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華人在美國「最取悅自己」的消費？回國機票奪最高共鳴

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對不少海外生活者而言，能暫時回到熟悉的環境、與家人相聚，遠比購買一般物品更具滿足...
對不少海外生活者而言，能暫時回到熟悉的環境、與家人相聚，遠比購買一般物品更具滿足感。示意圖，非新聞當事者。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

在美華人分享最能提升幸福感的消費，結果回國機票最高共鳴；同時，買清潔、FSD、旅行與居住品質，也都被認為是用錢換時間、舒適與陪伴。

在美國生活，哪一筆消費最能提升幸福感？一名小紅書網友「晴空」近日發文提問，吸引逾百名在美華人分享答案。結果沒有單一實體商品稱霸，獲得最多按讚的回答竟是「買回國機票」，反映對不少海外生活者而言，能暫時回到熟悉的環境、與家人相聚，遠比購買一般物品更具滿足感。

除了回國機票，付費換取時間與輕鬆也獲得不少認同。其中，有網友選擇每月聘請一次居家清潔人員，直言價格雖然不低，卻能省下大量整理時間，「沒有Cleaning Lady的日子真的會哭」。有人分享每次費用約220美元，若家中格外髒亂，還會另外支付小費；也有留言稱紐約部分清潔服務可能每小時接近100美元。

科技服務同樣成為熱門答案。多名特斯拉車主點名全自動輔助駕駛FSD，每月費用約99至109美元不等，即使偶爾動念取消訂閱，最後仍以「要對自己好一點」為由繼續使用。不過，也有2023年Model Y車主表示，使用兩個月後認為體驗不佳而取消，顯示便利程度仍與車款、路況及個人期待有關。

旅行與居住品質則是另一大類。有人每月安排到不同城市旅行兩三天，逛博物館、住飯店及進行City Walk，認為生活因此「有盼頭、有享受、有回憶」；另有人願意在回國時升等商務艙，或購買前往日本及亞洲其他地區的機票。好床墊、獨居套房、汽車、健身房及皮拉提斯，也被視為值得投入的日常消費。

至於金額較低的快樂，網友答案包括海運中國商品、逛Trader Joe's試吃零食、購買鮮花、替寵物添購用品、外送美食及週末健行。有人甚至表示，每月等待海運包裹就像拆盲盒，收到時經常已忘記買了什麼。綜合留言可見，「取悅自己」未必等於奢侈消費，更多時候是用錢換取時間、舒適、陪伴與對下一段生活的期待。

精華 FAQ

  • 最多按讚的答案是買回國機票。對不少海外華人而言，能短暫回到熟悉環境、和家人相聚，帶來的滿足感往往勝過一般物質消費。

  • 不少人認為付費換取時間與輕鬆最有感，例如每月請居家清潔、升等商務艙或安排短途旅行。這些支出雖不便宜，卻能減少家務壓力並增加生活品質。

  • 文章指出，所謂「取悅自己」不一定是奢侈品，而是用錢換取時間、舒適、陪伴與對下一段生活的期待，因此各種能帶來便利與情緒價值的消費都受到歡迎。

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