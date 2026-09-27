耳鼻喉科醫師警告 5件事悄悄傷害鼻子與喉嚨

示意圖。（圖／123RF）

咕嚕灌下喜歡的熱飲或熱湯，會讓喉嚨面臨長期組織損傷的風險，很多人喜歡挖鼻孔，但這可能會刺激敏感的鼻腔黏膜，導致流血和讓細菌進入體內，以上都是醫生會建議不要做但大家還是會做的事情，除了這些，還有一些會在不知不覺中傷害喉嚨和鼻子的行為。紐約郵報（New York Post）報導，取得專科認證的耳鼻喉科醫師法默（Tonia L. Farmer）在TikTok 上分享較少人知、她身為專門治療耳鼻喉的醫師絕對不會做的5件事。

第一是用蜜蠟或用手拔的方式拔除鼻毛，法默說鼻毛的存在是有原因的，是阻擋微粒進入呼吸道的第一道防線，修剪和拔除鼻毛恐導致疼痛的毛髮倒生、腫脹和感染，包括毛囊炎和鼻前庭炎，後者是細菌進入被連根拔起的毛髮留下的開放傷口而導致的。

鼻腔內部分血管與通往大腦的靜脈相連，該區域的嚴重感染在極少數情況下會導致嚴重的併發症 ，包括海綿竇血栓（cavernous sinus thrombosis）。法默建議用乾淨的圓頭剪刀或電動鼻毛修剪器修剪外露的鼻毛就好。

第二是使用吸入器後不漱口。肺部吸入器能幫助慢性呼吸系統疾病患者呼吸更容易，但法默建議使用含有類固醇的肺部吸入器如Advair後務必漱口，快速漱口並把水吐出可預防因殘留的類固醇在嘴巴和喉嚨引發的酵母菌感染，漱口也能清除可能導致聲音沙啞、喉嚨痛或咳嗽的殘留物。

使用急救吸入器如沙丁胺醇（albuterol）後通常不需漱口，除非那是含有類固醇複方製劑的一部分。

第三是擠臉部三角區域的痘痘。三角區域指的是嘴角到鼻樑這塊地方，有連接到海綿竇的血管，海綿竇是顱內靠近腦部的主要靜脈腔，那邊有些靜脈沒有防止血液倒流的瓣膜，因此擠這個區域痘痘或摳破傷口，或拔鼻毛和蜜蠟除鼻毛都可能將細菌帶入血液，在極少數情況下，會導致嚴重的感染，潛在的併發症包括海綿竇血栓、腦膜炎和喪失視力。

吸毒也對鼻子有害。法默說持續吸如古柯鹼等毒品可能導致鼻中膈穿孔，也就是分隔兩側鼻腔的組織出現孔洞，長期吸食古柯鹼也可能讓鼻黏膜嚴重損傷，甚至鼻腔塌陷。

最後是用金屬刷清潔烤架。金屬烤架刷有嚴重安全隱憂，金屬刷毛容易斷裂，斷掉的刷毛會沾在正在烹調的食物上，法默說若吃下這些食物，金屬纖維就可能卡在喉嚨，她曾經在手術室裡為病人取出喉嚨上的刷毛。

今年的一項研究顯示，2002至2003年間，估計有5470人因吞下或吸入烤肉刷上的金屬刷毛而到美國的急診室就醫。