數據顯示，23%年長者使用聊天機器人，而50至64歲族群中，有42%使用。雖然跟上科技潮流是件好事，有助長者與外界保持聯繫，但這是一條危險的路。社群媒體對年輕人心理的影響已有不少研究，但研究人員正將注意力轉向年長者，而他們發現的現象令人憂心。

根據一項2025年的消費者洞察調查，三分之一的嬰兒潮世代表示，他們更偏好短影音，而非較長的影片與節目，此一比率幾乎與40%千禧世代偏好短影音的數字不相上下。伍德指出，短影音這類輕鬆的觀看模式，可能在年長者之間形成惡性循環。

她強調，目前這方面的研究尚不多，但這種低門檻、輕鬆觀看的社群媒體使用方式，可能取代像閱讀這類能保持思維敏捷的活動。伍德說，這對心智發展是種不良習慣。

佛羅里達大學大腦老化心理學教授埃布納（Natalie Ebner）指出，對於年長者，這類能快速帶來滿足感的內容特別具有誘惑力，因為他們大腦的犒賞系統（reward centers）通常較不活躍，產生的多巴胺也比年輕人少，他們必須追求更多，才能獲得同樣的滿足感。她說，對年長者而言，最大的威脅在於網路快速演變的本質。

伍德表示，隨著年齡增加，人們更容易因某個訊息被反覆傳遞而信以為真，且更容易受到聳動及高度黨派傾向內容的影響。她說，研究顯示，隨著年齡增長，人們將高度黨派偏頗內容（包括不實資訊）分享給朋友的機率會大幅增加約5至10倍。

由於對短影音內容的成癮相對仍屬較新現象，目前尚無法理解長期將如何影響各年齡族群；但針對其他形式螢幕使用時間的研究顯示，隨著大腦老化，只觀看、瀏覽而不與人互動或創造內容的「被動式網路使用」會帶來問題。

2025年的一項綜述分析了多項對40歲以上成年人的研究，發現「主動」的網路活動，如撰寫電子郵件或閱讀新聞，與較佳的記憶力、注意力及執行功能有關；而「被動」的螢幕使用，則與較差的語言記憶力和整體認知能力相關。

一項針對近9萬名社交活躍成年人、歷時12年的研究發現，適度的螢幕使用時間與較低的失智症風險相關，而過度使用則與較高的風險相關。另一項2026年的研究也發現，在60至89歲的測試者中，引起爭議、過度的社群媒體使用與認知功能、社會認知能力較差有關。

與此同時，詐騙分子也正利用AI，使年長者比過去更容易成為目標。經常為因AI詐騙而損失金錢的年長者提供諮詢的伍德說，這些人的生活被摧毀了，有人甚至因此產生自殺念頭。

身為在網路環境中長大的Z世代成員，伍德說，那些曾經教導年輕人謹慎對待網路、並限制螢幕使用時間的父母，如今卻花越來越多時間在瀏覽Instagram短影音、X平台的影片，以及各種AI垃圾，「實在令人感到悲哀」。