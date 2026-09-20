一個人在美國容易孤獨？ 華人曝生活現況：社交圈全靠養孩子

美國許多地區人口密度較低，華人可以考慮養狗，透過遛狗、寵物公園及飼主活動增加交流機會。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 一名定居美國的華人分享，海外生活若缺少穩定連結，容易感到孤獨，但也有人認為透過工作、興趣與寵物仍可建立社交圈。

一個人在美國生活是否容易感到孤獨？一名定居美國的小紅書華人 網友「實話實說的Eric媽」近日表示，身邊多數朋友與她一樣，都是在當地結婚、生子後才決定長期留下。她認為，海外獨居者若缺少穩定連結，很容易進入與人群疏離的狀態，而自己目前的社交圈，幾乎都是因為養育孩子而建立。

「實話實說的Eric媽」指出，美國許多地區人口密度較低，日常活動也常以家庭為單位。若打算長期定居，卻不容易主動認識新朋友，可以考慮養狗，透過遛狗、寵物 公園及飼主活動增加交流機會。對個性內向、不擅長主動社交的人而言，寵物也可能成為與陌生人自然展開對話的媒介。

部分網友認同，美國對單身人士確實不算便利。除了紐約等大城市，許多地區沒有汽車便難以行動；一房公寓租金偏高，超市商品又多採家庭式大包裝，單人生活的住房、飲食及稅務成本相對沉重。也有人認為，美國表面尊重個人選擇，但人際互動較重視界線，關係經常顯得禮貌而疏離，較難獲得「熱乎乎」的陪伴感。

不過，另一派網友認為，孤獨與否主要取決於個性及建立關係的能力，未必是國家造成。有人表示，自己不喜歡頻繁聚會與過度親密，反而享受下班後獨處的安靜；相較需要應酬、走親訪友及面對他人議論的生活，美國較少強制社交，對部分內向者而言更加自在。

也有留言指出，社交圈未必只能透過婚姻與育兒取得，工作、釣魚、健行、園藝、閱讀及養寵物等興趣，同樣可以連結志同道合的人。一名網友更分享，她在美國單身且沒有孩子，仍透過事業認識不同文化背景的夥伴。綜合討論可見，海外獨居確實可能面臨成本與距離限制，但能否適應，仍與居住城市、生活方式及個人對社交的需求密切相關。