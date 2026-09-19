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冰箱整理1小習慣 幫你省錢又減少食物浪費

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冰箱收納有小技巧。（圖／AI生成）
冰箱收納有小技巧。（圖／AI生成）

不少人都有過在冰箱裡「找不到食物」的經驗，尤其食物被放進沒有標示的保鮮盒或蔬果袋後，很容易被遺忘。生活網站「Southern Living」作者卡麥隆比爾分享一個從餐廳廚房和專業廚師學來的小習慣：每當食物放進冰箱或冷凍庫，就用紙膠帶和油性筆寫上「食物名稱＋日期」，花不到30秒，卻能幫助減少食物浪費，也避免重複購買。

為什麼要替食物標籤

無論是醬料、沙拉醬、莓果、剩菜、自製高湯，還是事先準備或醃漬好的食材，只要放進保鮮盒或夾鏈袋，比爾就會立即貼上標籤，註明內容物及製作或開封日期。

她表示，這個方法看似簡單，卻能消除「這是什麼？什麼時候做的？」的疑問，也不必為了確認食物是否還能食用，把每個容器逐一拿出、打開，再靠聞味道判斷。

日期標示也能讓人一眼看出哪些食物應該優先食用，自然形成餐廳廚房常用的「先進先出」方式。例如冰箱裡有周二剩下的義大利麵，以及周三煮好的牛絞肉，就能清楚知道哪一樣應該先吃。

到了周末，看到冰箱裡還有哪些食材，也比較容易設計新的料理，而不是沒有確認庫存就再次前往超市。這種方法對冷凍庫尤其實用，因為沒有標示的袋子和容器很容易堆成一團，最後甚至認不出裡面裝的是什麼。

標示食物也能省錢

食物被遺忘直到過期，不只是浪費食材，也等於把買食物的錢直接丟進垃圾桶。生菜可能被埋在蔬果保鮮盒深處，事先做好的蛋料理可能被罐子擋住，煮熟的雞肉則可能因為忘記製作日期，最後只能丟棄。

替每個容器寫上名稱和日期，可以更容易找出需要優先食用的食物，降低剩菜、醬料和備料被遺忘的機會。當食物清楚標示後，也更容易將相同類型的食材放在一起，避免冰箱變成雜亂的「什麼都有」空間。

不需要昂貴工具

比爾表示，執行這個習慣不需要購買特殊容器或標籤機。她把一卷綠色紙膠帶和一支油性筆放在冰箱側面的磁吸掛鉤上，也可以放在附近的廚房抽屜，確保隨手就能拿到。

保存食物時，她盡量減少使用一次性塑膠，熱食會使用玻璃製的Pyrex保鮮盒；平時則常用塑膠餐廳外帶盒，因為容易堆疊，也方便看見內容物。

她認為，替食物貼標籤只需要多花幾秒鐘，卻能成為廚房中最簡單的省錢方法之一，同時讓冰箱維持整齊。需要的工具只有一卷膠帶、一支油性筆，以及關上冰箱門前多花幾秒鐘。

精華 FAQ

  • 因為食物一旦裝進沒有標示的保鮮盒或袋子，很容易被遺忘。立刻寫上名稱和日期，只要花不到30秒，就能快速知道內容與保存時間。

  • 這樣能幫助辨認食物、避免反覆打開確認，也能依日期先吃較早保存的食材，形成先進先出管理，降低剩菜、醬料和備料被浪費的機會。

  • 不需要昂貴設備，只要一卷紙膠帶和一支油性筆即可。作者把工具放在冰箱旁或抽屜內，方便每次收納食物時隨手標記。

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