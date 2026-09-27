我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓中餐廳「習近平」遭中國人噴漆 嫌犯逃回中國

鄭麗文見習近平前先給稿？國民黨：正常幕僚工作

耳鼻喉科醫師警告 5件事悄悄傷害鼻子與喉嚨

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
示意圖。（圖／123RF）
示意圖。（圖／123RF）

咕嚕灌下喜歡的熱飲或熱湯，會讓喉嚨面臨長期組織損傷的風險，很多人喜歡挖鼻孔，但這可能會刺激敏感的鼻腔黏膜，導致流血和讓細菌進入體內，以上都是醫生會建議不要做但大家還是會做的事情，除了這些，還有一些會在不知不覺中傷害喉嚨和鼻子的行為。紐約郵報（New York Post）報導，取得專科認證的耳鼻喉科醫師法默（Tonia L. Farmer）在TikTok上分享較少人知、她身為專門治療耳鼻喉的醫師絕對不會做的5件事。

第一是用蜜蠟或用手拔的方式拔除鼻毛，法默說鼻毛的存在是有原因的，是阻擋微粒進入呼吸道的第一道防線，修剪和拔除鼻毛恐導致疼痛的毛髮倒生、腫脹和感染，包括毛囊炎和鼻前庭炎，後者是細菌進入被連根拔起的毛髮留下的開放傷口而導致的。

鼻腔內部分血管與通往大腦的靜脈相連，該區域的嚴重感染在極少數情況下會導致嚴重的併發症，包括海綿竇血栓（cavernous sinus thrombosis）。法默建議用乾淨的圓頭剪刀或電動鼻毛修剪器修剪外露的鼻毛就好。

第二是使用吸入器後不漱口。肺部吸入器能幫助慢性呼吸系統疾病患者呼吸更容易，但法默建議使用含有類固醇的肺部吸入器如Advair後務必漱口，快速漱口並把水吐出可預防因殘留的類固醇在嘴巴和喉嚨引發的酵母菌感染，漱口也能清除可能導致聲音沙啞、喉嚨痛或咳嗽的殘留物。

使用急救吸入器如沙丁胺醇（albuterol）後通常不需漱口，除非那是含有類固醇複方製劑的一部分。

第三是擠臉部三角區域的痘痘。三角區域指的是嘴角到鼻樑這塊地方，有連接到海綿竇的血管，海綿竇是顱內靠近腦部的主要靜脈腔，那邊有些靜脈沒有防止血液倒流的瓣膜，因此擠這個區域痘痘或摳破傷口，或拔鼻毛和蜜蠟除鼻毛都可能將細菌帶入血液，在極少數情況下，會導致嚴重的感染，潛在的併發症包括海綿竇血栓、腦膜炎和喪失視力。

吸毒也對鼻子有害。法默說持續吸如古柯鹼等毒品可能導致鼻中膈穿孔，也就是分隔兩側鼻腔的組織出現孔洞，長期吸食古柯鹼也可能讓鼻黏膜嚴重損傷，甚至鼻腔塌陷。

最後是用金屬刷清潔烤架。金屬烤架刷有嚴重安全隱憂，金屬刷毛容易斷裂，斷掉的刷毛會沾在正在烹調的食物上，法默說若吃下這些食物，金屬纖維就可能卡在喉嚨，她曾經在手術室裡為病人取出喉嚨上的刷毛。

今年的一項研究顯示，2002至2003年間，估計有5470人因吞下或吸入烤肉刷上的金屬刷毛而到美國的急診室就醫。

精華 FAQ

  • 鼻毛是阻擋微粒進入呼吸道的第一道防線，拔除或蜜蠟除毛可能造成疼痛、倒生、腫脹與感染，嚴重時還可能引發鼻前庭炎等問題。

  • 因為藥物殘留在口腔與喉嚨，可能引發酵母菌感染，也會讓人出現聲音沙啞、喉嚨痛或咳嗽；快速漱口並吐掉水即可降低風險。

  • 金屬刷毛容易斷裂並沾到食物，吃下後可能卡在喉嚨或被吞入，嚴重時需急診處理；研究也估計曾有數千人因此就醫。

併發症 TikTok

上一則

蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他

下一則

想在12月25日前收禮物？美國郵政公布今年聖誕節寄件期限

延伸閱讀

3因素 讓室內空氣品質沒想像中乾淨

3因素 讓室內空氣品質沒想像中乾淨

喉嚨卡痰該吐出來或吞下去？ 醫師釐清真相

喉嚨卡痰該吐出來或吞下去？ 醫師釐清真相
「抗發炎」成熱門議題 哪些飲食、習慣扮演關鍵角色

「抗發炎」成熱門議題 哪些飲食、習慣扮演關鍵角色
想咳咳不出、想吞吞不掉 醫揭「喉球症」焦慮失眠加劇

想咳咳不出、想吞吞不掉 醫揭「喉球症」焦慮失眠加劇

熱門新聞

屬虎、屬馬、屬羊及屬龍者個性大器，不容易為小事計較，也懂得把精力放在長期目標上，因此無論留在原有領域或跨入新產業，都較容易取得他人信任，並在合作與資源累積下開創新局。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Andrea Piacquadio）

天生大器不愛計較 4生肖靠好人緣闖出成績 換到哪個職場都吃香

2026-09-20 00:25
美國遊客在國外旅遊時常說話很大聲成為TikTok近日熱議話題，不少人抱怨美國遊客的這個習慣令人感到困擾。巴黎遊客示意圖，非新聞當事者。(路透)

美國人一項習慣 到國外變成討人厭的遊客行為

2026-09-23 20:25
日本11月1日起消費稅退稅制度改制，改為「先付後退」模式，圖為日本街頭。(路透)

日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退

2026-09-26 13:12
有三生肖在中秋節喜獲小確幸，無論是工作獎金、投資回饋，或彩券手氣，都是生活中的難得驚喜。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Gustavo Fring ）

中秋節財神眷顧3生肖 鼠無心插柳也有意外收穫

2026-09-24 22:25
好市多托特包延續品牌一貫的簡潔設計，以淺色帆布搭配好市多標誌，主打日常購物、外出收納等實用用途。好市多示意圖。(路透)

跟風Trader Joe's？好市多一大一小帆布袋8.99元 配色意外掀論戰

2026-09-25 20:02
中國家主席習近平夫人彭麗媛，24日在華盛頓同美國總統川普夫人梅蘭妮亞參觀國立亞洲藝術博物館。 （新華社）

與梅蘭妮亞同框 彭麗媛盤髮穿高跟鞋 3套造型秀「小心思」

2026-09-25 00:25

超人氣

更多 >
川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了

川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了
華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點

華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點
NFL／湯姆布雷迪曾離隊11天 消瘦一大圈 仍挽不回超模老婆

NFL／湯姆布雷迪曾離隊11天 消瘦一大圈 仍挽不回超模老婆
搭機千萬別空腹 空服員曝「半數機上急救」全因登機前沒飲食

搭機千萬別空腹 空服員曝「半數機上急救」全因登機前沒飲食
試吃好市多「拉絲起司餅」立刻搬12包 華人讚：微波2分鐘就能吃

試吃好市多「拉絲起司餅」立刻搬12包 華人讚：微波2分鐘就能吃