趁落葉紛飛前 改善屋簷排水系統這5項缺失

對任何屋簷排水槽來說，秋季都是一年中最備受考驗的時期。Image by 123switch from Pixabay

住家的屋簷排水（gutter）系統，是抵禦雨雪災害最重要的防線；但關鍵字是「系統」，因為不僅是屋簷排水槽負責將水引導遠離住宅，還包括雨水管（downspouts）、排水管（drains），以及將所有固定在一起的各種扣件。

對任何屋簷排水槽來說，秋季都是一年中最備受考驗的時期。隨著全美多數地區的樹葉開始變色，好管家（Good Housekeeping）雜誌的家居改善專家整理出以下需留意、改善的5項缺失，以確保屋簷排水系統運作正常。

1. 可見的雜物堆積

雖然落葉是最常見的堵塞來源，但一年之中，其他雜物也可能堆積在屋簷排水槽；這些雜物從樹枝到鳥巢，無所不有。若屋頂是較舊的瀝青瓦，表面的保護顆粒可能會開始脫落並流入排水槽，時間久了便形成一層泥濘。

若住宅為多層建築，或許值得聘請專業人員清理排水槽，因為高度越高，作業風險越大；根據家居服務平台Angi的數據，平均費用約為150元。否則就得架設梯子，用手掏出阻礙雨水流動的淤泥，建議之後再用水管噴水沖洗排水溝，以清除較小的碎屑，同時確認水流能順暢透過每個雨水管流至地面。

2. 結構性損壞

作為排水系統核心的屋簷排水槽，必須牢牢固定在房屋上。多數情況下，排水槽是透過螺絲或其他扣件固定在屋檐上。檢查時可沿著房屋外圍走一圈，看看是否有鬆脫的扣件、腐蝕跡象，或排水槽與房屋壁面脫離的部位。若天氣晴朗，用雙筒望遠鏡檢查高處屋頂的排水槽會更方便。

此外，留意排水槽內是否有積水，這表示排水槽的傾斜角度不當，為了將水引導至地面，排水槽必須朝雨水管方向傾斜，角度為每5至10英尺傾斜1/4英吋。

3. 缺少排水槽防護網

專家建議，在大多數排水槽上安裝防護網，如果居住在多雨且屋外樹木枝葉繁茂，安裝防護網是絕對必要的。根據好管家雜誌測試，採用細網眼的護網不僅能讓雨水流入排水槽，還能有效阻隔落葉與碎屑。若已安裝護網，可目視檢查確認沒有缺失或損壞。

4. 受損的雨水管

雨水管是排水槽系統中負責將雨水導向地面的垂直部分，應牢牢地固定在排水槽和房屋上，且在兩段管子接合的接縫處不能鬆脫。雨水管通常用鉚釘、金屬螺絲和固定帶一起固定，這些配件在家居賣場或五金店均有販售。

5. 長度不足的排水管

排水管是鋪設在地面上、將雨水引離房屋的管道。為確保功能正常，排水管長度至少需5英尺，才能防止雨水回流房屋，導致地下室淹水及地基嚴重受損。確認排水管已牢固地連接至雨水管，通常使用彎頭接管與鉚釘固定。此外，在排水管末端放置防濺塊（splash blocks），以防止草坪和土壤遭侵蝕，也是個好方法。