我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10齣不開倍速精品短劇 「早春晴朗」24集剛剛好、壓軸神作僅12集

懶人包／李灝宇10轟寫台將紀錄 看他一路帶著全家人走上大聯盟

9月換季斷捨離 整理師點名「4樣物品」可以清掉了

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
整個夏天沒穿過的衣服，可以考慮換季斷捨離。（圖／AI生成）
整個夏天沒穿過的衣服，可以考慮換季斷捨離。（圖／AI生成）

9月天氣逐漸轉涼，暑假也已結束，是整理居家環境、替換季節物品的好時機。生活網站「Southern Living」整理多名整理師建議，民眾本月可以特別檢視四類物品，考慮淘汰。

整個夏天沒穿過的衣物

Next Step Home Organizing創辦人Bethany Hansen表示，如果一件衣服整個夏季都沒有碰過，就值得重新評估是否還要留下。她直言：「說真的，你明年夏天可能也不會穿。」

而隨著家中開始加入秋季元素，秋季裝飾也可以趁機整理。Hansen指出，「家裡有12個秋季收納箱，不代表你就需要全部拿出來使用」，建議將今年沒有使用的物品捐出。

庭院家具

夏季結束後，可以檢查庭院、陽台等處的桌椅是否已經過度老舊或損壞。Conquering Clutter創辦人Beth Ruck表示，如果椅子或桌子已經損壞，而且不值得修理，「丟掉這些損壞物品是最好的選擇」。

戶外娛樂用品

Happy Homeowner創辦人TC Zimmermann建議，將整個夏天經常被忽略的野餐籃、盛裝餐點用品、游泳用品、保冷箱捐出。她表示，如果有整個夏天可以使用某件物品，卻一次又一次選擇其他東西，「這東西本身就很沒用」。

節慶裝飾

雖然距離感恩節與聖誕節還有一段時間，但Zimmermann認為，9月其實正適合整理冬季及節慶收納箱。她表示，在開始把節慶裝飾一一拿出來之前，先整理一次，可以及早淘汰多年未使用、已不符合居家風格的物品，並及時捐出，讓其他人還有機會在今年節日期間使用。

Zimmermann也提醒，若打算捐出聖誕節裝飾，9月其實比明年1月更適合。此時二手商店的顧客正開始尋找相關物品，店家也更需要這類季節性商品。

精華 FAQ

  • 整理師建議先檢視整個夏天都沒穿過的衣物，若一整季都未使用，通常代表明年夏天也很可能不會再穿，適合重新評估是否保留。

  • 像庭院、陽台的桌椅若已老舊或損壞，且修理成本不划算，就可以直接處理；另外野餐籃、游泳用品、保冷箱等若整季閒置，也可考慮捐出。

  • 因為9月距離感恩節與聖誕節還有時間，二手商店也正開始找這類商品，現在清出多年未用的裝飾更容易被收走，也能讓別人在今年節日前就派上用場。

上一則

懶人包／李灝宇10轟寫台將紀錄 看他一路帶著全家人走上大聯盟

下一則

3生肖努力迎回報「正財運升溫」 有望加薪、接案增收入

延伸閱讀

藏起來就看不見？床底「不該收納」的9項物品

藏起來就看不見？床底「不該收納」的9項物品
買二手不只便宜 室內設計師推薦5類家用品：品質更好、價格漂亮

買二手不只便宜 室內設計師推薦5類家用品：品質更好、價格漂亮
不只除草...園藝專家點名5件事秋天不做 明年更難收拾

不只除草...園藝專家點名5件事秋天不做 明年更難收拾
旅遊回家怕滿屋霉味？出門前檢查這3地方

旅遊回家怕滿屋霉味？出門前檢查這3地方

熱門新聞

網友分享，自己嘗試各種清潔家電，最後卻回歸最簡單的一次性靜電除塵拖把，直呼花掉的錢已足夠購買多年份的除塵紙。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Annushka Ahuja）

買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放

2026-09-13 19:55
一名實現提早退休計畫的五旬上班族，離職半年後父親病倒，被迫扛起照護責任。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Polina Tankilevitch ）

家人一句「反正你很閒」 五旬男提早退休卻陷入照護地獄

2026-09-11 20:25
美國人年均行駛1萬6550英里，約每年換三次機油。若車輛年行駛里程不足，機油仍會因氧化與吸收濕氣而變質，建議每六至十二個月更換一次。Image by Skica911 from Pixabay

汽車很少開？為何仍須定期更換機油

2026-09-13 14:36
專家說橄欖油瓶身上的light指的不是橄欖油是低脂或低卡，而是味道較淡。橄欖油示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Serkan Dinç）

橄欖油瓶身寫「light」不是指熱量較低 專家解釋真正意思

2026-09-14 22:25
咖啡、咖啡豆示意圖。（圖／AI生成）

好市多哪一款咖啡最值得買？網友熱烈討論 科克蘭3款上榜

2026-09-14 20:25
在職業生涯中將收入的某個百分比存起來，便有機會讓退休基金最終達數百萬元。示意圖。Image by Nattanan Kanchanaprat from Pixabay

堅持15%法則 專家：退休成為百萬富翁不難

2026-09-15 09:13

超人氣

更多 >
洛杉磯住40年 他回嘉義養老：更愛台灣的「小」

洛杉磯住40年 他回嘉義養老：更愛台灣的「小」
主管1句話…紐約男剛找到工作 上班2.5小時就被解雇

主管1句話…紐約男剛找到工作 上班2.5小時就被解雇
百餘年來首次 人類發現新貓咪物種：這麼小一隻…

百餘年來首次 人類發現新貓咪物種：這麼小一隻…
黛妃死後 女王欲恢復她「殿下」頭銜 親弟拒絕：有什麼意義？

黛妃死後 女王欲恢復她「殿下」頭銜 親弟拒絕：有什麼意義？
以為主人不要牠了…小貓寄養5天 委屈嘆氣表情惹人憐

以為主人不要牠了…小貓寄養5天 委屈嘆氣表情惹人憐