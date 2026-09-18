買二手不只便宜 室內設計師推薦5類家用品：品質更好、價格漂亮

設計師Keyes指出，照明設備其實可能是二手市場裡相當划算的發現。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ cottonbro studio）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 二手邊桌做工常更扎實，天然石材款更值得尋寶。

二手邊桌做工常更扎實，天然石材款更值得尋寶。 重點二： 咖啡桌書二手價更低，還能增添客廳個性與氛圍。

咖啡桌書二手價更低，還能增添客廳個性與氛圍。 重點三：銀器、櫥櫃與燈具也適合二手挖寶，實用又有質感。

對剛接觸二手購物的人來說，會驚訝於二手店能找到不少品質優良的家用品，不但做工可能比現在市面上的新品更好，價格也往往便宜許多。「Southern Living」訪問多名室內設計師表示，有些家具與家飾經過時間洗禮後，反而更具特色與質感。逛二手店時不妨特別留意5類物品，除了有機會撿到便宜貨，也可能找到新品市場不容易遇見的獨特款式。

1. 邊桌：做工扎實 天然石材更值得尋寶

室內設計師Taylor Johnson是二手邊桌的愛好者，她表示，二手店裡的邊桌通常做工比現在許多市售家具更好，而且價格更低，是額外的優點；更重要的是，這類家具能自然融入許多不同風格的居家空間。

室內設計師Laura Hodges則建議，如果遇到天然石材或大理石製成的邊桌，更值得考慮，因為天然石材新品價格相當昂貴，「即使家具表面帶有些許歲月痕跡、邊角變得柔和，也不必刻意避開」Hodges認為，這些自然形成的變化與使用痕跡，正是復古家具特別迷人的地方，比起過於嬌貴、毫無痕跡的家具，更能營造輕鬆、經過時間累積的居家氛圍。

2. 咖啡桌書：輕盈價就能買到 還更有個性

咖啡桌書（coffee table books）不論是拿來閱讀，或只是放在客廳作為陳設，設計師Jennifer McKissick都認為非常值得買二手。她表示，自己曾在古董店與復古家具店找到許多「幾乎全新」的咖啡桌書，價格卻只是新品零售價的一小部分。

二手店另一個優勢，是比較容易找到意想不到、更加有趣的書籍，而不只是一般書店常見的熱門作品。McKissick也認為，曾經被別人擁有過的書，放進居家空間後會多出一種不同的味道與個性，能為房間增加特色。即使不經常閱讀，也能利用精美書封與內容主題，成為客廳、茶几或書櫃上的裝飾。

3. 銀製小物：銀碗可當花盆 銀托盤也能變身酒吧用品

如果喜歡銀製家飾，二手店同樣是值得挖寶的地方。McKissick特別喜歡各種銀製小物，包括銀製小碟、餐具與托盤等。她尤其推薦銀碗，因為可以重新利用、改造成花盆；銀製獵杯（hunt cups）則能直接當作花瓶使用，銀托盤還可以擺在家庭酒吧區或梳妝台上。

這類物件的優點不只是價格可能較低，也在於用途相當靈活。原本用於餐飲的銀器，不一定要維持原本功能，只要換個方式擺放，就能成為家中的裝飾品。對喜歡復古、古典質感的人來說，二手銀製小物也比大量生產的新品更容易帶出獨特的居家個性。

4. 櫥櫃：實木家具更有質感 燕尾榫、原始五金都是尋寶線索

與其購買價格便宜、人造板材製成的現代家具，Hodges更推薦轉向二手市場，尋找以真正實木打造的家具。她建議挑選時仔細觀察細節，例如燕尾榫接合、原始五金配件，以及漂亮的天然木紋，這些都是家具製作工法與歷史的線索，也能賦予一件家具更多個性。

收納家具尤其值得在二手店尋找。室內設計師Kristin Keyes表示，市場上有許多大型餐具櫃、酒櫃與碗櫥，價格甚至低到令人難以置信。這類家具體積較大，搬運確實比較麻煩，但Keyes認為，若能以很低的價格找到做工扎實、真正實木製成的家具，付出搬運的力氣仍然值得。

5. 燈具：高級吊燈也可能低價買到 重新配線不一定難

逛二手店時，燈具可能不是第一個想到的尋寶目標，但Keyes指出，照明設備其實可能是二手市場裡相當划算的發現。她表示，市面上有許多高級吊燈與垂吊燈，二手價格卻相當低，有時甚至能以遠低於新品的價格買到質感不錯的款式。

這些燈具的來源也很特別，有些是屋主翻修住宅後留下的，有些來自大型建築工程，也有人只是更換家中現有燈具，因而想把舊燈出清。即使買回來後發現需要稍微調整，也不必因此放棄。Keyes表示，通常可以請當地五金行協助重新配線，甚至加裝新的鏈條或電線，讓原本被淘汰的燈具重新使用。