膝蓋疼痛困擾1400萬美國人 這些治療法簡單又省錢

據統計，約有1400萬名美國人飽受退化性膝關節炎所苦，這種疾病會引起關節疼痛、僵硬和腫脹；其中許多人為找不到能真正緩解不適的治療方法所苦。示意圖。(圖／123RF)

據統計，約有1400萬名美國人飽受退化性膝關節炎所苦，這種疾病會引起關節疼痛、僵硬和腫脹；其中許多人為找不到能真正緩解不適的治療方法所苦。健康生活網站Prevention報導，一項新研究提出了一些建議，而好消息是，最有效的治療方式，可能也是最省錢的選項之一。

研究發現

這項發表於「公眾科學圖書館：綜合」（PLOS One）期刊的統合分析中，研究人員分析了139項針對退化性膝關節炎療法的臨床實驗數據，涉及近1萬名參與者。他們檢視了12種常見的治療方法，包括電療、護膝、鞋墊、肌內效貼布、運動、水療以及超音波；根據這些數據，對各項治療退化性膝關節炎的成效進行排名。

整體而言，他們發現護膝是最有效的療法，有助減輕疼痛與僵硬感，並改善關節功能。研究人員指出，在溫水中進行運動的水療對於減輕疼痛特別有效；此外，他們還發現定期運動有助緩解疼痛並改善身體功能。

意外的是，像高能量雷射治療和體外震波治療這類較先進且費用較高的療法，對患者的改善效果僅屬中等，超音波治療也始終被評為效果最差的選項。

研究人員在統合分析中指出，研究結果顯示，護膝可能是治療退化性膝關節炎最值得推薦的方法，其次是水療與運動。

為何低成本治療方式會有效？

洛杉磯西奈山（Cedars-Sinai）骨科與運動醫學中心醫師索佩（Clint Soppe）表示，護膝能向大腦提供身體的第六感「本體感覺」（proprioceptive）回饋，讓使用者更清楚地感知膝蓋在空間中的位置；這有助於周圍肌肉更快地做出反應，在活動中協助穩定膝關節。

他指出，某些稱為「卸載式護膝」的護具，能幫助膝關節以特定方式活動，進而減輕關節炎最嚴重區域所承受的壓力。

索佩說，護膝早已存在，且通常效果良好；雖然許多患者對他們的護膝感到滿意，但也有些人覺得不舒服。

巴爾的摩慈悲（Mercy）醫療中心骨科外科醫師西奧托拉（Joseph J. Ciotola）表示，對退化性膝關節炎患者而言，壓縮護膝是最有效的輔具，它們能保持膝蓋溫暖，而壓縮作用也有助緩解腫脹與疼痛。

醫師們表示，運動同樣很重要。西奧托拉指出，最有效的方法是增強股四頭肌的力量，在活動時有助減輕膝蓋所承受的部分壓力。

索佩也強調，活動對關節整體來說有極大效益，有助於將減少關節摩擦的滑液輸送到依然健康、未磨損的軟骨中。

至於研究中提到的某些較新、較高科技的療法，索佩表示，其中許多目前尚無數據支持。

哪些運動最適合膝關節炎患者？

這項研究並未特別指出某種運動形式最為有效，但列舉了水中運動與游泳、固定式腳踏車、肌力訓練以及瑜珈等，作為良好的運動選擇。

2025年發表於「英國醫學期刊」（BMJ）的一項涵蓋200多項研究的科學分析，也強調了運動在減輕退化性膝關節炎症狀的重要。該研究證實，與不運動的人相比，騎單車、游泳和散步等有氧運動最為有效，在12周後能減輕疼痛、改善膝關節功能，並提升生活品質。研究還發現，瑜珈、太極拳和肌力訓練同樣有幫助。

西奧托拉常建議罹患退化性膝關節炎者使用臥式健身車運動，並增加阻力以提升訓練強度；他說，這能讓患者在踩踏時不對關節造成負擔。索佩同樣支持患者進行低衝擊運動（low-impact exercises）；他表示，非衝擊性運動對膝關節裨益甚大。

藥物治療扮演何種角色？

藥物治療對部分退化性膝關節炎患者可能有幫助，但並非所有人都需要。西奧托拉說，通常他們會先從抗炎藥物如布洛芬（ibuprofen）開始；但這些藥物不應每天服用，索佩指出，遇到膝關節狀況不佳時，簡單的抗炎藥物就能帶來顯著改善。

索佩說，玻尿酸和高濃度血小板血漿（platelet-rich plasma）等注射療法同樣有效，且沒有重大副作用。

如何找到最適合的治療方案

最佳的治療計畫始於與醫師的溝通。索佩指出，先從簡單的方法開始，看看是否有效。

這包括調整運動習慣、使用護膝，以及在需要時服用非處方抗發炎藥物；若這些方法無效，再逐步加強治療。索佩表示，許多患者都能透過這些非手術治療的方法來控制病情。