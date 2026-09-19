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地板多久該拖一次？磁磚縫隙、過敏加劇透露「清潔訊號」

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拖地示意圖。(取材自Pixabay @Michal Jarmoluk)
拖地示意圖。(取材自Pixabay @Michal Jarmoluk)

家裡地板到底多久需要拖一次？生活網站「Southern Living」訪問休士頓清潔服務業者喬治萊瓦（Jorge Leiva）指出，一般而言地板至少每周拖洗一次，尤其廚房、浴室等容易出現水漬、食物殘渣和污漬的區域。不過，實際清潔頻率仍應視居住人數、地板髒污程度及日常活動量調整。

萊瓦表示，家中居住人數愈多，地板受到踩踏的頻率通常愈高，但拖地不應只看「多久一次」，而要觀察地板是否真的出現髒污。

他分享過往經驗，有一名客戶每周接受兩次清潔服務，但地板每次都相當髒；另一對夫妻則每兩周清潔一次，地板依然維持得非常乾淨，「我確定那位女士在兩次服務之間，也會自己稍微整理地板」。

出現這些跡象就該拖地

地板是否該拖，有時從外觀看就能判斷，但也有一些較不明顯的訊號，包括地板因長時間踩踏變得暗淡、角落堆積毛髮灰塵，或走過廚房時鞋底出現黏腳感。

另外，磁磚縫隙如果看起來髒兮兮，也是需要清潔的訊號。即使平時經常掃地，碎屑和灰塵仍可能卡在縫隙中，而液體潑灑後也可能滲入填縫處，使其逐漸變得骯髒。

對灰塵、花粉或寵物毛髮較敏感的人，也可能在地板明顯變髒之前，就先發現過敏情況加劇。

拖地前一定先掃或吸

萊瓦強調，拖地前一定要先掃地或使用吸塵器，避免把灰塵、髒污甚至細菌隨著濕拖把在地面上到處帶開。

他建議使用平板式拖把，並準備多片拖布。部分人會使用附帶擰乾功能的拖把，但萊瓦認為，這種方式有時反而可能讓清潔效果變差。

如果想延長兩次濕拖地之間的時間，平時應經常掃地或吸塵，看到麵包屑、毛髮等碎屑就立即清理，除了維持整潔，也能減少碎屑對地板造成的潛在損傷。偶爾搭配蒸汽拖把進行深度清潔，也能減少頻繁濕拖的需要。

此外，飲料或其他液體一旦打翻，應立即擦乾，以免留下污漬或造成地板受潮。萊瓦還建議每個出入口放置兩張地墊，門外及門內各放一張，形成雙重阻隔，減少鞋底帶進屋內的灰塵與髒污。

拖把該怎麼選？

至於挑選拖把，萊瓦不推薦一次性拖布。他指出，一次性拖布只能使用1次，長期而言成本效益較低，也不利於環境。

相較之下，他推薦可重複使用的超細纖維拖布。超細纖維能有效吸附並帶走灰塵與髒污，讓硬質地板保持乾淨且較不容易留下水痕；使用時可以搭配清水，也可以選擇適合地板材質的清潔劑。

精華 FAQ

  • 一般建議至少每周拖洗1次，廚房、浴室等容易有水漬與污漬的地方可更頻繁。實際頻率仍要看居住人數、活動量與地板是否真的變髒來調整。

  • 若地板表面變暗、角落有毛髮灰塵、走過廚房時鞋底發黏，或磁磚縫隙看起來髒黑，都表示需要拖地。對灰塵與寵物毛髮敏感者，過敏加劇也是警訊。

  • 拖地前一定先掃地或吸塵，避免把髒污帶開；平時可即時清理碎屑並放置門內外地墊。拖把則推薦可重複使用的超細纖維拖布，較省成本也較能吸附灰塵。

休士頓

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