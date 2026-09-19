9月換季斷捨離 整理師點名「4樣物品」可以清掉了

整個夏天沒穿過的衣服，可以考慮換季斷捨離。（圖／AI生成）

9月天氣逐漸轉涼，暑假也已結束，是整理居家環境、替換季節物品的好時機。生活網站「Southern Living」整理多名整理師建議，民眾本月可以特別檢視四類物品，考慮淘汰。

整個夏天沒穿過的衣物

Next Step Home Organizing創辦人Bethany Hansen表示，如果一件衣服整個夏季都沒有碰過，就值得重新評估是否還要留下。她直言：「說真的，你明年夏天可能也不會穿。」

而隨著家中開始加入秋季元素，秋季裝飾也可以趁機整理。Hansen指出，「家裡有12個秋季收納箱，不代表你就需要全部拿出來使用」，建議將今年沒有使用的物品捐出。

庭院家具

夏季結束後，可以檢查庭院、陽台等處的桌椅是否已經過度老舊或損壞。Conquering Clutter創辦人Beth Ruck表示，如果椅子或桌子已經損壞，而且不值得修理，「丟掉這些損壞物品是最好的選擇」。

戶外娛樂用品

Happy Homeowner創辦人TC Zimmermann建議，將整個夏天經常被忽略的野餐籃、盛裝餐點用品、游泳用品、保冷箱捐出。她表示，如果有整個夏天可以使用某件物品，卻一次又一次選擇其他東西，「這東西本身就很沒用」。

節慶裝飾

雖然距離感恩節與聖誕節還有一段時間，但Zimmermann認為，9月其實正適合整理冬季及節慶收納箱。她表示，在開始把節慶裝飾一一拿出來之前，先整理一次，可以及早淘汰多年未使用、已不符合居家風格的物品，並及時捐出，讓其他人還有機會在今年節日期間使用。

Zimmermann也提醒，若打算捐出聖誕節裝飾，9月其實比明年1月更適合。此時二手商店的顧客正開始尋找相關物品，店家也更需要這類季節性商品。