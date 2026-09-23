3因素 讓室內空氣品質沒想像中乾淨

2023年的一項研究發現，在密閉空間內頻繁、長時間地暴露於品質低劣的香氛蠟燭釋放的某些汙染物，和細胞損傷及健康併發症的更高風險有關，有些研究甚至指出，沒點燃的蠟燭也可能釋放毒素。Image by Alfons Landsmann from Pixabay

環保署指出，美國人有九成的時間待在室內，但家裡、辦公室或學校的空氣可能不如你想的乾淨。紐約郵報（New York Post）報導，專家指出，室內空氣可能比室外空氣糟糕很多，恐導致多種健康風險，而讓室內空氣不好的主要汙染源有三種，分別是烹飪、點蠟燭和鞋子。

毒理學家博卡特（Yvonne Burkart）在播客「The Diary of a CEO」中說，室內空氣品質可能比室外糟糕五倍，原因在於人們沒有把家裡充分換氣。

小孩、年長者和有心臟及呼吸系統疾病者更容易受到空氣汙染影響，但他們待在室內的時間往往比一般人更長。

呼吸不乾淨的空氣和多種健康風險有關，短期接觸會造成耳、鼻和喉嚨刺激、頭痛、暈眩和疲勞，更嚴重的長期風險包括氣喘發作、支氣管炎、肺炎、肺阻塞（COPD）、心臟病 、肺癌和神經系統損傷。

博卡特說，室內的主要空氣汙染源有三種。第一是烹飪，烹飪時會向空氣釋放汙染物，包括如二氧化氮、一氧化碳和甲醛等燃燒氣體。

史丹佛大學的一項研究發現，瓦斯爐會造成驚人的二氧化氮暴露量，大約38%的美國家庭使用瓦斯爐。普度大學的研究團隊發現瓦斯爐產生的危險微粒比汽車排氣管多1百倍，增加了氣喘和其他呼吸系統疾病；瓦斯爐也會釋放苯，是一種與白血病和其他血液疾病相關的危險化學物質。

烹飪也會釋放揮發性有機化合物和懸浮微粒，或PM2.5。 PM2.5的危害在於它是微小的粒狀物，能夠突破人體自身的防禦機制，深入肺部並進入血液。

點蠟燭也是汙染源之一。2023年的一項研究發現，在密閉空間內頻繁、長時間地暴露於品質低劣的香氛蠟燭釋放的某些汙染物，和細胞損傷及健康併發症的更高風險有關，有些研究甚至指出，沒點燃的蠟燭也可能釋放毒素。

博卡特建議選擇更好的蠟燭，代表選擇「更乾淨」的天然蠟，例如百分之百純的蜂蠟或大豆蠟而非石蠟，點蠟燭時開窗讓通風更好，最好不要點超過4小時。

最後是鞋子。鞋子也可能把有害汙染物帶進門，如致病細菌和病毒、重金屬、共業化學物質、殺蟲劑甚至還有糞便。博卡特建議把穿過的鞋留在家門外，「外面的東西就應留在外面」，但這也不代表要光腳，進家門後可以穿拖鞋或專門在室內穿的鞋子。